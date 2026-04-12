ZGODOVINSKO

Bo Pogačar danes v »severnem peklu« uspel osvojiti še peti spomenik?

Drugič na startu kraljice vseh klasik Pariz - Roubaix, dirka se bo v Compiegnu začela ob 11.05, najboljše na cilju v suhem vremenu pričakujejo po dobrih petih urah in pol.
Tadej Pogačar. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp
Tadej Pogačar. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp
STA, M. U.
 12. 4. 2026 | 07:20
 12. 4. 2026 | 07:21
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo danes drugič na startu kraljice vseh klasik Pariz - Roubaix. Kot druge tekmece ga čaka 258,3 km dolga trasa s 54,8 km peklenskih tlakovanih odsekov med Compiegnom in Roubaixom.

Če bo dirko dobil, bo Pogačar spisal številne zgodovinske mejnike

Zmaga slovenskega asa v »severnem peklu« bi pomenila popolnost, potem ko je kot prvi kolesar v zgodovini dobil zadnje štiri spomenike.

Posledično ga le še Pariz - Roubaix loči od zmag na vseh petih največjih enodnevnih klasikah, potem ko je letos prvič slavil na dirki Milano - Sanremo. Skupaj ima 12 zmag na spomenikih, kar ga že pri 27 letih vodi na drugo mesto večne lestvice.

Le trem Belgijcem je doslej uspelo osvojiti vse spomenike, to so Rick Van Looy, Eddy Merckx, rekorder z 19 zmagami, in Roger De Vlaeminck. Vendar od zadnjega tovrstnega mejnika mineva že skoraj 50 let (1977).

Potem ko je bil Pogačar do napake v enem od ovinkov 38 km pred ciljem že lani ob prvencu v dvoboju za zmago z Nizozemcem Mathieujem van der Poelom, bo tokrat skušal storiti še korak dlje.

Dirka se bo v Compiegnu začela ob 11.05, najboljše na cilju v suhem vremenu pričakujejo po dobrih petih urah in pol. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp
Dirka se bo v Compiegnu začela ob 11.05, najboljše na cilju v suhem vremenu pričakujejo po dobrih petih urah in pol. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Tlakovani odseki se bodo začeli po 96 km, v zadnjih dobrih 160 km pa bo vsak tretji kilometer natrpan s kockami. Ključni deli so sektorji s petimi zvezdicami za zahtevnost, arenberški jarek, Mons-en-Pavele in Carrefour de l'Arbre.

Medtem ko je prvi favorit na stavnicah van der Poel, sledi pa mu Pogačar, se v ožjem krogu kandidatov za visoka mesta omenjajo še Belgijec Wout Van Aert, Danec Mads Pedersen in Italijan Filippo Ganna.

Od Slovencev bo visoko uvrstitev na svojem šestem Roubaixu lovil Matej Mohorič, ki mu je najboljši dosežek na tej dirki uspel pred štirimi leti, ko je bil peti. V ekipi mu bosta družbo delala še rojaka Matevž Govekar in Žak Eržen, oba debitanta.

Dirka se bo v Compiegnu začela ob 11.05, najboljše na cilju v suhem vremenu pričakujejo po dobrih petih urah in pol.

