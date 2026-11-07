Celje je vpisalo zgodovinsko zmago v evropski ligi

Podvig Celja v Gradcu v 4. krogu evropske lige proti favoriziranemu avstrijskemu podprvaku Sturmu s 3:2 (Svit Sešlar 29., 73., Benjamin Verbič 45.) je slovenskega prvaka postavil v povsem drugačen položaj za zaključni del leta: Celjani so zadržali korak za napredovanje v dodatne kvalifikacije za osmino finala in se še dodatno okrepili z dozo samozavesti za šampionsko bitko na domači fronti. Na njej bodo v nedeljski zadnji tekmi 15. kroga 1. SNL gostovali v Domžalah pri Radomljah.

Celjani se lahko ponosno postavljajo z nazivom vladarjev Štajerske po taktično odlično izpeljani tekmi, v kateri so pokazali homogenost, bojevitost, zrelost in moštveni duh. V strelcu dveh golov Sešlarju in mojstrovini Verbiča pa so imeli tudi dva junaka s potezo več. »Naša taktična preobrazba je razkrila, kako inteligentno moštvo smo,« je izpostavil 24-letni virtuoz Sešlar, ki je prav s svojima goloma pokazal najvišji igralni IQ. Verbičev solo dodatek za stoječe ovacije je bil le še češnja na torti.

Maribor v Stožicah brez Karničnika Kakšen bo odziv oslabljenega in opotekajočega se Maribora po dveh zaporednih porazih v derbijih in izgubi prvega mesta? To je najbolj vznemirljiva uganka 15. kroga 1. SNL, ki sta včeraj v Lendavi odprla Nafta in Olimpija. Vijolični bodo danes brez najboljšega in kaznovanega igralca Žana Karničnika gostovali v Stožicah pri Bravu, ki je izgubil ponedeljkov derbi s Koprom. Vodilni Koprčani so v zaletu in bodo danes gostili Sobočane. Jutri bo še tekma v Grosuplju. Vrstni red: Koper 28, Maribor 24, Olimpija 22, Celje (-1) in Bravo po 20, Nafta 18, Aluminij 17, Grosuplje in Mura po 13, Radomlje 8.

V graškem taboru je bilo razpoloženje v skladu z izidom, slabo. Toda ... »Predstava ni bila slaba, a zapravili smo ogromno priložnost, da bi bili bliže napredovanju,« je povedal izkušeni zvezni igralec Jürgen Heil, Jon Gorenc Stanković je tolažil svoje soigralce. »Ni bilo tako slabo,« se ni veliko zmotil kapetan črno-belih, ki so imeli v peklenščku Oumarju Diakiteju enega napadalca premalo. Trener Fabio Ingolitsch se je oprijel statistike. »Sprožili smo 28 strelov, Celjani le osem. Običajno bi bila dva gola dovolj za zmago,« je potožil mladi, 34-letni strokovnjak.

3. Ferencvaros 4 4 0 0 11:3 12 6. Oympiakos 4 3 1 0 4:1 10 20. Nijmegen 4 2 1 1 8:9 7 24. Sturm 4 1 1 2 3:6 4 25. Celje 4 1 1 2 5:9 4 36. Ararat 4 0 0 3 4:14 0

Celjski trener Zoran Zeljković ga je »pošolal« z odlično taktiko, zadel je z začetno enajsterico. »Še boljši smo lahko, ampak fantom sem povedal, da gremo dalje. V vseh tekmovanjih!« je Ljubljančan, ki je v mesecu dni očitno zložil razmetane kamenčke v celjskem mozaiku,« pogled usmeril tudi na naslednje obdobje, za celjske ambicije ključnega. Začenja se že jutri v Domžalah pri zadnjeuvrščenih Radomljanih.

Matematične enačbe so zdaj že drugačne in jih ni mogoče pisati brez evropskih ambicij. Čez tri tedne, 26. t. m., bo v Budimpešti nova evropska priložnost. Celjane, kot kaže, čaka na papirju še ena misija nemogoče – Ferencvaros je v Milanu premagal slovitega sedemkratnega evropskega prvaka in ima ob Benfici ter Bournemouthu edini stoodstotni izkupiček.