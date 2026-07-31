Bo Fifa prodala svetovno prvenstvo? Razkriti dokumenti sprožili burne odzive

Fifa želi »prodati« svetovno prvenstvo vlagateljem, bogatim poslovnežem in številnim drugim, ki so povezani z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar je povzročilo pretres v nogometu. Uprli so se Uefa, Concacaf in Afc ter stopili v bran nogometu, trenutno pa se zdi, da je to le vrh ledene gore. V javnost so pricurljali dokumenti, ki razkrivajo, da bo Fifa avgusta sprejela odločitev o razširitvi svetovnega prvenstva na 64 reprezentanc, o čemer se je doslej le previdno ugibalo.

Iz razkritih dokumentov je razvidno, da Fifa pospešuje načrte za uvedbo formata s 64 ekipami. V njih piše, da namerava krovna nogometna organizacija postopek posvetovanj končati do 14. avgusta. Po oceni »neodvisne komisije« do tega datuma bo določen rok le štirih tednov za potrditev odločitve. Jasno je, da je glavni motiv denar, zato Fifa načrtuje tudi »prodajo« svetovnega prvenstva. Ideja je, da bi na prvenstvu sodelovalo čim več reprezentanc, kar samodejno pomeni tudi več prihodkov.

Glavni gostitelji svetovnega prvenstva leta 2030 so sicer Španija, Maroko in Portugalska, medtem ko bodo Argentina, Paragvaj in Urugvaj gostili posamezne tekme ob praznovanju stoletnice prvega svetovnega prvenstva. Ker je načrt, da bi število reprezentanc povečali z 48 na 64, bi lahko bilo gostiteljev še več. Predsednik Fife Gianni Infantino je od prevzema funkcije leta 2016 nadzoroval številne spremembe, zdaj pa se zdi, da razmišlja o še eni veliki, največji doslej. Svetovno prvenstvo je namreč nekoč štelo precej manj udeležencev.

Bo FIFA prodala svetovno prvenstvo?

Čeprav je Fifa objavila novo sporočilo, v katerem pojasnjuje, da »ne prodaja nogometa«, in zahteva, da se vsaka država izreče samostojno, ne pa prek stališča konfederacij, naj bi bilo jasno, kakšen je načrt. Fifa želi ustanoviti hčerinsko podjetje, vredno 20 milijard dolarjev, in prodati več kot 20 odstotkov novega podjetja Fifa Forward Enterprise, s čimer bi od zunanjih vlagateljev zbrala 4,2 milijarde dolarjev.

Fifa načrtuje ločitev svojega komercialnega in poslovnega dela. Stoji za tem Trump? FOTO: Justin Setterfield Getty Images Via Afp

To pomeni, da Fifa načrtuje ločitev svojega komercialnega in poslovnega dela – sponzorstev, televizijskih pravic in organizacije tekmovanj – v novo podjetje. Po navedbah dokumentov naj bi bil v vse skupaj vpleten tudi Donald Trump. Zasebnim vlagateljem, kot so investicijski skladi ali zasebna podjetja, bi prodali deleže v tem novem komercialnem podjetju, da bi takoj zbrali približno 4,2 milijarde dolarjev svežega kapitala.

Sicer pa je Fifa vsem nogometnim zvezam določila rok do 19. septembra, da se izrečejo. Tiste, ki bodo predlog sprejele, naj bi prejele 40 milijonov dolarjev, tiste, ki ga bodo zavrnile, pa 10 milijonov, poroča Mondo.