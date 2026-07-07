Cristiano Ronaldo planil v jok: oglejte si slovo enega največjih vseh časov! (FOTO)

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo se je s porazom proti Španiji poslovil od svetovnih prvenstev. Španija si je v osmini finala v Dallasu zagotovila napredovanje v četrtfinale z zmago z 1:0, odločilni zadetek pa je v 91. minuti dosegel rezervist Mikel Merino. Po zadnjem sodnikovem žvižgu 41-letni Portugalec ni mogel zadržati solz. Čustveno se je poslovil od tekmovanja, na katerem je v dveh desetletjih postavil številne mejnike in se zapisal v zgodovino svetovnega nogometa.

Cristiano Ronaldo. FOTO: Reuters

»Želim uživati, kolikor je le mogoče, saj bo to moje zadnje svetovno prvenstvo. Upam pa, da jutri ne bo moja zadnja tekma na svetovnih prvenstvih,« je dejal Ronaldo na novinarski konferenci. Letošnji mundial je bil zanj že šesti v karieri, potem ko je nastopil tudi na prvenstvih leta 2006, 2010, 2014, 2018 in 2022. V skupinskem delu je postal prvi nogometaš v zgodovini, ki je dosegel zadetek na šestih različnih svetovnih prvenstvih. Proti Uzbekistanu je dosegel dva gola, v osmini finala proti Hrvaški pa je zadel še z bele točke, kar je bil njegov prvi gol v izločilnih bojih svetovnih prvenstev. Turnir je tako sklenil s tremi zadetki.

Cristiano Ronaldo. FOTO: Reuters

Na svetovnih prvenstvih je Ronaldo zbral 27 nastopov, dosegel 11 golov in prispeval dve asistenci. Več tekem na mundialih je odigral le Argentinec Lionel Messi, ki jih ima na svojem računu 30. S porazom proti Španiji se je tako končala Ronaldova bogata zgodba na največjem nogometnem tekmovanju. Kljub številnim rekordom in izjemnim dosežkom mu edine lovorike, ki je v bogati karieri ni osvojil, ni uspelo dodati v svojo zbirko – naslova svetovnega prvaka.