Britanski lev vstopil v nogomet: leta 1966 je mundial prvič imel uradno maskoto

Leto 1966 je bilo posebno. To bo dejal sleherni privrženec angleške nogometne reprezentance, saj je ta takrat osvojila svoj edini naslov najboljše na svetu. Toda prav omenjeno leto je bilo posebno tudi za globalno občinstvo, ne le za tiste, naklonjene angleški izbrani vrsti. Tudi za najmlajše. Kajti svetovno prvenstvo 1966 je prvič dobilo svojo uradno maskoto, levčka Willieja. In odtlej je prav maskota postala pomemben promocijski dejavnik slehernega mundiala.

Nikakor ni presenečalo, da je kralj živalskega sveta postal maskota prvenstva na Otoku, saj so trije levi v logotipu Angleške nogometne zveze in tako tudi v grbu na prsih reprezentančnih dresov. Williejevo sprednjo stran telesa je prekrivala zastava Združenega kraljestva z napisom World Cup (svetovno prvenstvo), ponosen ustvarjalec levčka, ki je v hipu postal prebivalec otroškega živžava v Angliji ter po svetu, je bil Reg Hoye, pisatelj knjig za otroke.

In ko je napočil čas za Mehiko 1970, je bilo jasno, da tudi prireditelji v tej deželi morajo poskrbeti za prepoznavno maskoto, ki predstavlja deželo. Mehiškega junaka svetovnega prvenstva v nogometu so poimenovali Juanito, šlo je za risbo fanta v dresu domače reprezentance, na glavi je imel prepoznavni klobuk sombrero. In prav podobno pokrivalo si je 16 let pozneje nadel tudi Jalapeno-Chilli, pravzaprav podoba dečka v obliki mehiškega ostrega feferona jalapena. Dosegel je globalno priljubljenost, ne nazadnje je zares predstavljal znan pridelek te dežele.

Maskota prinesla srečo domači reprezentanci

Fanta, in sicer Tip in Tap, sta v tradicionalni belo-črni opravi nemške nogometne reprezentance vabila v Nemčijo 1974. Na majici prvega je pisalo WM, torej nemška okrajšava za svetovno prvenstvo, pri drugem pa 74, kar je razkrivalo letnico tega spektakularnega dogodka. In prvič po letu 1966 je maskota prinesla srečo domači reprezentanci – Nemčija je namreč podobno kot osem let prej Anglija osvojila lovoriko. Igrivi in nasmejani deček je predstavljal tudi naslednje prvenstvo, Gauchito oz. mali Gaucho je bil maskota Argentine 1978 in prav tako gostiteljem prinesel srečni razplet, saj so ti takrat prvič osvojili naslov svetovnih prvakov. Prav zanimiv in inovativen pa je bil Naranjito iz leta 1982 v Španiji. Predstavljal je pomarančo, nacionalni sadež. Stisnjen pomarančni sok nikjer nima tako pristnega okusa kot v prav v tej deželi, sicer eni od nogometno najbolj zapriseženih.

Italija 1990 je prvič predstavila računalniško podobo figure z imenom Ciao, torej s pogovornim pozdravom v deželi ter z barvami italijanske zastave. Živalski svet se je v svet maskot nogometnega mundiala vrnil v ZDA 1994 (pes), Francijo 1998 (petelin), Nemčijo 2006 (lev), Južno Afriko 2010 (leopard), Brazilijo 2014 (pasavec), Rusijo 2018 (volk) ter zdaj v Severno Ameriko (los, jaguar in orel). Vmes sta Južna Koreja in Japonska, kjer je Slovenija nastopila prvič na SP v nogometu, predstavili računalniško animirane nogometaše, Katar 2022 pa je imel duhca z značilnim pokrivalom iz arabskega dela sveta.