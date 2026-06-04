Carlsen povsem neprepoznaven s štirimi porazi

Po včerajšnjem prostem dnevu bodo nastopajoči z današnjimi in jutrišnjimi partijami sklenili letošnji super-turnir Norway Chess v Oslu. Magnus Carlsen, ki je na domačem prizorišču slavil že sedemkrat, tokrat zagotovo ne bo ponovno končal na vrhu. Kot se je izkazalo, je bil njegov neprepričljiv začetek uvod v sila turbulenten turnir, na katerem je v osmih krogih v standardnih partijah ob dveh zmagah doživel kar štiri poraze. Velika nihanja v igri, spregledi in presenetljivi porazi so zagotovo nekaj, kar svetovna šahovska javnost od nesporno najboljšega igralca zadnjih dveh desetletij nikakor ni vajena.

Poleg Firouzje v uvodnem krogu je Carlsena premagal še Američan Wesley So, za katerega je bila to v dolgi zgodovini medsebojnih obračunov šele druga zmaga v standardnem šahu proti Norvežanu, za povrhu še s črnimi figurami, ter Indijec Praggnanandhaa, ki je bil od njega boljši celo dvakrat. Za eno od svojih dveh zmag se je Carlsen z belimi figurami oddolžil Firouzji za poraz v prvem krogu, s črnimi figurami pa je premagal tudi aktualnega svetovnega prvaka Gukeša, ki je po novi neprepričljivi predstavi pred zaključkom na dnu razpredelnice.

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Črni na potezi Carlsen – Praggnanandhaa, Oslo 2026 Kako je črni matiral slovitega tekmeca? REŠITEV: 1…Dd4+! 2.Kf3 Dd3+ 3.Kf2 Dd2+ in v tem trenutku se je Carlsen odločil za predajo. Sledilo bi lahko še 4.Kg1 De1+ 5.Kh2 Df2+ 6.Kh1 Le4 mat ali pa 6.Kh3 Lf5, prav tako z matom.

O prestižnemu zmagovalcu bodo tako odločali So, Firouzja in Praggnanandhaa, vse tri pa ločita zgolj dve točki. So je z zanj značilno čvrsto in zanesljivo igro še edini neporažen v standardnih partijah, ob dveh zmagah pa ohranja minimalno vodstvo pred zasledovalcema. Danes igra z belimi figurami proti Carlsenu, medtem ko ga jutri v potencialno odločilni partiji čaka obračun s Firouzjo. Zaradi izenačenosti igralcev in minimalnih razlik utegne odločati vsake pol točke, ki jih prejme zmagovalec dodatne hitropotezne partije v primeru remija.

Na ženskem delu turnirja so stvari na vrhu bržčas odločene, 22-letna Kazahstanka Bibisara Asaubajeva ima namreč kar pet točk prednosti pred Ukrajinko Ano Muzičuk in lahko z belimi figurami v njuni medsebojni partiji že danes dokončno potrdi prvo mesto. Podobno slabo kot Carlsenu gre tudi favoritinji ženskega turnirja, aktualni svetovni prvakinji Ju Wenjun. Tudi ona se z enakim izkupičkom kot Carlsen trenutno nahaja na predzadnjem mestu, ob eni zmagi in enem porazu pa je izgubila prav vseh šest dodatnih partij, ki jih je igrala.