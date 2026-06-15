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NOGOMETNA ZVEZDA

Brazilce zasenčil najstnik iz Stožic

Komaj 18-letni Ayyoub Bouaddi je v dresu Maroka navdušil na uvodnem derbiju prvenstva in potrdil, zakaj ga največji evropski klubi že spremljajo z velikim zanimanjem.
Komaj 18-letni Ayyoub Bouaddi je proti Brazilcem igral kot najbolj izkušen in zrel fant. FOTO: Caean Couto/Reuters
Komaj 18-letni Ayyoub Bouaddi je proti Brazilcem igral kot najbolj izkušen in zrel fant. FOTO: Caean Couto/Reuters
Gorazd Nejedly
 15. 6. 2026 | 05:35
3:33
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Prvo odkritje svetovnega prvenstva v nogometu? Komaj 18-letni Maročan Ayyoub Bouaddi je v uvodnem derbiju prvega dela turnirja zasenčil brazilske tekmece in razkril, zakaj so Španci »ponoreli« po zadnjem žvižgu slovenskega sodnika Slavka Vinčića.

»To je igralec za Real Madrid in igralec, ki ga Real Madrid nima ter ga obenem krvavo potrebuje,« so si bili enotni najvidnejši španski komentatorji. Ayyoub Bouaddi, zadnji zvezni igralec Lilla, je razkril, zakaj se brazilskemu selektorju Carlu Ancelottiju toži po Luki Modriću in Toniju Kroosu – s slednjima je osvajal lovorike pri Realu – v reprezentanci Brazilije. Brazilce je namreč odlikovala velika delavnost in telesna moč, toda manjkala jim je prefinjena poteza, manjkal jim je zanesljivi organizator igre, kakršen je bil maroški najstnik. Tudi svetovni mediji so največ pozornosti v zelo nadarjenem in tehnično dovršenem moštvu z evropsko disciplino selektorja Mohameda Ouhabija namenili najstniku, ki si je že v prvem polčasu priigral naziv mlade senzacije turnirja in si lahko obeta astronomski prestop po mundialu.

Mladenič iz Lillla, rojen v mestu Senlis na severu Francije, je v primerjavi z brazilskimi tekmeci v zvezni vrsti deloval, kot da je igralec z drugega planeta; bil je neizprosen je v dvobojih, natančen pri podajah in izjemno uspešen pri odvzemanju žog. Pozor, ob tem je igral šele četrto tekmo za Maroko, saj je v mlajših selekcijah Francije zbral 27 nastopov in bil celo kapetan reprezentance do 21 let. Pri dilemi o tem, za koga bo igral, za državo, v kateri je bil rojen in vzgojen, ali za državo staršev, odločile družinske korenine.

Sto tekem na članski ravni

Bouaddi je s svojimi fizičnimi sposobnostmi zlahka pokrival polovico igrišča, odlikoval ga je odličen nadzor nad žogo v prodorih. Zdaj tudi svetovna javnost ve, zakaj so bogatejši klubi že pred prvenstvom s ponudbami zasuli Lille. Francoski klub je zanj sprva postavil odškodnino približno 70 milijonov evrov, a zdaj si pri Lillu že manejo roke. Njegova vrednost bo po mundialu bistveno višja, morda bo dosegla trimestno cifro.

Bouaddi je z višino 186 centimetrov in atletsko postavo tipični sodobni vezist – tako imenovani box-to-box igralec –, ki lahko uspešno opravlja vlogo obrambnega vezista, osrednjega organizatorja igre ali napadalno usmerjenega zveznega igralca. Maroko je z vrhunsko predstavo potrdil vlogo enega od favoritov iz ozadja, Brazilija pa, da je brez Neymarjevih mojstrovin zgolj »delavska« reprezentanca, ki bo trn v peti najboljšim, za kaj več pa bi potrebovala tudi kakšnega Bouaddija. Ta ima kljub mladosti v svojih nogah že več kot sto uradnih nastopov v članski konkurenci.

Ayyoub Bouaddi se je rodil 2. oktobra leta 2007 in je vzgojen pri Lillu. Prvi članski nastop je imel 5. oktobra leta 2023 v konferenčni ligi proti Klaksviku. Malokdo ve, da se je tedaj konec meseca, 30., v Stožicah predstavil tudi slovenskim nogometnim navdušencem. Za Lille je proti Olimpiji odigral vseh 90 minut. Januarja letos je postal tudi najmlajši igralec v zgodovini Lilla s 50 ali več nastopi. Po tem merilu je prehitel tudi slavnega Edena Hazarda

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