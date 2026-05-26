Boštjan Cesar izbral tudi kapetanovega sina

Nogometni selektor izbral kandidate za Ciper in Hrvaško. Kapetan Jan Oblak bo spoznal nekaj novih fantov.
Boštjan Cesar je na širši seznam uvrstil tudi nekaj novih nogometašev. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
Hitropotezni prehod iz klubske nogometne ravni na reprezentančno je takoj dal odgovor na vprašanje, kako je slovenski selektor Boštjan Cesar videl sezono v 1. SNL. Na seznamu reprezentantov za prijateljski tekmi s Ciprom v Stožicah (4. junija) in tri dni pozneje s Hrvaško v Varaždinu ni nobenega prvoligaškega novinca. Na njem ni niti s 16 goli najboljšega strelca tega rodu Benjamina Šeška, presenetil pa je s povabilom za komaj 16-letnega Tiana Naija Korena, velikega upa belgijskega prvaka Bruggeja in sina nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena. Vrnil se je tudi kapetan Jan ...