Da človeku zaledeni kri: kolesar na Touru bi lahko zgrmel v prepad (VIDEO)

Američan Sepp Kuss je na današnji kraljevski etapi na dirki po Franciji dvakrat padel in s tem zapravil možnosti za zmago. Še posebej drug padec je bil videti precej grozljivo, saj bi lahko ta kolesar, ki ima tudi slovenske korenine, zgrmel v prepad.

Kot lahko vidimo na posnetku drugega padca, ki ga je na družbenem omrežju X objavil Eurosport, je Kuss v enega izmed desnih ovinkov prišel s preveliko hitrostjo in pristal na betonski ograji. Na tistem ovinku so sicer namestili blazine in mrežo, ki bi ravno v takih primerih lahko kolesarju rešile življenje. Kussu pa se je nesreča zgodila ravno na tistem delu, na katerem se je mreža že zaključevala. K sreči se je Američan lahko pobral in dirko nadaljeval.

Kuss je zahtevno etapo končal na tretjem mestu. Pred njim sta bila zmagovalec etape Richard Carapaz in Remco Evenepoel. Tretje in četrto mesto sta zasedla Tadej Pogačar in Isaac del Toro. Slednji je ubranil tretje mesto v skupnem seštevku dirke pred mladim francoskim asom Paulom Seixasom. Jutri nas čaka še zadnja etapa. Pričakuje se, da na prvih treh mestih v skupni razvrstitvi ne bo prišlo do sprememb.