Celje se vrača v elito! Trener Klemen Luzar: Ne bomo zgolj sodelovali

Kar se je v rokometnih krogih šušljalo od petka, je zdaj tudi uradno. Evropska rokometna zveza (EHF) je ugodila prošnji rokometnega kluba RK Celje Pivovarne Laško in mu odobrila posebno povabilo v EHF ligo prvakov. Poleg slovenskih prvakov bosta med elito s povabilom nastopila še srbski in makedonski prvak, Partizan in Vardar. Brez vabila so ostali Tatabanya (Mad), Valur (Isl) in Elverum (Nor). To bo že 28. nastop Celjanov v ligi prvakov, enkrat so bili prvaki (2004), še šestkrat so igrali v polfinalu. Vprašanje, ali je Celje dobilo povabilo tudi zato, ker je predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič vodja marketinga v skupini Hisense, v katero sodi Gorenje, eden večjih sponzorjev EHF. Dejstvo pa je, da je Celje pod njenim vodstvom v dobrem letu prišlo s četrtega mesta v ligi NLB do dvojne slovenske krone in vrnitve v ligo prvakov. V njej bo lahko blestel tudi njen sin Aljuš Anžič, ki je bil hit domače sezone in bo navduševal tudi Evropo.

28. sezono bodo Celjani igrali v ligi prvakov.

Celjani so nazadnje v ligi prvakov nastopili v sezoni 2023/24, ko so izgubili vseh 14 tekem. Letos se bo tekmovanje razširilo s 16 na 24 klubov v šestih skupinah. Po dva bosta napredovala v glavni del, dva pa bosta tekmovanje nadaljevala v izločilnih bojih evropske lige, kar pomeni, da bodo Celjani imeli najmanj osem evropskih tekem. Žreb skupin bo v petek ob 11. uri na Dunaju. Celjani bodo v najnižjem bobnu in bodo izzvali tri na papirju močnejše tekmece. A na papirju je bil favorit tudi Slovan, pa so mu pivovarji vzeli obe trofeji.

Kmalu 80. obletnica kluba

»Uvrstitev v ligo prvakov je odlična novica ob vstopu v sezono, v kateri bo naš klub praznoval 80. obletnico delovanja. Hkrati je to nagrada za igralce, strokovno vodstvo, navijače in sponzorje za odlično lansko sezono, ko nam je uspelo v Celje pripeljati državni in pokalni naslov. Imamo odlične temelje za prihodnost, saj je na poti do obeh lovorik priložnost dobilo kar 16 doma vzgojenih igralcev, ki jim bomo dodali nekatere izkušenejše. Uvrstitev v ligo prvakov predstavlja tudi svojevrsten mejnik, saj bodo del evropske elite tudi naši mladinci, kar se bo zgodilo prvič v zgodovini kluba. Veseli nas, da bomo v Zlatorogu ponovno gostili spektakle najvišjega kakovostnega razreda, ob tem pa se nadejamo izjemne podpore navijačev,« je bil vesel vršilec dolžnosti direktorja Nejc Ajdnik.

»Veseli in ponosni smo, da bomo ponovno del rokometne elite. Še posebej zato, ker smo si v letošnji sezoni to priborili na igrišču. Celje je velik klub. Čeprav nismo več med bogatejšimi klubi, v Evropi uživamo velik ugled. Naša naloga je, da se tako obnašamo tudi na igrišču. Ne želimo biti samo udeleženci LP, ampak si želimo v njej tudi tekmovati. Hkrati pa bo to tudi dobra priložnost, da se veliko naših mladih igralcev pokaže na največjem odru in hkrati pridobi bogate izkušnje na njihovi nadaljnji rokometni poti,« pa je povedal trener Klemen Luzar.