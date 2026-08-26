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VELIKI NOGOMETNI VEČER V CELJU

Celje drevi čaka zgodovinska tekma: na ulicah več policistov, na nebu tudi dron

Stadion Z'dežele bo ob 21. uri pokal po šivih.
Naj športna prireditev poteka mirno in varno. FOTO: Tvspored-service 
Naj športna prireditev poteka mirno in varno. FOTO: Tvspored-service 
A. G.
 26. 8. 2026 | 14:23
 26. 8. 2026 | 14:23
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Celje bo danes zvečer v znamenju ene največjih tekem v zgodovini celjskega nogometa. Na razprodanem Stadionu Z'dežele bodo nogometaši Celja ob 21. uri odigrali povratno tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Zaradi pričakovanega velikega števila obiskovalcev bo za varnost in nemoten potek športnega dogodka skrbelo več policijskih enot, obiskovalce pa policija opozarja tudi na prometne omejitve in posebne varnostne ukrepe.

Celjskim policistom so se pri zagotavljanju varnosti na stadionu in v njegovi okolici pridružili predstavniki posebnih policijskih enot drugih policijskih uprav. Za varnost obiskovalcev bodo skrbeli tudi policijski konjeniki in vodniki službenih psov, dogajanje pa bodo spremljali tudi z dronom. Policija obiskovalce ob tem posebej obvešča, da bo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabljala tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje.

Vsem obiskovalcem nogometne tekme policisti svetujejo, naj na stadion pridejo pravočasno. Glede na to, da se na tekmi pričakuje večje število obiskovalcev, naj računajo tudi na gnečo na bližnjih parkiriščih. Pri vstopu na stadion in med zadrževanjem na njem morajo obiskovalci upoštevati navodila varnostnih in rediteljskih služb ter policistov. Vhodi na Stadion Z'dežele se bodo odprli ob 19.30. Obiskovalci naj imajo vstopnice pripravljene že vnaprej, saj bo tako vstop na tribune potekal hitreje in bolj nemoteno.

Kje bo mogoče parkirati?

Obiskovalcem bodo za parkiranje na voljo naslednja večja parkirišča:

  • zunanje parkirišče pred Supernovo,
  • Garažna hiša CityCenter, ki bo odprta celo noč,
  • Garažna hiša Planet Tuš, ki bo prav tako odprta celo noč,
  • parkirišče pri Mesninčku, odprto celo noč,
  • parkirišče pred Dvorano Zlatorog,
  • parkirišče pred Športno dvorano Golovec.

Policija Celjane poziva, naj se na tekmo, če je mogoče, odpravijo peš, saj bo to pripomoglo k bolj tekočemu prometu in zmanjšanju možnosti za nastanek zastojev.

Jamova ulica bo zaprta

Zaradi zagotavljanja varnosti in urejenega prometa bo med 18. uro in polnočjo za ves promet zaprta Jamova ulica, in sicer od odcepa pri igrišču Olimp do gostilne Stara Brajda. Policija zato obiskovalcem svetuje, naj se na pot odpravijo pravočasno in pri načrtovanju poti upoštevajo zaporo ceste.

Pirotehnika in nevarni predmeti prepovedani

Pred tekmo policisti znova opozarjajo, da je na športno prireditev prepovedano vnašati pirotehnične izdelke in nevarne predmete. Prav tako niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi ali spodbujajo k nasilju. Policija si želi, da bi športna prireditev potekala mirno in varno ter da ravnanja posameznikov ali skupin ne bi ogrožala splošne varnosti ljudi. »Tako organizatorji kot vsi, ki bomo nocoj skrbeli za varnost, želimo, da dogodek mine v športnem duhu, brez kakršnih koli odklonskih ravnanj,« je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.

Celje tako drevi čaka velik evropski nogometni večer, ob katerem bo poleg športnega razpleta pomembno tudi odgovorno vedenje vseh obiskovalcev. Policija ob številnih varnostnih ukrepih in pričakovanem velikem obisku poziva navijače, naj spoštujejo navodila pristojnih služb ter poskrbijo, da bo tekma minila predvsem v znamenju nogometa in športnega navijanja.

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