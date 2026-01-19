  • Delo d.o.o.
INTERVJU

Blaž Janc je ponosen kapetan: Tukaj smo fantje, ki verjamemo v to zgodbo

Blaž Janc je ponosen kapetan naše rokometne reprezentance.Nekega dne se namerava z družino vrniti v Slovenijo.
FOTO: Slavko Kolar
Blaž Janc je podaljšana roka selektorja Uroša Zormana. FOTO: Slavko Kolar
Peter Zalokar
 19. 1. 2026 | 08:31
Blaž Janc uteleša duh rokometne reprezentance, ki zastopa Slovenijo na 17. evropskem prvenstvu. Vse težave, ki so se zgrnile nad ekipo, mu niso prišle do živega. Kapetan svojim zdesetkanim »špartancem« daje vero, da bodo skupaj spisali lepo zgodbo v Skandinaviji in se domov vrnili s ščitom ali pa na njem. Vsekakor ne brez njega ...

Vloga kapetana vam je bila zaupana že na lanskem SP v Zagrebu, kaj vam pomeni?

»Vsak športnik si želi igrati za reprezentanco, če si kapetan, pa je to nekaj še bolj posebnega. Ponosen in vesel sem, da mi je pripadla ta čast. Vem, da sem si jo s svojimi igrami in pristopom zaslužil, zavedam pa se tudi odgovornosti, ki jo prinaša.«

Marsikdo vas je že pred začetkom EP odpisal zaradi vseh poškodb in odpovedi.

»Ravno zato je takšna prvenstva najlažje igrati. Če nihče od tebe ničesar ne pričakuje, ni pritiska. Vse, kar narediš, je le plus. V športu na koncu ne štejejo imena, vse se izkaže na igrišču. Tukaj smo fantje, ki verjamemo v to zgodbo.«

Z Domnom Makucem odlično delujeta na igrišču. Njemu se je na EP pridružil brat Andraž, vi ste ostali brez brata Mitje. Vam je bilo hudo zanj?

»Seveda. Mitja bi nam prišel zelo prav. Bil je v zelo dobri formi, a zdravje je na prvem mestu in žal je moral odpovedati EP. Bilo mi je težko, a njemu še težje. Saj bo imel priložnost naslednjič.«

Zasledil sem, da ste bili v najstniških letih precej vraževerni. Imate še vedno svoje rituale pred tekmami?

»Malo vraževerja je še. Imam nekaj ritualov. Ni jih preveč in niso takšni, da bi se mi porušila priprava za tekmo, če jih ne bi izpolnil. Vezalke na športnih copatih si zavežem šele tik prek ogrevanjem na igrišču, pa še nekaj jih je. Zdaj je še en nov: vedno se pred tekmo slišim z družino.«

V Barceloni imajo res več sonca, mi pa se želimo z zmagami napolniti z energijo.

Pogrešate ženo Zalo ter fanta Larsa in Lina tukaj v Oslu? Bolj turobno vreme imamo, malo vitamina D za razliko od Barcelone, kajne?

»Vitamina D res ni. Dobro, da imamo prehranske dodatke. Kar zadeva družino, naj najprej povem, da ljudje, ki niso vrhunski športniki, ne vedo, kako je pustiti družino za en mesec, iti na priprave in prvenstvo. Za vse je težko. Po drugi strani pa vem, da so ponosni name. Na srečo nam tehnologija omogoča, da se lahko vidimo na daljavo in je domotožja manj. V Barceloni imajo res več sonca, mi pa se želimo z zmagami napolniti z energijo.«

Sostanovalec v hotelu Tilen Kodrin vam je gotovo v uteho ...

»Sva najboljša prijatelja in on je moja poročna priča. Od začetka sva skupaj, veva, kaj je komu všeč in kaj ne. Super se dopolnjujeva. Z njim je vse lažje.«

Bo družina Janc ostala v Španiji, ali se bo vrnila v Slovenijo, na Log pri Sevnici?

»Prepričan sem, da se bomo nekega dne vrnili nazaj v Slovenijo. V tujini je lepo, ampak ko prideš domov, je to povsem druga zgodba. Najlepše je doma, imaš prijatelje, sorodnike, kulturo, ki si je vajen. V Barceloni nimam niti enega problema, vsi so nas super sprejeli, na koncu pa smo še vedno tujci.«

Bosta fanta dobila še kakšnega brata ali sestrico? Starša sta še zelo mlada ...

»O rokometu lahko govorim, o tem pa boste morali vprašati ženo. Ona je šefica. Lahko vam dam njeno številko, tudi mene zanima.«

3 lovorike v ligi prvakov ima z Barcelono Blaž Janc.

Blaž Jancintervjurokometna reprezentancaRZSslovenska rokometna reprezentancaSlovenija
Logo
