Bil je na seznamu za mundial, nato so ga umaknili – zdaj je prišla tragična novica

Na Nizozemskem je umrl nogometni sodnik, ki je izpadel s seznama delilcev pravice za letošnje svetovno prvenstvo, poročanje Nizozemske nogometne zveze KNVB navaja nemška tiskovna agencija dpa. Fifa je sprva Roba Dieperinka izbrala za sodnika v videosobi za mundial v Severni Ameriki, vendar ga je maja umaknila s seznama. Podrobnosti o okoliščinah smrti 38-letnega sodnika niso znane.

Fifa maja uradnega razloga za umik Dieperinka s seznama sodnikov na mundialu ni navedla. Pred tem je policija aprila ustavila preiskavo v zvezi z obtožbami o spolnem napadu, ki so bremenile Dieperinka. Kot je poročal Athletic, je londonska policija aprila pridržala 38-letnika, vendar je primer zaključila brez vložitve obtožnice, potem ko so policisti ugotovili, da dokazi ne zadoščajo za nadaljnji postopek.

Po poročanju De Telegraafa je bila za Dieperinka izključitev s SP veliko razočaranje. »Zelo sem žalosten, da sem bil po krivem obtožen,« je takrat dejal sodnik. Povedal je, da je v celoti sodeloval s policijo ter o tem obvestil Fifo, Evropsko nogometno zvezo Uefo in KNVB. Nizozemska zveza je takrat sporočila, da bo Dieperink lahko še naprej sodil tekme v najvišji nizozemski ligi eredivisie.

»Z osuplostjo in globoko žalostjo smo sprejeli novico o smrti Roba Dieperinka. Z Robovo smrtjo nogometni svet izgublja cenjenega sodnika z mednarodnimi izkušnjami, predvsem pa izgubljamo odličnega kolega,« so zdaj zapisali pri nizozemski zvezi.

Pri KNVB so še navedli, da je Dieperink poklicno sodil od sezone 2011/12, svojo prvo tekmo v nizozemski ligi eredivisie pa je sodil leta 2017.