Čustveni trenutki ob vrnitvi olimpijskih asov, predsednica Pirc Musar: »Velikost države ni merilo ...« (FOTO)

Slovenske olimpijce in olimpijke, ki so v preteklih tednih nastopali na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026, je v središču Ljubljane več tisoč ljudi pričakalo z bučnim aplavzom. Navijači so sprejeli dobitnike olimpijskih medalj Domna in Niko Prevc ter Anžeta Laniška, zbrane pa je nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Vzdolž Stritarjeve ulice v centru prestolnice se je pozno popoldne zbrala več tisoč glava množica, ki je nekaj čez 18. uro pozdravila slovensko olimpijsko reprezentanco. Navijači so najbolj nestrpno pričakovali smučarske skakalke in skakalce, ki so na olimpijskih igrah osvojili štiri medalje. Množica je glasno pozdravila zlasti dvakrat zlatega Domna Prevca, njegovo sestro Niko, ki se je iz Predazza vrnila s kompletom treh medalj, in Anžeta Laniška, ki je sodeloval pri osvojitvi zlate medalje na mešani ekipni tekmi na srednji skakalnici. Druga dobitnica zlata iz mešane ekipne tekme Nika Vodan je bila odsotna zaradi bolezni.

Najmlajši od bratov Prevc je na odru pod Ljubljanskim gradom dejal, da se mu je »ob uspehu odvalil kamen od srca«, pri čemer je izpostavil trdo delo in desetletje priprav na svoje prvo tekmovanje pod petimi krogi. Olimpijske igre Milano-Cortina 2026 so bile prve tudi za njegovo sestro Niko, ki je kljub manjšemu razočaranju na sprejemu v Ljubljani dejala, da je zelo ponosna na osvojeno in da ji tri medalje predstavljajo veliko motivacijo za nadaljnjo kariero. Anže Lanišek pa je omenil zlasti izjemen ekipni duh.

FOTO: Leon Vidic/delo

Sprejela jih je predsednica

Športnike je nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da so »slovenski olimpijci in olimpijke znova dokazali, da velikost države ni merilo za velikost srca, poguma in talenta«. Opozorila je, da ima vsaka od osvojenih medalj svojo zgodbo in da je vsaka medalja tudi rezultat let odrekanj, padcev in vztrajnosti. Udeležencem iger se je zahvalila, da so Sloveniji »podarili trenutke, ki si jih bomo zapomnili za vse življenje«, in se ob tem spomnila tudi trenerjev, strokovnih ekip, družin in navijačev, brez katerih po njenem teh zgodb ne bi bilo.

FOTO: Leon Vidic/delo

»Te zmage so nepopisno zapisane v vseh naših srcih, vi ste postali del naše športne zgodovine in tudi naša prihodnost, kajti bližajo se novi dogodki in še računamo na vas,« je dejal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac. Ob tem je pohvalil projekt Slovenske hiše v Cortini d'Ampezzo, kjer je »OKS med igrami organiziral pomembne dogodke, ki so jih obiskali številni gospodarstveniki, politiki in diplomati, predvsem pa smo se veselili skupaj z našimi športnimi junaki«. Olimpijke in olimpijce je sprejel tudi ljubljanski župan Zoran Janković in jim podelil priznanje srce Ljubljane.