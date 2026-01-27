Škandal s smučmi Domna Prevca po ekipni tekmi v Oberstdorfu še kar buri duhove. Potem ko so ušle po zaletišču, žirija pa mu v prvi seriji ni dovolila naknadnega nastopa, je Slovenija tako rekoč čez noč ostala brez realnih možnosti za odmevnejši rezultat. Zadeva je šla tako daleč, da se je oglasila celo predsednica Nataša Pirc Musar, o dogajanju pa poročajo tudi v tujini – med drugim na Hrvaškem, kjer Prevca slikajo kot žrtev in namigujejo na zavist v ozadju. Smučarska zveza Slovenije (oz. vodstvo reprezentance) napoveduje, da bo danes na FIS vložila uradno pritožbo zaradi incidenta in tudi odločitve žirije.

SZS s pritožbo na Fis tudi zaradi materialne škode Smučarska zveza Slovenije (SZS) je danes na Mednarodno smučarsko zvezo Fis naslovila uradno pritožbo v zvezi z nedeljskim incidentom na moštveni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu. Tudi zato, ker je, kot je v Odmevih pojasnil direktor zveze Uroš Zupan, krovna zveza zaradi diskvalifikacije Domna Prevca utrpela materialno škodo. Zupan je prepričan, da Domen Prevc ni bil kriv za nastali zaplet. »V naših očeh je le ena zgodba, to je zgodba poljskega predtekmovalca, da je prostovoljec na vrhu zaletišča z dežnikom po nesreči zadel Domnove smuči, ki so zdrsnile v dolino. V naših očeh Domen pri tem ni imel nič. Odložil je smuči pred kabino, preden se je šel merit. Smuči bi moral držati prostovoljec oziroma bi moralo biti na vrhu stojalo za smuči. Krivda ni Domnova in na tem gradimo pritožbo, ki jo bomo poslali na Fis,« je v ponedeljkovi oddaji Odmevi povedal Zupan, ki ne razume, zakaj žirija ni dopustila, da Prevc nastopi v prvi seriji, potem ko mu vrh letalnice dostavili nove smuči. »Domna bi morali pustiti skočiti zunaj predvidenega startnega intervala. Pravila govorijo o tem, da kadar pride do okoliščin, na katere tekmovalec nima vpliva in se na startu ne more pojaviti, mu morajo start omogočiti naknadno. S tem bi tudi omogočili, da bi rezultati na koncu bili, pozneje pa bi lahko ugotavljali, ali je krivda njegova ali ne. Storjena je bila krivica. Seveda bodo rezultati obveljali, a želimo, da se kaj podobnega ne zgodi več,« je dodal Zupan.

Jeza slovenskih oboževalcev je lepo vidna na spletu, kjer mnogi ne skrivajo ogorčenja nad dogodkom: »Sramota! Je pa bilo vsaj malo zadoščenja, da so Japonci odnesli zlato!« Drugi prst uperjajo v organizacijo in varnost: »Kje je bila oseba, ki bi morala držati smuči? Po moje je kriva organizacija« ter »Kje je odgovornost organizatorja, to se sploh ne bi smelo zgoditi, lahko bi se kdo ubil …«. Velik del komentarjev se ustavi tudi pri ravnanju funkcionarja, ki naj bi Prevcu zaprl pot: »Na tak aroganten način se ne odreagira v taki situaciji! Popolnoma neprofesionalno …« in »Nobenega spoštovanja ni pokazal do svetovnega prvaka … Dno dna«.

Mnogi komentatorji se sprašujejo, ali bi bila situacija drugačna, »če bi bile smuči od kakšnega Nemca ali Avstrijca«.

Nesreča ali sabotaža?

Nekateri odkrito dvomijo, da je šlo za nesrečo: »Vedno bolj se mi poraja misel, da je bilo to namerno«, »Smuči niso kar same padle!« in »Saj to se je takoj videlo …, kje je bil oni, ki bi moral prijeti smuči?« ter »To je 100-odstotno dogovor, da Slovenija ne dobi medalje, banda nemška in avstrijska«. Nekateri menijo, da poskušajo severni sosedi »na vsak način uničiti našega rekorderja, ampak jim ne bo uspelo«.

Nekateri incident vidijo s kančkom humorja: »Prevci so zanje kot Chuck Norris, ko oni še razmišljajo o stopničkah Prevci na njih že stojijo!«

Spet drugi se ne spuščajo v teorije, temveč poudarjajo Domnovo mirnost in ekipo: »Domen in naši so pokazali, da so pravi športniki« ter »Domen je močan … gremo naprej še močnejši!«. Seveda pa se najdejo tudi takšni, ki menijo drugače: »Najlažje je krivdo zvaliti na drugega …« Mnenja spletnih komentatorjev torej niso enotna, skoraj vsi pa so soglasni v občutku, da je bilo slovenski ekipi odvzeto nekaj, kar bi v športu moralo odločati: poštenost oz. ferplej.

