Bil je dojenček v Messijevem naročju, zdaj bo igral proti njemu v finalu svetovnega prvenstva

Ko je Lionel Messi pred skoraj dvema desetletjema v naročje vzel nekajmesečnega dečka, si nihče ni mogel predstavljati, da bo prav ta otrok nekoč postal eden največjih nogometnih talentov na svetu. Fotografija, ki je dolga leta ležala pozabljena v arhivu, je danes postala simbol menjave generacij. V nedeljo, 19. julija, ob 21. uri po našem času bo namreč 19-letni Lamine Yamal v finalu svetovnega prvenstva stal nasproti svojemu nekdanjemu »varuhu« – Lionelu Messiju.

Piše se leto 2007. 20-letni zvezdnik Barcelone Lionel Messi se tiho izmuzne iz slačilnice igralcev na stadionu Camp Nou in odide v drugo sobo poleg nje. Njegovi spremljevalci ga pospremijo v prostor, fotograf se pred njim ukvarja s pripravami, bliskavice fotoaparatov se prižigajo, vse oči pa so uprte v argentinskega superzvezdnika.

FOTO: Joan Monfort/AP

Toda Messijeve oči se usmerijo proti mladi materi in njenemu malemu dojenčku. Sheila Ebana je stara komaj 16 let in prihaja iz Ekvatorialne Gvineje. V Kataloniji je delala kot natakarica, ko je zanosila z Mounirjem Nasraouijem, ki izhaja iz Maroka. Par se je nato ustalil v mestu Mataró.

Prav tam sta vzgojila svojega malega sina in osvojila nagradno žrebanje Unicefa, s katerim sta si priborila fotografiranje z Messijem na enem najbolj ikoničnih nogometnih stadionov na svetu.

Ta mali deček je bil Lamine Yamal – danes 19-letni španski nogometni čudežni deček, ki bo v finalu svetovnega prvenstva stal nasproti Lionelu Messiju. »Prijavili so se na žrebanje, da bi se na Camp Nouu fotografirali z igralcem Barcelone,« je povedal fotograf tiskovne agencije Associated Press Joan Monfort. »In žrebanje so dobili.«

FOTO: Joan Monfort/AP

Šlo je za fotografiranje za koledar, takrat pa Messi – danes oče treh sinov – ni imel prav veliko izkušenj s tem, kaj početi. »Messi je precej zaprt človek, je sramežljiv. Prišel je iz slačilnice in se nenadoma znašel v drugi slačilnici, kjer je bila plastična kad, polna vode, v njej pa dojenček. Bilo je zapleteno. Sprva sploh ni vedel, kako ga držati,« je dejal Monfort.

Fotografije so bile dolgo pozabljene, vse dokler jih Yamalov oče leta 2024 ni objavil na Instagramu in z njimi proslavil sinovega izjemnega debija na evropskem prvenstvu. Ob fotografijah je zapisal: »Začetek dveh legend«.

Monfort je takrat povedal, da v trenutku, ko je Yamalov oče objavil fotografije, sploh ni vedel, kdo je postal dojenček na njih. »Zelo vznemirljivo je biti povezan z nečim, kar je povzročilo takšno senzacijo. Če sem iskren, je to zelo lep občutek.« je dejal, poroča abc.net.au.