Center Lakersov namignil: prihodnje leto bi lahko skupaj z Dončićem igral za Slovenijo

Slovenska moška košarkarska reprezentanca že nekaj časa išče dolgoročno rešitev na položaju centra. Po današnji pripravljalni tekmi v severnoameriški ligi NBA je center Los Angeles Lakers Jaxson Hayes namignil, da bi to bil lahko prav on in bi s soigralcem iz Los Angelesa, slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, skupaj igrala za Slovenijo.

Na novinarski konferenci po porazu jezernikov v Las Vegasu proti Dallas Mavericks je Hayes dejal, da zanj urejajo slovenski potni list: »Z Luko delava na tem, da dobim slovenski potni list, da lahko naslednje leto igrava skupaj za reprezentanco,« je v odgovoru na novinarsko vprašanje o odnosu in igranju z Luko Dončićem dejal Hayes.

Visok je 213 cm. FOTO: Reuters

Podrobnosti ne izdajo

Petindvajsetletni center, ki v višino meri 213 centimetrov, je član jezernikov od leta 2023, pred tem je igral za New Orleans Pelicans. Hayes je za razliko od Dončića in drugih prvokategornikov zasedbe Los Angeles Lakers igral proti Dallasu in tekmo končal z 12 točkami in 10 skoki.

Dallas je danes sicer slavil s 121:94, nova pripravljalna tekma pa Lakers čaka v noči na soboto proti Sacramento Kings. »Kot smo že omenili, se na Košarkarski zvezi Slovenije spogledujemo z možnostjo nove naturalizacije košarkarja na igralnem mestu centra. Pri tem si prizadevamo, da bi novega naturaliziranega igralca zagotovili za daljše časovno obdobje, s čimer bi zagotovili stabilnost reprezentance v prihodnjih letih. V tej fazi postopka razumljivo še ne moremo govoriti o imenih ali podrobnostih. Ko bodo vse zadeve dokončno dogovorjene in bodo postopki uspešno zaključeni, bomo o tem obvestili javnost,« je KZS odgovorila za portal RTV Slovenija MMC.