Cedevita Olimpija rutinirano do pokalnega naslova

Ljubljančani do petindvajsetega naslova pokalnih prvakov. Pri dekletih so bile pričakovano najboljše Celjanke.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v petek še petindvajsetič v zgodovini tekmovanja postali slovenski pokalni prvaki v košarki. Ljubljančani so v finalu s 99:78 premagali štirikratnega prvaka, novomeško Krko. Prvi cilj sezone je tako izpolnjen, a zmaji imajo visoke ambicije tudi v evropskih tekmovanjih. »Zadovoljen sem, osvojili smo pokal, zdaj pa nas čaka zasluženi odmor. Tekmo smo nadzorovali od začetka do konca. Priložnost so dobili tudi mladi igralci. Na koncu smo vsi zadovoljni. Imamo še veliko obveznosti. Zdaj se za nas začenjajo pravi boji za odločilna mesta. Še posebej to velja v ...