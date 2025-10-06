Brez kisika smučal z najvišje gore na svetu, za spust z Everesta je potreboval dva dni

Poljski alpinist in smučar Andrzej Bargiel je postal prvi človek, ki je smučal z Mount Everesta brez dodatnega kisika. Spust je potekal dva dni, podvig pa ni minil brez težav. Med vzponom je Bargiel naletel na številne izzive. Med drugim bi skoraj ostal ujet v coni smrti, kjer je zrak preveč redek, da bi omogočal normalno človeško delovanje.

Na tem nevarnem območju, kjer je kisika le za tretjino običajne vsebnosti, sta bila Bargiel in njegov vodnik, šerpa Dawa - Speed, zaradi svežega snega ujeta kar 16 ur. Ta del poti je bil še posebno nevaren. Večina alpinistov se izogiba jesenskemu vzponu na Everest zaradi globokega snega, močnih vetrov in pomanjkanja podpore drugih ekspedicij.

Izkušnja bi bila za navadnega smrtnika precej srhljiva. FOTO: Bartłomiej Bargiel-Bartłomiej Pawlikowski/red Bull

Bargielova smučarska avantura je vključevala tudi prečkanje ledenika Kumbu, znanega po svojih premikajočih se razpokah, snežnih mostovih in visečih ledenih blokih. Pri navigaciji skozi ta nevarni del poti mu je pomagal dron, ki ga je upravljal njegov brat. Ta tehnološka pomoč mu je omogočila, da je prečkal ledenik brez uporabe vrvi ali snemanja smuči, kar je pred njim uspelo le redkim.

Zahtevna in nevarna avantura

Bargielov dosežek je izjemen, saj je le peščici alpinistov uspelo osvojiti Everest brez dodatnega kisika, še manj pa jih je poskusilo smučati z vrha. Njegova smučarska avantura je bila izjemno zahtevna in nevarna. Po prihodu v bazni tabor je bil Bargiel deležen tibetanske khate, tradicionalnega šala, ki simbolizira spoštovanje in priznanje za njegov izjemni dosežek. Poljski premier Donald Tusk je na družbenih omrežjih zapisal: »Nebo je meja? Ne za Poljake! Andrzej Bargiel je pravkar smučal z Mount Everesta.«

Doslej je bilo sicer že več smučarskih spustov z Everesta, leta 2000 se je z vrha kot prvi spustil legendarni slovenski alpinist Davo Karničar, a do zdaj še nihče ni takšnega podviga zmogel brez uporabe jeklenk z dodatnim kisikom.

Pred tem je Bargiel že dvakrat poskušal osvojiti Everest, a ga je leta 2019 ustavil viseči ledeni blok, 2022. pa močni vetrovi. Za seboj ima že druge izjemne dosežke: leta 2018 je postal prvi človek, ki je smučal z vrha K2, ene najnevarnejših gora na svetu, kjer je smrtnost med alpinisti med 13 in 15 odstotki.