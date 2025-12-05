Bo Trump zasenčil športne in glasbene zvezdnike?

Kaj imajo skupnega Heidi Klum, Kevin Hart, Village People, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Tom Brady, Wayne Gretzky in Shaquille O'Neal? Ne prav veliko, vendar bodo vsi popestrili žreb skupin za svetovno prvenstvo v nogometu. Ples kroglic v Kennedyjevem centru na bregovih reke Potomac v Washingtonu se bo začel danes ob 18. uri po slovenskem času. Brez dvoma pa bo ameriški predsednik Donald Trump poskrbel, da ne bo ostal v senci zvezdniških gostov. Pravzaprav jih bo zasenčil ... Do začetka prvega svetovnega prvenstva z 48 reprezentancami, ki se bodo potegovale za Fifin pokal, sveti gral svetovnega nogometa, je še 188 dni. Najbolj logistično zapleten mundial bo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki in bo trajal rekordnih 38 dni. Kar 92 od 104 tekem bo v ZDA. Predsednik Fife Gianni Infantino je velik zaveznik Trumpa in pričakovati je, da mu bo izročil prvo Fifino nagrado za mir, ki bo podeljena med slovesnostjo žreba, v katerem žal ne bo kroglice z imenom Slovenija.

Hrvaška v 2. bobnu 1. boben: Kanada, Mehika, ZDA, Španija, Argentina, Francija, Anglija, Brazilija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Nemčija; 2. boben: Hrvaška, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švica, Japonska, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Avstrija, Avstralija; 3. boben: Norveška, Panama, Egipt, Alžirija, Škotska, Paragvaj, Tunizija, Slonokoščena obala, Uzbekistan, Katar, Savdska Arabija, Južna Afrika; 4. boben: Jordanija, Zelenortski otoki, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelandija, štiri evropske ekipe iz dodatnih kvalifikacij, dve ekipi iz medcelinskega play-offa.

Že sama izbira prizorišča žreba je poklon Trumpu, ki je v začetku leta prevzel funkcijo predsednika upravnega odbora Kennedyjevega centra, odprtega v zgodnjih sedemdesetih letih. Trump je svetovno prvenstvo postavil v središče tako svojega drugega predsedniškega mandata kot tudi praznovanja 250. obletnice neodvisnosti ZDA prihodnje leto. Pri tem pa meša domačo politiko v priprave, saj je zagrozil, da bo prestavil tekme svetovnega prvenstva iz mest pod vodstvom demokratov, če bo po njegovi oceni stanje tam nevarno. »Poklical bi Giannija, vodjo Fife, ki je izjemen, in mu rekel, prestavimo turnir na drugo prizorišče. In on bi to storil,« je nedavno dejal Trump.

Štiri mesta trn v peti

Nepredvidljivi ameriški predsednik stavi tudi na protimigrantsko agendo. Na črni listi sta Haiti in Iran, udeleženca SP, ki ne bosta mogla imeti navijačev iz domovine, saj jim ameriško zunanje ministrstvo ne bo izdalo vizumov. Med potencialno ogroženimi mesti, ki so Trumpu trn v peti, so Boston, San Francisco, Seattle in Los Angeles. Prestavljanje tekem bi za Fifo pomenilo organizacijsko nočno moro, da navijačev, ki so že rezervirali lete in nastanitve, sploh ne omenimo. Zaradi zapletenosti organizacije bodo reprezentance podrobnejše informacije o prizoriščih svojih tekem in točnih terminih začetkov tekem izvedele šele v soboto, dan po žrebu. »Pošast je bila spuščena z verige,« je o neracionalnem 48-članskemu formatu dejal nekdanji predsednik Fife Sepp Blatter.

104 tekme bodo odigrane na SP 2026.

Še k malo bolj nogometnim temam. Enajst od 16 prizorišč svetovnega prvenstva je v ZDA, tri v Mehiki in dve v Kanadi. To naj bi bil labodji spev izjemnih veteranov, kot so Lionel Messi, Cristiano Ronaldo in Luka Modrić. Argentina bo branila naslov, med nosilci bodo še evropski prvak Španija, rekorderka s petimi naslovi Brazilija, Francija, Nemčija, Anglija, Portugalska, Nizozemska in Belgija ter tri države gostiteljice. Ekipe bodo razdeljene v 12 skupin po štiri, v izločilne boje se bosta uvrstili prvi dve iz vsake skupine ter osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc, ki bodo tvorile šestnajstino finala z 32 ekipami. Šest mest je še vedno odprtih in bodo zapolnjena prek dodatnih kvalifikacij; zmagovalci teh bodo uvrščeni v najnižjo jakostno skupino, tudi štirikratni prvak Italija, če bo uspešna konec marca. Vrhunec bo megalomanski mundial dosegel s finalom na stadionu MetLife v New Jerseyju 19. julija prihodnje leto.