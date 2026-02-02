Ciklokros: ko kolesarstvo še diha brez računalnika

Prejšnji konec tedna smo lahko spremljali svetovno prvenstvo v ciklokrosu, ki se je zgodilo v Hulstu na Nizozemskem. Presenečenj skoraj, da ni bilo, samo ena zmaga ni ostala doma ali pristala v Belgiji. Da, dominacija Nizozemcev in Belgijcev ostaja v tej kolesarski disciplini, zame, najtežji športni disciplini nasploh. Boksarji naj mi oprostijo.

Zakaj je ciklokros, pravzaprav bistvo cestnega kolesarstva? Zato, ker najvišja mesta osvajajo kolesarske velesile, zato ker se globalizacija tega športa še ni vmešala v to disciplino. Zlahka lahko trdim, da država, ki nima dobrih ciklokroserjev pač ni kolesarska država, ko mislimo na tekmovalno cestno kolesarstvo.

Seveda, je tukaj takoj slišati prizvok majhnega ali plitvega bazena. O tem se ne bi prerekal, dejstvo je, da se na svetovnih prvenstvih v ciklokrosih vidi, katere države imajo širino, podmladek, znanje, zgodovino in željo po napredku. Ciklokros je tako ozka, mala, zelo poceni športna disciplina, da bi bila kot nalašč za kolesarsko nerazvite dežele, kot so Slovenija, Avstrija, Nemčija, Bolgarija, Grčija, Hrvaška, Srbija …, če naštevam države nam blizu. Pa se to ne zgodi, da bi jih bilo vredno omenjati v tem spisu.

Ciklokros je ena najčistejših destilacij kolesarjenja, predvsem tistega, iz česar je zraslo tudi cestno kolesarstvo.

Ciklokros kot osnovna šola cestnega kolesarstva združuje skoraj vse elemente, ki definirajo dobrega cestnega kolesarja: moč in eksplozivnost, vzdržljivost, tehniko vožnje, občutek za ritem in tempo in mentalno trdnost.

Na ciklokros dirki ni skrivanja v zavetrju. Vsaka napaka je kaznovana takoj. To je zelo podobno cestnim klasikam, torej dirkam, ki so zgodovinsko jedro cestnega kolesarstva.

Mathieu van der Poel je v svoji profesionalni ciklokros karieri včeraj zmagal 51. FOTO: Iris Van Den Broek

Zakaj prav te države? Zgodovina plus kultura

Opazka o ciklokroserskih državah je ključna. Belgija, Italija, Francija, Nizozemska (in delno Češka, ZDA) imajo nekaj skupnega; kolesarstvo je kulturna identiteta, ne le šport, močna amaterska in mladinska baza, dirkanje v vseh pogojih, mraz, blato, veter, dež, zgodovinsko so razvijale kolesarje za klasike, ne samo za etapne dirke.

Ciklokros je v teh državah preživel kot ljudski šport, ne kot komercialni spektakel. Prav zato se tam še vedno vzgoji kolesar, ki zna voziti, ne samo generirati vatov.

Ceylin Alvarado in Puck Pieterse. FOTO: Iris Van Den Broek

Mathieu van der Poel je tisti, s katerim ima Tadej Pogačar še neporavnane račune na cesti. FOTO: Iris Van Den Broek

Zakaj države, ki so izgubile cestno prevlado, ostajajo močne v CX?

Zanimiv paradoks. Italija ali Belgija ali Nizozemska danes nimata več popolne prevlade na cestni sceni, a v ciklokrosu in klasikah še vedno vzdržujeta najvišji nivo. Razlog? Cestno kolesarstvo se je globaliziralo, postalo je bolj znanstveno, ekipno in specializirano, ciklokros pa ostaja lokalen, surov, neposreden. Tam, kjer se še vedno uči kolesarska obrt, se ohranja bistvo.

Nizozemec Mathieu van der Poel je še osmič oblekel mavrično majico. FOTO: Iris Van Den Broek Afp

Ciklokros kot protistrup sodobnemu cestnemu kolesarstvu

Če malo zaostrim misel, ciklokros je danes tisto, kar je bilo cestno kolesarstvo pred 40–50 leti. Torej manj kalkulacij, več improvizacije, več boja človek proti terenu. Ciklokros je kolesarstvo brez filtrov. In zato je tako pomemben.

Lucinda Brand. FOTO: Iris Van Den Broek Afp

UCI Ciklokros - Svetovno prvenstvo 2026: Končni rezultati

Elite moški

Mathieu van der Poel (NIZ) – 1:00:25 (zmagovalec) Tibor Del Grosso (NIZ)) – +0:35 Thibau Nys (BEL) – +0:46 Joris Nieuwenhuis (NIZ)) Filippo Fontana (ITA) Gerben Kuypers (BEL) Felipe Orts Lloret (ŠPA) Toon Aerts (BEL) Jente Michels (BEL) Michael Vanthourenhout (BEL)

Van der Poel je s tem osvojil osmo svetovno prvenstvo v elitni moški kategoriji, kar je nov rekord v ciklokrosu.

Elite ženske

Vse tri Nizozemke: Lucinda Brand, Ceylin Alvarado in Puck Pieterse. FOTO: Iris Van Den Broek Afp

Lucinda Brand (NIZ) 49:16 Ceylin del Carmen Alvarado (NIZ) +0:27 Puck Pieterse (NIZ) +0:51 Blanka Kata Vas (MADŽ)+0:56 Amandine Fouquenet (FRA) +0:58 Jolanda Neff (ŠVI) +1:02 Zoe Bäckstedt (NEM) +1:05 Manon Bakker (NIZ)) +1:11 Shirin van Anrooij (NIZ) +1:20 Marie Schreiber (NEM) +1:37

Nizozemska je povsem prevladovala na stopničkah elitnih žensk.

Nizozemka Lucinda Brand je letos skoraj nepremagljiva na ženskih ciklokrosih. FOTO: Iris Van Den Broek Afp

Do 23 moški (U23)

Aaron Dockx (BEL) Aubin Sparfel (FRA) Keije Solen (NIZ)

Do 23 ženske (U23)

Leonie Bentveld (NIZ) Viktória Chladonová (SVK) +0:11 Célia Gery (FRA) +0:57 Fleur Moors (BEL) +1:14 Amandine Muller (FRA) +1:20

Junior moški

Delano Heeren (NIZ) Filippo Grigolini (ITA) Giel Lejeune (BEL)

Junior ženske

Barbora Bukovská (ČEH) Lise Revol (FRA) +0:15 Lucie Grohová (ČEH) +0:35 Giorgia Pellizotti (ITA) +0:44 Shana Huber (ŠVI) +0:48

Mixed Team Relay (mešana štafeta) - Prvič na svetovnem prvenstvu