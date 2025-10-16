Center Lakersov namignil: prihodnje leto bi lahko skupaj z Dončićem igral za Slovenijo

Galerija
Slovenska moška košarkarska reprezentanca že nekaj časa išče dolgoročno rešitev na položaju centra. Po današnji pripravljalni tekmi v severnoameriški ligi NBA je center Los Angeles Lakers Jaxson Hayes namignil, da bi to bil lahko prav on in bi s soigralcem iz Los Angelesa, slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem, skupaj igrala za Slovenijo.
Na novinarski konferenci po porazu jezernikov v Las Vegasu proti Dallas Mavericks je Hayes dejal, da zanj urejajo slovenski potni list: »Z Luko delava na tem, da dobim slovenski potni list, da lahko naslednje leto igrava skupaj za reprezentanco,« je v odgovoru na novinarsko vprašanje o odnosu in igranju z Luko Dončićem dejal Hayes.
Dallas je danes sicer slavil s 121:94, nova pripravljalna tekma pa Lakers čaka v noči na soboto proti Sacramento Kings. »Kot smo že omenili, se na Košarkarski zvezi Slovenije spogledujemo z možnostjo nove naturalizacije košarkarja na igralnem mestu centra. Pri tem si prizadevamo, da bi novega naturaliziranega igralca zagotovili za daljše časovno obdobje, s čimer bi zagotovili stabilnost reprezentance v prihodnjih letih. V tej fazi postopka razumljivo še ne moremo govoriti o imenih ali podrobnostih. Ko bodo vse zadeve dokončno dogovorjene in bodo postopki uspešno zaključeni, bomo o tem obvestili javnost,« je KZS odgovorila za portal RTV Slovenija MMC.