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Celjske pravljice je konec, navijali vsi od Anžeta Logarja do Alye: »Za nas ste zmagovalci!«

Kljub nesrečnemu razpletu so družbena omrežja takoj po koncu preplavile odmevne reakcije.
Pevka Alya se je na tekmo odpravila v družbi televizijske voditeljice in pevke Martine Švab. FOTO: Facebook

Pevka Alya se je na tekmo odpravila v družbi televizijske voditeljice in pevke Martine Švab. FOTO: Facebook

Nogomet Celje - Slovan 26. 08. 2026. FOTO: Blaž Samec

Nogomet Celje - Slovan 26. 08. 2026. FOTO: Blaž Samec

Nogomet Celje - Slovan 26. 08. 2026. FOTO: Blaž Samec

Nogomet Celje - Slovan 26. 08. 2026. FOTO: Blaž Samec

Pevka Alya se je na tekmo odpravila v družbi televizijske voditeljice in pevke Martine Švab. FOTO: Facebook
Nogomet Celje - Slovan 26. 08. 2026. FOTO: Blaž Samec
Nogomet Celje - Slovan 26. 08. 2026. FOTO: Blaž Samec
N. P.
 27. 8. 2026 | 08:30
 27. 8. 2026 | 08:30
2:56
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Čeprav se je Celjanom po pravi drami in podaljških uvrstitev med nogometno elito za las izmuznila, bodo nogometni navdušenci sredin večer še dolgo pomnili. Šlo je namreč za največjo tekmo v zgodovini kluba, utrip celjskega stadiona pa se je čutil po vsej državi. Tudi včeraj je dokazal, da šport združuje — zasedba Vitorja Campelosa je združila slovenske navijače in znane obraze, ki so ob grenkem porazu namesto razočaranja širili val ponosa.

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Celjani po drami ostali pred vrati nogometnega raja

Kljub nesrečnemu razpletu so družbena omrežja takoj po koncu preplavile odmevne reakcije. Pevka Alya se je na tekmo odpravila v družbi televizijske voditeljice in pevke Martine Švab ter na omrežjih strnila misli: »Hvala, NK Celje, za nas ste zmagovalci, ponosni smo na vas.« Pesti je stiskal tudi prvak Demokratov Anže Logar, ki je nogometašem položil na srce: »Fantje, pustili ste srce na igrišču. Ponosni smo na vas. Glave gor in pogumno naprej v Ligi Evropa.« Sporočilo podpore je poslala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko: »V zadnjih tednih je Celje dihalo nogomet. Čestitke Celjanom, ki so se hrabro borili in podlegli šele povsem na koncu. Lige prvakov žal še ne bo, ne bomo pa zato nič manj navijali v evropski ligi.«

Nogomet Celje - Slovan 26. 08. 2026. FOTO: Blaž Samec
Nogomet Celje - Slovan 26. 08. 2026. FOTO: Blaž Samec

Tudi v taboru celjskega kluba po nesrečnem porazu ostajajo dostojanstveni in zrejo naprej. Na uradnih profilih so zapisali: »Predstava, po kateri lahko ponosno in z dvignjeno glavo evropsko pot nadaljujemo tudi v jeseni. Navijači, Celje, Slovenija — hvala, ker ste bili z nami.« Strateg Celja Vitor Campelos pa je med hrupnim slavjem slovaških navijačev poudaril grenko resnico: »Dvigniti moramo glave. Skozi dve tekmi smo bili po mojem mnenju boljša ekipa od Slovana.«

Prvi afriški strateg

Na drugi strani Slovaki pišejo zgodovino — njihov trener Yaya Touré je namreč postal sploh prvi afriški strokovnjak, ki mu je uspešna uvrstitev v elitno ligo prvakov sploh uspela. Poleg Slovana so si v zadnjem krogu kvalifikacij napredovanje priigrali še atenski AEK, norveški Viking (ki je presenetil in izločil zagrebški Dinamo), ter turški Fenerbahče, ki je bil boljši od Lyona.

A za Celjane evropske pravljice s tem nikakor ni konec. Čeprav so ostali brez lige prvakov, jih čaka izjemno atraktivna jesen v evropski ligi. Tam se bodo merili z resničnimi evropskimi težakokategorniki — med potencialnimi tekmeci jih namreč že čakajo giganti, kot so torinski Juventus, nemški Leverkusen ter francoska in italijanska velikana Marseille in Milan. Žreb, ki bo razkril celjske tekmece, bo na sporedu že v petek ob 13. uri.

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