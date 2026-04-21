Celjsko zmagoslavje eno najbolj prepričljivih

Celjsko zmagoslavje v slovenskem nogometnem prvenstvu bo šlo v zgodovino kot eno od najbolj prepričljivih. Na koncu morda razlika v točkah ne bo tako velika, lahko pa bo tudi rekordna, toda o tem ne odločajo več zgolj Celjani, ki so bili v vsem razred zase. Novi državni prvaki se v zadnjih petih krogih – vmes bodo v 34. še prosti – lahko predajo uživanju, a kljub vsemu morajo športno izpeljati še eno odlično sezono, saj lahko neposredno vplivajo na to, kdo se bo še uvrstil v Evropo. Med drugim bodo na stadionu Z'dežele v 33. krogu gostili Bravo, v 35. pa Koper.

Velika premoč Celjani so bili tudi v dvobojih z največjimi tekmeci zelo prepričljivi. V 14 tekmah – proti Kopru in Bravu bodo še igrali – so osvojili 26 točk. Izgubili so le proti Olimpiji in Bravu, dobili so sedem tekem. Razlika v golih je 27:12.

Na domači ligaški fronti so tako odprta vprašanja le še o tem, kdo se bo uvrstil v kvalifikacije za evropsko in konferenčno ligo in kdo bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek (Primorje ali Mura) proti podprvaku 2. SNL (trenutno druge so Grosuplje). Kandidati za Evropo so Koper, Maribor, Bravo in Olimpija ter še drugi pokalni polfinalisti Radomlje, Grosuplje ter Aluminij. Polfinalni pokalni tekmi bosta v sredo (Radomlje – Grosuplje) in četrtek (Bravo – Aluminij). V najtežjem položaju je Olimpija, ki že konec tedna gostuje na Bonifiki, v 34. krogu v Ljudskem vrtu, v zadnjem dejanju sezone pa zeleno-bele čaka skoraj misija nemogoče, dvoboj z mestnimi tekmeci, ki so bili v tej sezoni trikrat boljši s po 2:1.

2,43 GOLA na tekmo so v povprečju zabili Celjani.

Celjani so v mesecu dni pod taktirko tretjega trenerja Vitorja Campelosa uprizorili ples prvakov, nanizali šest zmag z razliko v golih 14:2 in se v nedeljo znašli v res imenitni družbi šampionov. Svoj naslov najboljšega so v bundesligi potrdili tudi nogometaši Bayerna. Oboji so svojo nalogo »končali« predčasno in po 30 tekmah, toda v različni konkurenci. Sodeč po Bayernovi prevladi, dosegel je kar 25 zmag in zabil impresivnih 109 golov (3,6 gola na tekmo, Celje 2,43), se je bavarski velikan soočal s precej bolj nekonkurenčnimi tekmeci kot slovenski prvak. Celjani so že zdaj zabili 10 golov več kot Olimpija (63) ob lanskem naslovu in dva manj (75) kot pri svojem drugem naslovu pred dvema letoma ter enega manj kot pri prvem naslovu (74).

Prva tekma 7. ali 8. julija

Ob Bayernu so le še trije klubi v Evropi, kjer imajo podoben tekmovalni koledar prvenstva, potrdili naslov prvaka – PSV na Nizozemskem, The New Saints v Walesu in Tre Fiori v San Marinu. Znani pa so že tudi klubi, ki bodo igrali v kvalifikacijah za ligo prvakov kot prvaki držav, kjer igrajo prvenstva v tekočem letu. To so: Vikingur (Islandija), Iberia (Gruzija), Lincoln Red Imps (Gibraltar), Shamrock Rovers (Irska), Kairat (Kazahstan), Kaunas Žalgiris (Litva), ML Vitebsk (Belorusija), Riga (Latvija) in Klaksvik (Ferski otoki).

Celje 30 21 5 4 68 Koper 30 16 7 7 55 Bravo 30 15 5 10 50 Maribor 29 14 8 7 50 Olimpija 29 13 7 9 46 Radomlje 29 10 6 13 36 Aluminij 30 10 5 15 35 Mura 30 6 7 17 25 Primorje 29 6 3 20 21 Domžale 18 3 3 12 12

Slovenski prvaki bodo novo sezono začeli, še preden bodo na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki ovekovečili novega, starega svetovnega prvaka. Finale letošnjega največjega športnega spektakla bo 19. julija, prva tekma 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, v katerem bo tekmovalo 30 klubov razvrščenih od 24. mesta do 55. na Uefini klubski lestvici držav (z izjemo prvaka iz Rusije in Liechtensteina), pa 7. ali 8. julija. Kdo bo tekmec Celja, bo znano 16. junija. V vsakem primeru bo Celje v krogu postavljenih klubov, saj je Slovenija s koeficientom 20.343 na visokem 28. mestu. Za njo je tudi Bolgarija (29., 19.875), medtem ko sta Hrvaška ali Srbija kot edini višje uvrščeni državi s področja nekdanje skupne države, 21. (27.025) in 22. (25.500).

Albert Riera je že drugič postavil šampionske temelje, Valerij Kolotilo pa je že drugič prvak v vlogi predsednika. FOTO: NK Celje/facebook