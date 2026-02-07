  • Delo d.o.o.
SREBRNA MEDALJA

Čestitke Niki Prevc dežujejo: oglasili so se Golob, Janša, Pirc Musar ...

Na olimpijski tekmi na srednji skakalnici je osvojila srebrno medaljo. Čestital ji je tudi slovenski politični vrh.
Nika Prevc je bila po tekmi razočarana, a drugo mesto je vseeno odličen rezultat. FOTO: Matej Družnik
Nika Prevc je bila po tekmi razočarana, a drugo mesto je vseeno odličen rezultat. FOTO: Matej Družnik
A. Ka.
 7. 2. 2026 | 21:47
 7. 2. 2026 | 22:00
2:10
A+A-

Po tem, ko je Nika Prevc na olimpijski tekmi na srednji skakalnici osvojila srebrno medaljo, ji na družbenih omrežjih številni čestitajo za ta veliki uspeh. Oglasili so se tudi številni politiki, med drugim premier Robert Golob, predsednica države Nataša Pirc Musar, predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik SDS Janez Janša.

Slovenski premier je na družbenem omrežju Facebook objavil sliko z napisom: »Iskrene čestitke, Nika Prevc za srebrno medaljo na olimpijskih igrah!«

Odziv predsednice države

Predsednica države Pirc Musar verjame, da gre lahko po tej osvojeni medalji Nika Prevc sproščeno naprej. Sproščenost bo potrebovala, saj jo 15. februarja čaka druga tekma na letošnjih olimpijskih igrah. »Imamo jo, imamo prvo medaljo na @MilanoCortina2026. Čestitke, Nika Prevc za današnje drugo mesto, ki je izjemen dosežek. Slovenija je ponosna na vas. Sedaj pa sproščeno naprej,« je predsednica zapisala na Facebooku.

Odzivi Janše, Klakočar Zupančič in Hana

Prvak stranke SDS Janša je bil v svoji čestitki na družbenem omrežju X kratek: »Čestitke Nika.« K zapisu pa je dodal še ključnik »orlica«. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je zapisal: »Nika Prevc, drugo mesto in prva medalja za Slovenijo na OI! Izjemen dosežek, Slovenija je ponosna.« Klakočar Zupančič je najprej zapisala, da je led prebit, nato pa še: »Iskrene čestitke Nika Prevc. In kapo dol, ker si tako uspešno nosila težo pričakovanj verjetno vseh Slovenk in Slovencev. Čestitke tudi Niki Vodan za osmo mesto ter Katri Komar in Maji Kovačič za zelo dobra nastopa. Gremo naprej.

 

