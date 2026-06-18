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Celjani dobili žreb: verjamejo v preboj v Evropo

Slovenski nogometni klubi so dobili tekmece v evropskih tekmovanjih.
Celjani so z žrebom zadovoljni. FOTO: Voranc Vogel
Celjani so z žrebom zadovoljni. FOTO: Voranc Vogel
N. Gr.
 18. 6. 2026 | 10:10
2:12
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Slovenski nogometni prvak Celje se bo v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z zmagovalcem dvoboja med moldavskim Petrocubom in albansko Egnatio. Prve tekme bodo 21. in 22. julija, povratne 28. in 29. julija. Celje bo v evropsko sezono vstopilo tretjič zapored. Priprave bo začelo 23. junija, pred začetkom tekmovanja pa ga čakajo še pripravljalne tekme s Škendijo, Hajdukom, Čukaričkim in MTK Budimpešto. »Tako Petrocub kot Egnatia sta si svoje mesto v evropskih kvalifikacijah prislužila z naslovom državnega prvaka svoje domovine, zato ju moramo spoštovati. Kdorkoli bo naš nasprotnik, bo to za nas dober preizkus,« je za klubsko spletno stran povedal trener Vitor Campelos. Branilec Damjan Vuklišević je dodal, da so v Celju z žrebom lahko zadovoljni: »Glede na to, kakšni so bili možni nasprotniki, menim, da je žreb odličen.«

V primeru napredovanja bi si Celjani že zagotovili najmanj igranje v skupinskem delu konferenčne lige.

V primeru napredovanja bi si Celjani že zagotovili najmanj igranje v skupinskem delu konferenčne lige, kjer želijo igrati tudi Bravo, Aluminij in Koper. Bravo bo igral proti gibraltarski Europi ali makedonski Škendiji, Koper čaka boljši iz dvoboja med ferskim Runavikom in malteškim Hamrunom Spartanom. Aluminij bo v primeru izpada proti moldavskemu Šerifu v prvem krogu kvalifikacij evropske lige pot nadaljeval v konferenčni ligi proti albanskemu Dinamo Cityju ali kazahstanski Astani. V žrebu so bili tudi klubi s slovenskimi nogometaši. Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bo igrala proti boljšemu iz para Tre Fiori in Larne, Dinamo Zagreb Mihe Zajca proti Thunu, Slovan Bratislava Andraža Šporarja in Kenana Bajrića proti Flori Tallinn ali Iberii 1999 Tbilisi. Gornik Zabrze Erika Janže čaka Fenerbahče, Sturm Gradec Jona Gorenca Stankovića pa Hearts.

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