  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LIGA PRVAKOV

Celje se vrača v elito! Trener Klemen Luzar: Ne bomo zgolj sodelovali

Celje Pivovarna Laško s povabilom v ligo prvakov.
Celjani so osvojili 27. naslov slovenskih prvakov. FOTO: Slavko Kolar
Celjani so osvojili 27. naslov slovenskih prvakov. FOTO: Slavko Kolar
Peter Zalokar
 23. 6. 2026 | 10:17
3:24
A+A-

Kar se je v rokometnih krogih šušljalo od petka, je zdaj tudi uradno. Evropska rokometna zveza (EHF) je ugodila prošnji rokometnega kluba RK Celje Pivovarne Laško in mu odobrila posebno povabilo v EHF ligo prvakov. Poleg slovenskih prvakov bosta med elito s povabilom nastopila še srbski in makedonski prvak, Partizan in Vardar. Brez vabila so ostali Tatabanya (Mad), Valur (Isl) in Elverum (Nor). To bo že 28. nastop Celjanov v ligi prvakov, enkrat so bili prvaki (2004), še šestkrat so igrali v polfinalu. Vprašanje, ali je Celje dobilo povabilo tudi zato, ker je predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič vodja marketinga v skupini Hisense, v katero sodi Gorenje, eden večjih sponzorjev EHF. Dejstvo pa je, da je Celje pod njenim vodstvom v dobrem letu prišlo s četrtega mesta v ligi NLB do dvojne slovenske krone in vrnitve v ligo prvakov. V njej bo lahko blestel tudi njen sin Aljuš Anžič, ki je bil hit domače sezone in bo navduševal tudi Evropo.

28. sezono bodo Celjani igrali v ligi prvakov.

Celjani so nazadnje v ligi prvakov nastopili v sezoni 2023/24, ko so izgubili vseh 14 tekem. Letos se bo tekmovanje razširilo s 16 na 24 klubov v šestih skupinah. Po dva bosta napredovala v glavni del, dva pa bosta tekmovanje nadaljevala v izločilnih bojih evropske lige, kar pomeni, da bodo Celjani imeli najmanj osem evropskih tekem. Žreb skupin bo v petek ob 11. uri na Dunaju. Celjani bodo v najnižjem bobnu in bodo izzvali tri na papirju močnejše tekmece. A na papirju je bil favorit tudi Slovan, pa so mu pivovarji vzeli obe trofeji.

Kmalu 80. obletnica kluba

»Uvrstitev v ligo prvakov je odlična novica ob vstopu v sezono, v kateri bo naš klub praznoval 80. obletnico delovanja. Hkrati je to nagrada za igralce, strokovno vodstvo, navijače in sponzorje za odlično lansko sezono, ko nam je uspelo v Celje pripeljati državni in pokalni naslov. Imamo odlične temelje za prihodnost, saj je na poti do obeh lovorik priložnost dobilo kar 16 doma vzgojenih igralcev, ki jim bomo dodali nekatere izkušenejše. Uvrstitev v ligo prvakov predstavlja tudi svojevrsten mejnik, saj bodo del evropske elite tudi naši mladinci, kar se bo zgodilo prvič v zgodovini kluba. Veseli nas, da bomo v Zlatorogu ponovno gostili spektakle najvišjega kakovostnega razreda, ob tem pa se nadejamo izjemne podpore navijačev,« je bil vesel vršilec dolžnosti direktorja Nejc Ajdnik.

»Veseli in ponosni smo, da bomo ponovno del rokometne elite. Še posebej zato, ker smo si v letošnji sezoni to priborili na igrišču. Celje je velik klub. Čeprav nismo več med bogatejšimi klubi, v Evropi uživamo velik ugled. Naša naloga je, da se tako obnašamo tudi na igrišču. Ne želimo biti samo udeleženci LP, ampak si želimo v njej tudi tekmovati. Hkrati pa bo to tudi dobra priložnost, da se veliko naših mladih igralcev pokaže na največjem odru in hkrati pridobi bogate izkušnje na njihovi nadaljnji rokometni poti,« pa je povedal trener Klemen Luzar.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

EHF liga prvakovrokometliga prvakovKlemen Luzar
ZADNJE NOVICE
11:20
Bulvar  |  Domači trači
SONCE, KAVA IN SPROŠČENO JUTRO

Leta zanj očitno niso ovira, Marko Potrč zgoraj brez pokazal svoje izklesano telo (FOTO)

Pri 46 letih navdušuje z izklesano postavo.
23. 6. 2026 | 11:20
11:11
Novice  |  Slovenija
KNAPOVSKA KULINARIKA

V Zasavju nova turistična atrakcija! Pasja radost na lopati in pisma iz podzemlja (FOTO)

V rovu imajo tudi prvo čisto pravo slovensko pošto.
Roman Turnšek23. 6. 2026 | 11:11
11:00
Lifestyle  |  Polet
OSEBNI TEST

Jemanje kreatina 30 dni zapored. Začetnik razkril, kaj se v resnici zgodi s telesom

Ključno sporočilo pa ostaja preprosto: kreatin ni čudežna tableta, temveč orodje.
Miroslav Cvjetičanin23. 6. 2026 | 11:00
10:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Partnerico tepel in ji grozil, da jo bo ubil: brežiški policisti hitro ukrepali

Policija ukrepala ob nasilju v družini v Brežicah.
23. 6. 2026 | 10:54
10:49
Novice  |  Slovenija
POTNIŠKE INFORMACIJE

Zaradi del v Ljubljani od srede zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko

Obvoz bo potekal po Linhartovi in Železni cesti.
23. 6. 2026 | 10:49
10:32
Novice  |  Svet
BO VOJNE KMALU KONEC?

Trumpova dvojna igra: diplomatsko pritiska na Iran, hkrati skuša prehiteti Kitajsko z novo tehnologijo

Kljub različnim izjavam sta se državi dogovorili za načrt, ki naj bi v 60 dneh pripeljal do končnega sporazuma za končanje vojne.
23. 6. 2026 | 10:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Se je tudi pri vas razlila voda?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki