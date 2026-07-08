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NA SVIDENJE, CR7

Cristiano Ronaldo pravi, da je odigral zadnjo tekmo na SP

Ga bo zamikal nastop na euru 2028 v zibelki nogometa?
CR7 se poslavlja od SP. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

CR7 se poslavlja od SP. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Ronalda so po tekmi premagala čustva. FOTO: Jerome Miron

Ronalda so po tekmi premagala čustva. FOTO: Jerome Miron

Proti Uzbekistanu je zabil dva gola. FOTO: Troy Taormina

Proti Uzbekistanu je zabil dva gola. FOTO: Troy Taormina

Ronaldo

Ronaldo

CR7 se poslavlja od SP. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Ronalda so po tekmi premagala čustva. FOTO: Jerome Miron
Proti Uzbekistanu je zabil dva gola. FOTO: Troy Taormina
Ronaldo
Peter Zalokar
 8. 7. 2026 | 14:45
4:54
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Največ zarečenega kruha se poje pri Cristianu Ronaldu, zato ne bomo z gotovostjo trdili, da je portugalski zvezdnik proti Španiji v osmini finala 23. svetovnega prvenstva v nogometu odigral zadnjo tekmo na mundialih, kakor to trdi. Navsezadnje bo naslednje SP tudi v njegovi domovini (poleg Španije in Maroka). Leta 2030 bo imel 45 let. Essam El Hadary jih je imel toliko, ko je igral za Egipt leta 2018 in je celo zaustavil 11-metrovko. Resda je bil vratar, a zimzeleni CR7 s svojim načinom življenja in treninga kljubuje zakonom narave. Je pa bolj verjetno, da je bil to vendarle njegov labodji spev. Ne nasedajte solzam, bilo jih je veliko, točil jih je na prejšnjem SP v Katarju po izpadu proti Maroku v četrtfinalu. Točil jih je proti Sloveniji na euru 2024 in pozneje po izpadu proti Franciji po 11-metrovkah. In vedno se je vrnil. A tokrat je priznal, da je odigral svojo zadnjo tekmo na SP, vendar dodal, da pri 41 letih še ni sprejel odločitve glede svoje prihodnosti. Ga mika še euro 2028 v zibelki nogometa, kjer je pustil močan pečat pri Manchester Unitedu?

27 TEKEM je na mundialih odigral Ronaldo, dosegel je 11 golov.

Triindvajset let po ognjenem krstu se je 233. nastop kapetana Portugalske v reprezentančnem dresu končal s porazom z 0:1 proti Španiji v Dallasu (Mikel Merino, 91.). Poslavlja se kot edini nogometaš, ki je zadel na šestih svetovnih prvenstvih, sam pa pravi, da odhaja pomirjen. Zatrjuje, da je naslov evropskega prvaka iz leta 2016 za Portugalsko enakovreden nazivu svetovnega prvaka, in poudarja, da je bilo njegovo obdobje najuspešnejše v zgodovini države. »Žalosten sem, ker odhajam na takšen način, a sem dal vse od sebe, vedno sem dal svoj maksimum,« je dejal Ronaldo. »Odhajam s čisto vestjo. To je nogomet, to je življenje nogometaša. Včasih zmagaš, včasih izgubiš. Moraš iti naprej. Da, to je bilo moje zadnje svetovno prvenstvo, kar zadeva vse ostalo, bo čas za razmislek z družino. Ne bom sprejemal odločitev, ko so čustva še razgreta.«

Petkratni dobitnik zlate žoge je nadaljeval. »Jutri se bom zbudil enak, kot sem se danes. S čisto vestjo. Dal sem vse od sebe. S Portugalsko sem osvojil tri naslove (tudi ligo narodov v letih 2019 in 2025; op. p.). Pred menoj Portugalska nikoli ni ničesar osvojila. Največja lovorika, ki sem jo osvojil z reprezentanco, je bila končna zmaga na evropskem prvenstvu 2016, ki ima zame enako težo kot SP. Zato ponavljam: odhajam s čisto vestjo. Jutri bo nov dan in življenje gre naprej.«

Vzorni kapetan

Ronalda so po tekmi premagala čustva. FOTO: Jerome Miron
Ronalda so po tekmi premagala čustva. FOTO: Jerome Miron
Selektor Portugalske Roberto Martinez je imel za 41-letnega napadalca kljub še eni neprepričljivi predstavi proti Španiji (90 minut, 3 streli, 2 v okvir, xG: 0,28, ocena na Sofascore 6,8) na voljo zgolj izbrane besede. »Povedal sem mu, da se mu zahvaljujem. Bil je vzoren kapetan. Prišel sem v reprezentanco v času, ko je bilo veliko zmede in vprašanj glede njegove vloge v moštvu. A bil je vzor ne le po številu doseženih zadetkov. Je zgled, ki mu je treba slediti. Je nogometna ikona. Ni veliko Ronaldov na svetu,« je dejal Martinez, čigar usoda na klopi ni znana. »Menim, da se mu moramo zahvaliti. Njegove sanje so bile osvojiti svetovno prvenstvo, a nam ni bilo usojeno,« je še povedal Martinez in zavrnil kakršenkoli namig, da bi moral Ronalda zamenjati. »Moštvo, ki potrebuje gol, ga ne more vzeti iz igre. Telesno je zelo sposoben, v odprtem prostoru in pri prekinitvah; karkoli se zgodi v kazenskem prostoru, potrebuješ njegove izkušnje.«

Največja lovorika, ki sem jo osvojil z reprezentanco, je EP leta 2016, ki ima zame enako težo kot svetovno prvenstvo.

Če se bo Ronaldo po izpadu Portugalske res poslovil, bo sklenil reprezentančno kariero, ki je trajala 23 let. Na mednarodni ravni je zbral največ nastopov med vsemi nogometaši katere koli države – 233. Na teh tekmah je dosegel tudi neverjetnih 146 zadetkov; svoj prvi gol v izločilnih bojih je dosegel v četrtek proti Hrvaški z enajstmetrovke. Ronaldo, ki je bil letos savdski prvak z Al-Nassrom, pred tem pa je ligo prvakov osvojil petkrat (štirikrat z madridskim Realom in enkrat z Manchester Unitedom), je edini igralec, ki je zadel na šestih zaporednih svetovnih prvenstvih. Na svojem zadnjem je dosegel tri gole, skupno enajst, s čimer si deli deveto mesto na večni lestvici.

Proti Uzbekistanu je zabil dva gola. FOTO: Troy Taormina
Proti Uzbekistanu je zabil dva gola. FOTO: Troy Taormina

Ronaldo
Ronaldo

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