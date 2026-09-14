Četverica celjskih judoistk osvaja Evropo in meri proti OI

IZJEMNI DOSEŽKI

Nika Tomc in Leila Mazouzi z naslovoma mladinskih evropskih prvakinj v judu potrdili veliko nadarjenost. Kadar ima prosti čas, se Nika rada odpravi v svoj svet, Leilin priimek izvira iz Alžirije.

V letošnjem poletju so imeli pri najuspešnejšem slovenskem judoističnem klubu Z'dežele Sankaku obilo razlogov za veselje, za kar so (po)skrbele mlade in neustrašne varovanke celjskega trenerja Marjana Fabjana. Najprej sta se na kadetskem evropskem prvenstvu (do 18 let) konec junija in v začetku julija v Las Palmasu izkazali zlata Neža Hladnik (do 70 kg) in srebrna Zarja Mastnak (do 57 kg), pred tednom dni pa sta v Podgorici z naslovoma mladinskih evropskih prvakinj (do 21 let) zablesteli še Nika Tomc (do 57 kg) in Leila Mazouzi (do 63 kg). »Zadovoljna sem, da sem dosegla takšen uspeh med ...