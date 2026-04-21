  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Celjsko zmagoslavje eno najbolj prepričljivih

V bitki za Evropo v 1. SNL slabo kaže Olimpiji. Kvalifikacije za ligo prvakov bodo prvaki začeli 7. ali 8. julija.
Celjani so si dali šampionskega duška v slačilnicah stadiona v Fazaneriji. FOTO: NK Celje/facebook

Albert Riera je že drugič postavil šampionske temelje, Valerij Kolotilo pa je že drugič prvak v vlogi predsednika. FOTO: NK Celje/facebook

Nogometaši Brava evropsko vozovnico lovijo na dveh frontah. FOTO: Facebook

Gorazd Nejedly
 21. 4. 2026 | 14:12
4:48
A+A-

Celjsko zmagoslavje v slovenskem nogometnem prvenstvu bo šlo v zgodovino kot eno od najbolj prepričljivih. Na koncu morda razlika v točkah ne bo tako velika, lahko pa bo tudi rekordna, toda o tem ne odločajo več zgolj Celjani, ki so bili v vsem razred zase. Novi državni prvaki se v zadnjih petih krogih – vmes bodo v 34. še prosti – lahko predajo uživanju, a kljub vsemu morajo športno izpeljati še eno odlično sezono, saj lahko neposredno vplivajo na to, kdo se bo še uvrstil v Evropo. Med drugim bodo na stadionu Z'dežele v 33. krogu gostili Bravo, v 35. pa Koper.

Velika premoč

Celjani so bili tudi v dvobojih z največjimi tekmeci zelo prepričljivi. V 14 tekmah – proti Kopru in Bravu bodo še igrali – so osvojili 26 točk. Izgubili so le proti Olimpiji in Bravu, dobili so sedem tekem. Razlika v golih je 27:12.

Na domači ligaški fronti so tako odprta vprašanja le še o tem, kdo se bo uvrstil v kvalifikacije za evropsko in konferenčno ligo in kdo bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek (Primorje ali Mura) proti podprvaku 2. SNL (trenutno druge so Grosuplje). Kandidati za Evropo so Koper, Maribor, Bravo in Olimpija ter še drugi pokalni polfinalisti Radomlje, Grosuplje ter Aluminij. Polfinalni pokalni tekmi bosta v sredo (Radomlje – Grosuplje) in četrtek (Bravo – Aluminij). V najtežjem položaju je Olimpija, ki že konec tedna gostuje na Bonifiki, v 34. krogu v Ljudskem vrtu, v zadnjem dejanju sezone pa zeleno-bele čaka skoraj misija nemogoče, dvoboj z mestnimi tekmeci, ki so bili v tej sezoni trikrat boljši s po 2:1.

2,43 GOLA na tekmo so v povprečju zabili Celjani.

Celjani so v mesecu dni pod taktirko tretjega trenerja Vitorja Campelosa uprizorili ples prvakov, nanizali šest zmag z razliko v golih 14:2 in se v nedeljo znašli v res imenitni družbi šampionov. Svoj naslov najboljšega so v bundesligi potrdili tudi nogometaši Bayerna. Oboji so svojo nalogo »končali« predčasno in po 30 tekmah, toda v različni konkurenci. Sodeč po Bayernovi prevladi, dosegel je kar 25 zmag in zabil impresivnih 109 golov (3,6 gola na tekmo, Celje 2,43), se je bavarski velikan soočal s precej bolj nekonkurenčnimi tekmeci kot slovenski prvak. Celjani so že zdaj zabili 10 golov več kot Olimpija (63) ob lanskem naslovu in dva manj (75) kot pri svojem drugem naslovu pred dvema letoma ter enega manj kot pri prvem naslovu (74).

Prva tekma 7. ali 8. julija

Ob Bayernu so le še trije klubi v Evropi, kjer imajo podoben tekmovalni koledar prvenstva, potrdili naslov prvaka – PSV na Nizozemskem, The New Saints v Walesu in Tre Fiori v San Marinu. Znani pa so že tudi klubi, ki bodo igrali v kvalifikacijah za ligo prvakov kot prvaki držav, kjer igrajo prvenstva v tekočem letu. To so: Vikingur (Islandija), Iberia (Gruzija), Lincoln Red Imps (Gibraltar), Shamrock Rovers (Irska), Kairat (Kazahstan), Kaunas Žalgiris (Litva), ML Vitebsk (Belorusija), Riga (Latvija) in Klaksvik (Ferski otoki).

Celje       30       21       5       4       68

Koper       30       16       7       7       55

Bravo       30       15       5       10       50

Maribor       29       14       8       7       50

Olimpija       29       13       7       9       46

Radomlje       29       10       6       13       36

Aluminij       30       10       5       15       35

Mura       30       6       7       17       25

Primorje       29       6       3       20       21

Domžale       18       3       3       12       12

Slovenski prvaki bodo novo sezono začeli, še preden bodo na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki ovekovečili novega, starega svetovnega prvaka. Finale letošnjega največjega športnega spektakla bo 19. julija, prva tekma 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, v katerem bo tekmovalo 30 klubov razvrščenih od 24. mesta do 55. na Uefini klubski lestvici držav (z izjemo prvaka iz Rusije in Liechtensteina), pa 7. ali 8. julija. Kdo bo tekmec Celja, bo znano 16. junija. V vsakem primeru bo Celje v krogu postavljenih klubov, saj je Slovenija s koeficientom 20.343 na visokem 28. mestu. Za njo je tudi Bolgarija (29., 19.875), medtem ko sta Hrvaška ali Srbija kot edini višje uvrščeni državi s področja nekdanje skupne države, 21. (27.025) in 22. (25.500).

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki