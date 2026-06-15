Užaljeni nogometaši Curacaa, Haitija in Uzbekistana trdijo, da so zanimivi

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je ocenil, da novi, razširjeni format SP prinaša več nezanimivih tekem. Zaradi te ugotovitve so nekatere države zdaj užaljene. Predsednik Uefe je prejšnji teden na nekem pogovoru v ljubljanski Cukrarni med drugim poudaril, da širitev svetovnega prvenstva, na katerem prvič nastopa kar 48 reprezentanc, ni dobra za nogomet, ker »imamo ogromno tekem, ki so popolnoma nezanimive«. »Po drugi strani pa lahko tako tudi majhne države sodelujejo in začutijo utrip svetovnega prvenstva, ki je velika stvar,« je še dejal.

Odziv malih udeleženk

»Za naše države nepomembne tekme na SP ne obstajajo. Z vsem dolžnim spoštovanjem ostro zavračamo takšne ocene. Verjamemo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Vsaka si je udeležbo zaslužila na igrišču. Vsak navijač ima pravico sanjati, vsaka tekma je pomembna za milijone ljudi po vsem svetu,« so v izjavi za javnost zapisali pri nogometnih zvezah Zelenortskih otokov, Curacaa in Uzbekistana, ki so na SP prvič, pa tudi Haitija in DR Konga, ki sta na tekmovanju prvič po letu 1974; afriški predstavnik je takrat nastopal še pod imenom Zaire.

Izjavo so podprli tudi pri nogometnih zvezah Alžirije, Tunizije, Maroka, Egipta, Gane, Senegala, Slonokoščene obale in Južne Afrike. »Nogomet ne pripada samo izbrani skupini narodov. Njegova moč je njegova univerzalnost. Zato zavračamo stališče predsednika Uefe. Menimo, da mora nogomet rasti in ponujati priložnosti, navdihovati nove generacije in poskrbeti za res svetovno naravo našega športa. Vsaka tekma šteje,« so še zapisali v izjavi.