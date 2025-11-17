Brat Dončićevega dedka: »Srbski trenerji niso opazili, da je posebej inteligenten za košarko« (VIDEO)

Naš šampion Luka Dončić je eden najboljših košarkarjev na svetu. Fant, ki vsak dan navdušuje ljubitelje košarke, je po očetu Srb, po mami Slovenec in ne skriva svoje povezanosti s Srbijo. Pred nekaj leti je za portal Kosovo onlajn spregovoril Stojan Dončić, brat Lukovega dedka Srbobrana, ki živi v vasi Biča, južno od Kosovske Mitrovice.

Stojan je pojasnil, da je njegov brat Srbobran s soprogo odšel v Slovenijo, kjer sta dobila sina Sašo, nato pa vnuka Luko.

»Tu smo brat in jaz odraščali. Srbobran je s soprogo zaradi težkih življenjskih razmer že pred 40 leti zapustil Bičo in odšel v Slovenijo. Tam sta dobila sina Sašo, ki je bil tudi košarkar. A Luka nas je vse tako razveselil s svojim uspehom, da zdaj stalno spremljam ameriško ligo. Moje srce je polno in srce vseh sorodnikov, ker je nekdo iz naše skromne vasi uspel v svet slave. Luka je že prepotoval svet in postal zelo znan. Verjemite, vsi me sprašujejo, kako je z Luko. Zaradi njega sem postal pomemben.«

Stojan je spregovoril tudi o finalu Evropskega prvenstva 2017, ko je Luka s Slovenijo premagal reprezentanco Srbije: »To je kot da bi nekoga vprašali, katero roko bi mu odrezali, levo ali desno. Nobene ne bi želel. To je nepojmljivo, a otrok je športnik, je plačan in igra za denar. Pogosto niti ne želim gledati.«

Luka je lahko izbiral, ali bo igral za reprezentanco Srbije ali Slovenije, Stojan pa je pojasnil, zakaj kandidat za MVP NBA lige ni oblekel dresa 'orlov': »Naši trenerji niso opazili, da je posebej inteligenten za košarko. Niso bili zainteresirani. Slovenci so to hitro videli. Luka ni prvi primer. Veliko športnikov iz naših krajev nihče ni prepoznal. Našli so se v tujini. Tako je tudi z Luko. Menedžer in Lukin oče Saša sta ga priporočila Real Madridu. Ko so videli njegov talent, so takoj podpisali pogodbo.«

Stojana so tudi vprašali, ali kmalu pričakuje Lukin obisk v vasi Biča in na Kosovu: »Z Lukovim očetom se slišim po telefonu. A zdaj ni primeren trenutek za Lukov prihod, poleg tega ga je čas oddaljil od družinskih korenin.«

»Luka je večkrat izrazil željo, da pride, a gre za njegovo varnost. Klub, kjer igra, predvideva, da tukaj ni varno, mi pa pravijo, da je varno. Vsekakor bo prišel. Vsekakor. Luka in vsi ostali. Čakam, ne bom umrl, dokler ne pridejo 'šutirat' tukaj. Luka in vsi ostali,« je zaključil Lukin sorodnik po očetovi strani Stojan, poroča sportal.blic.rs.

