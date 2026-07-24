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LAHKO BI BIL SNEMALEC PRI EUROSPORTU

Boštjan Kavčnik je Tadeju Pogačarju za v Alpe pripravil lažja kolesa (FOTO)

V cilju je nemalokrat pred tekmeci slovenskega šampiona.
Boštjan Kavčnik že štiri leta skrbi za kolesa Tadeja Pogačarja. FOTO: Miha Hočevar

Boštjan Kavčnik že štiri leta skrbi za kolesa Tadeja Pogačarja. FOTO: Miha Hočevar

Boštjan Kavčnik, Žiga Jerman in Andrej Hauptman so sopotniki Tadeja Pogačarja od njegovih kolesarskih začetkov pri ljubljanskem Rogu. FOTO: Miha Hočevar

Boštjan Kavčnik, Žiga Jerman in Andrej Hauptman so sopotniki Tadeja Pogačarja od njegovih kolesarskih začetkov pri ljubljanskem Rogu. FOTO: Miha Hočevar

Pred etapo nastavi tudi pritisk v pnevmatikah. FOTO: Miha Hočevar

Pred etapo nastavi tudi pritisk v pnevmatikah. FOTO: Miha Hočevar

Je edini član ekipe UAE, ki Tadeja Pogačarja spremlja na vseh dirkah. FOTO: Osebni Arhiv

Je edini član ekipe UAE, ki Tadeja Pogačarja spremlja na vseh dirkah. FOTO: Osebni Arhiv

Boštjan Kavčnik že štiri leta skrbi za kolesa Tadeja Pogačarja. FOTO: Miha Hočevar
Boštjan Kavčnik, Žiga Jerman in Andrej Hauptman so sopotniki Tadeja Pogačarja od njegovih kolesarskih začetkov pri ljubljanskem Rogu. FOTO: Miha Hočevar
Pred etapo nastavi tudi pritisk v pnevmatikah. FOTO: Miha Hočevar
Je edini član ekipe UAE, ki Tadeja Pogačarja spremlja na vseh dirkah. FOTO: Osebni Arhiv
Miha Hočevar
 24. 7. 2026 | 07:41
4:56
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Boštjan Kavčnik in Tadej Pogačar sta med sezono skorajda neločljiva. Razlog je preprost, najboljši kolesar na svetu tudi v ekipi UAE pripravo svojih koles zaupa le tistemu, ki je bil njegov mehanik že pri matičnem klubu KD Rog. Nič drugače ni na Touru, kjer mora Kavčnik za rojaka kolesa nastaviti za vsako priložnost. Te dni so na vrsti najbolj sloviti alpski vzponi na čelu z Alpe d'Huezom, zato je na vrsti kolo za najtežje gorske preizkušnje. »Vozil bo najlažjo izbiro, ker mora premagati veliko višinskih metrov. To pomeni, da bo imel nekoliko nižje obroče in nekoliko ožje pnevmatike, to v današnjih časih pomeni 28-milimetrske,« je povedal Kavčnik. A vendarle ne gre za najlažjo izbiro, Pogačar tako kot lani na vseh etapah razen v vožnji na čas stavi na aerodinamično kolo colnago Y1RS in ne na vsestranski model V5RS, s katerim bi prihranil kar nekaj gramov teže.

»Pred odhodom na Tour sva se pogovarjala o tem. Vprašal sem ga, ali bi za katero od etap izbral model V5RS, ki je lažji. Odgovoril je, da ne, ker gre tako hitro v klanec, da potrebuje čim boljšo aerodinamiko,« je Kavčnik razkril, da je pri hitrostih, ki jih v gorskih etapah dosega Pogačar, bolj pomembno učinkovitejše rezanje zraka kot teža, ki jo vleče navzgor.

Boštjan Kavčnik, Žiga Jerman in Andrej Hauptman so sopotniki Tadeja Pogačarja od njegovih kolesarskih začetkov pri ljubljanskem Rogu. FOTO: Miha Hočevar
Boštjan Kavčnik, Žiga Jerman in Andrej Hauptman so sopotniki Tadeja Pogačarja od njegovih kolesarskih začetkov pri ljubljanskem Rogu. FOTO: Miha Hočevar

»S številko, nosilcem številke, sledilcem pod sedežem in oddajnikom na vilicah njegovo kolo tehta malo manj kot 7,1 kilograma. Imamo še od 250 do 270 gramov rezerve, delamo na tem, da bi za prihodnjo sezono pripravili aerodinamično kolo na meji najmanjše dovoljene teže 6,8 kilograma,« o možnem napredku pri opremi pravi Kavčnik.

Dvakrat na Alpe d'Huez

Pred karavano Toura je vrhunec dirke, dvojček alpskih etap, ki se bosta končali na slovitem Alpe d'Huezu. V 19. etapi s 3500 višinskimi metri se bodo kolesarji nanj povzpeli po najbolj znanih 21 serpentinah iz kraja Bourg d'Oisans, sledila bo še kraljevska 20. etapa s 5450 višinskimi metri, v kateri pa Tadeja Pogačarja in tekmece prvič na Touru čaka vzpon čez prelaz Sarenne.

Pred etapo nastavi tudi pritisk v pnevmatikah. FOTO: Miha Hočevar
Pred etapo nastavi tudi pritisk v pnevmatikah. FOTO: Miha Hočevar

Na lanskem Touru je za gorski kronometer v 13. etapi za Pogačarja že pripravil aerodinamično kolo, ki je tehtalo 6,86 kilograma. »Tisto kolo je bilo na meji, vendar ni bilo primerno za uporabo na daljših etapah, imelo je tudi drugačen sedež. Za prihodnje leto želimo pripraviti tako lahko aerodinamično kolo, ki ga bo lahko vedno uporabljal,« je dodal Kavčnik in razkril tudi, kakšna prestavna razmerja na najtežjih gorskih etapah uporablja Pogačar: »Velika sprednja verižnica ima 55 zob mala 38, razpon zadnje kasete pa je 11–34.«

Vse zmage doživi od blizu

Kavčnik se je ekipi UAE pridružil pred petimi leti, a četudi je prišel na Pogačarjevo željo, se prvo leto ni smel dotikati njegovega kolesa, saj je moral delodajalcem najprej dokazati, da je dovolj vešč. Zdaj pa se Pogačarjevih koles ne sme dotikati nihče drug.

»V preteklosti so se dogajale razne stvari z opremo in na koncu je Tadej zahteval, da samo jaz pripravljam njegovo kolo. Tako je že zadnja štiri leta in zaenkrat dobro sodelujeva,« je o »hišnem redu« v ekipi UAE povedal Kavčnik.

Zaradi te izjemno pomembne zadolžitve na vsaki dirki spremlja Pogačarja. »Letos je najbolj sproščen, odkar ga spremljam na Touru. Tudi pred Tourom je bilo tako, zdi se mi, da je tudi on odrasel in ni več trenutkov, ko bi zavladala panika. Mogoče smo se tudi malo bolj navadili drug na drugega, na okolico in pritiske, ki jih imamo na dirkah. Zato je zame vsak Tour lažji,« je po Kavčnikovih besedah ekipa UAE vsako leto bolj utečena.

Je edini član ekipe UAE, ki Tadeja Pogačarja spremlja na vseh dirkah. FOTO: Osebni Arhiv
Je edini član ekipe UAE, ki Tadeja Pogačarja spremlja na vseh dirkah. FOTO: Osebni Arhiv

Sicer pa ima kot mehanik v prvem spremljevalnem vozilu privilegij, da vse Pogačarjeve podvige doživi od blizu. »Spomnim se, kako težko je bilo doseči rezultat, ko sem bil kolesar. Če sem zdaj kot mehanik lahko zraven na najvišji ravni, je to nekaj najlepšega, kar se mi lahko zgodi. Kot kolesar tega nisem mogel doživeti, zdaj pa sem zmagovalcu velikokrat bližje kot drugi kolesarji na Touru. Če gre Tadej sam naprej, sem v cilju pred njegovo konkurenco. Včasih se šalim, da bom prihodnje leto delal kot snemalec na Eurosportu, ker sproti posnamem veliko filmčkov. Po eni strani je spremljanje Tadeja občudovanja vredno delo, po drugi strani pa zelo naporno. Dolga odsotnost je včasih težava, vsi gredo na počitnice, mi pa na Tour. Je pa zato toliko lepše po Touru,« je še povedal Kavčnik.

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