Celjani bodo po najboljših močeh predstavljali mesto in Slovenijo

V celjskem nogometnem klubu so imeli po včerajšnjem žrebu skupin za evropsko ligo 2026/27 mešane občutke. Varovanci portugalskega trenerja Vitorja Campelosa, ki so na zadnji stopnici nadvse nesrečno izgubili razburljivo bitko za prestižno ligo prvakov proti igralcem Slovana iz Bratislave, so dobili precej zahtevne tekmece, za domače dvoboje pa niso ujeli želenega »kapitalca«.

Vitor Campelos si želi tekmovati, ne le sodelovati. FOTO: Blaž Samec

Najbolj zveneči klub v celjski skupini je resda Bayer iz Leverkusna, vendar pa bodo slovenski nogometni prvaki pri nemških prvakih iz sezone 2023/24, zmagovalcih pokala UEFA (1988), torej predhodniku zdajšnje evropske lige, in finalistih lige prvakov iz leta 2002 igrali v gosteh na BayAreni. V mednarodno pisani zasedbi z zahoda Nemčije je bolj malo Nemcev, španski trener Carles Martínez Novell ima namreč na voljo nogometaše iz domala vsega sveta.

Iz najmočnejšega bobna, v katerem so bili tudi Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Marseille, Real Sociedad in AZ Alkmaar, so Campelosovi varovanci dobili še Olympiakos, ki ga bodo poskušali presenetiti pred svojimi navijači. Za najuspešnejši grški klub v zgodovini (ima kar 48 naslovov državnega prvaka in 29 pokalnih lovorik) velja glede pestre ekipe podobno kot za Bayer, glede na izjemno priljubljenost v domovini (ima okoli 2,5 milijona privržencev in 83.000 registriranih članov) pa je pričakovati prihod številčne navijaške armade v Slovenijo.

V skupini tudi dva kluba iz Avstrije

Žreb je Celjanom – zanimivo – namenil tudi dva avstrijska kluba; ob Salzburgu, pri katerem si je dragocene izkušnje v tujini nabiral tudi Benjamin Šeško, še graški Sturm, katerega dres nosi tudi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stankovič. Salzburžani bodo gostovali pri »grofih«, ti pa bodo gostje v dobrih 100 kilometrov oddaljenem Gradcu. Za slovenske prvake bo to sicer najbližje gostovanje v evropski ligi, v kateri jih čaka tudi zelo dolgo (in znano) potovanje.

Celjski nogometaši (na fotografiji Armandas Kučys) bodo morali proti močnim tekmecem izkoristiti vsako priložnost. FOTO: Blaž Samec

Znova bodo namreč odpotovali v Erevan, kjer se bodo postavili po robu nogometašem Ararata, s katerimi so se v začetku tega meseca srečali v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Na tujem so tesno izgubili z 1:2 (gol za Celje je tedaj z 11-metrovke zabil Svit Sešlar), v povratnem dvoboju pa so se na stadionu Z'dežele v finišu tekme veselili zmage z 2:0 (Yaya Dukuly in Benjamin Verbič) ter si z njo zagotovili napredovanje.

Zaslužili že skoraj 9 milijonov evrov Z uvrstitvijo v skupinski del evropske lige so si celjski nogometaši ob nastopih v izločilnem delu kvalifikacij za ligo prvakov že prislužili skoraj devet milijonov evrov. Za vsako nadaljnjo zmago bodo prejeli 450.000 evrov, za neodločen izid pa 150.000.

Izbranci Vitorja Campelosa bodo pred svojimi navijači gostili še igralce Omonie iz Nikozije, 22-kratne prvake Cipra, in moštva NEC iz Nijmegna, ki se lahko pohvalijo z dvema lovorikama na Nizozemskem. »V evropski ligi bomo po naših najboljših močeh predstavljali mesto in vso Slovenijo. Želimo si tekmovati, ne zgolj sodelovati. Čakajo nas kakovostni nasprotniki, resnično pa si želim, da bi imeli vsi evropski večeri takšno vzdušje, kakršno je bilo na sredini tekmi proti Slovanu,« je po žrebu dejal 51-letni Portugalec.

Evropska liga 2026/27

Uvodno kolo v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju bo na sporedu 16. in 17. septembra, natančen razpored tekem pa bodo iz Evropske nogometne zveze (UEFA) sporočili do jutri. Zadnji krog skupinskega dela bo 28. januarja. Miha Šimnovec