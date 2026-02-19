Celjani poznajo recept

Na stadionu Fadila Vokrija v Prištini se nocoj ob 21. uri začenja prvo letošnje evropsko poglavje nogometašev Celja. V lovu za napredovanjem v osmino finala konferenčne lige začenjajo v vlogi favoritov, toda tudi kosovski prvak Drita ima svoje adute. Razkrili so jih že kosovski reprezentanti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, za Celjane pa je najboljše opozorilo, kako se obnašati v prvih 90 minutah in tudi v povratni tekmi čez teden dni v Celju, Olimpijin lanski spodrsljaj v Banjaluki.

Za Ivana Majevskega je na njegovi, niti tri tedne dolgi samostojni trenerski poti praktično vsaka tekma karierni izziv. Prva od dveh proti kosovskimi tekmeci bo tlakovala pot proti napredovanju ali koncu. »Pripravljali smo se za zmago, dosegljiva je le tako, da bomo igrali kot znamo,« je bil jasen 37-letni Belorus. Eden od nepogrešljivih igralcev Celjanov, izkušeni Mario Kvesić, že pozna recept. »Pristop je pomemben. Če smo optimisti, pozitivni, samozavestni, verjamemo v sebe, potem bo vse v redu. Ni pomembno, kdo je trener,« je razmišljal 34-letni veteran.

Naslednik Alberta Riere je preučil tekmece, ki so ... »Zelo organizirani in čvrsti, držijo se svojih načel,« je poudaril Majevski, ki je imel v pripravah na tekmo lepo izhodišče v visoki ligaški zmagi. Novih težav s poškodbami ali drugimi večjimi neprijetnostmi v celjskem taboru tako rekoč ni. Še vedno nista na voljo prvokategornika Žan Karničnik in Mark Zabukovnik. Dvoboj, ki bo skupnemu zmagovalcu navrgel še 800.000 evrov nagrade, bo sodil izkušeni 40-letni Chris Kavanagh. Minuli konec tedna ni bil v formi, v dvoboju 4. kroga za angleški pokal med Aston Villo in Newcastlom (1:3) je brez pomoči VAR naredil preveč napak, zaradi česar konec tedna ne bo sodil v premier league.