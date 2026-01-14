Današnji večer prinaša dve spektakularni polfinalni tekmi

Afriško nogometno prvenstvo je vstopilo v sklepno obdobje, v boju za prestižno lovoriko so ostale štiri najboljše reprezentance. V igri je več nogometašev, ki jih poznamo tudi v Evropi, zato bo drevišnji polfinale gotovo pritegnil interes navijačev na stari celini, tudi v Sloveniji. Polfinalna para sta Senegal – Egipt (18) in Maroko – Nigerija (21). Končnico bodo zaznamovale prave izbrane vrste, navsezadnje tudi po tržni vrednosti igralskega kadra sodijo med najdražjih osem: 1. Maroko 435, 2. Senegal 406, 4. Nigerija 281, 8. Egipt 136 milijonov evrov. Pod drobnogledom je Nigerija, z 240 milijoni prebivalcev najbolj obljudena država na črni celini. Favorit št. 1 so gostitelji Maročani, toda v ospredju bo Victor Osimhen, odlični napadalec Nigerije, ki je opozoril nase v majici Napolija, zdaj trese mreže za Galatasaray.

»Kot človek in kot igralec sem zelo napredoval.« Victor Osimhen

Če bi morali v eni potezi povzeti neuspešno nigerijsko kvalifikacijsko pot na svetovno prvenstvo, bi bil to prav neverjetno zgrešeni strel Victorja Osimhena proti Gabonu. Napadalec, sicer znan po klinični natančnosti, je novembra v Rabatu ob koncu rednega dela igre zgrešil nebranjena vrata. Res je nato z dvema goloma v podaljšku popravil vtis in Nigeriji priboril zmago, toda nekaj dni pozneje so nigerijski orli obstali po enajstmetrovkah proti DR Kongu. Zato bo Nigerija že na drugem zaporednem svetovnem prvenstvu le gledalec, čeprav bo Afrika imela rekordno zastopstvo – celo deset reprezentanc, če bo DR Kongo marca uspešen v medcelinskem obračunu. Sreda prinaša priložnost za vsaj delno zadoščenje: v maroškem glavnem mestu bo Nigerija igrala polfinale afriškega prvenstva proti gostiteljem in glavnim favoritom turnirja.

Naloga bo vse prej kot lahka

Edini pravi način, da se izbriše grenak priokus po kvalifikacijskem polomu, je naslov afriškega prvaka. Nigerija, ki je finale leta 2024 izgubila proti Slonokoščeni obali, lovi četrto celinsko lovoriko po zmagah v letih 1980, 1994 in 2013. Naloga je vse prej kot lahka: premagati bo treba Maroko, polfinalista svetovnega prvenstva 2022, pred skoraj 70.000 domačimi navijači v Rabatu, nato pa bi v finalu čakala še Senegal ali Egipt z Mohamedom Salahom. Toda Nigerijci so bili v Maroku doslej najbolj prepričljiva ekipa. Na petih tekmah so dosegli kar 14 golov – največ na turnirju. Osimhen je prispeval štiri gole, med njimi uvodnega ob sobotni četrtfinalni zmagi z 2:0 proti Alžiriji v Marakešu, ko je podal tudi za odločilni gol Akorja Adamsa. Napadalec, ki je pred dvema letoma blestel v igri, a zadel le enkrat, je tokrat v pravem strelsko-psihološkem zagonu.

PrvenstvoMaroko

»Kot človek in kot igralec sem zelo napredoval,« je po četrtfinalu povedal Osimhen, ki je z Adamsom in Ademolo Lookmanom pokazal izjemno uigranost. »V prostem času se vedno vračam k svojim napakam in razmišljam, kako jih popraviti.« Na prejšnjem afriškem prvenstvu je blestel predvsem v garanju za moštvo v težkih razmerah vročine in vlage, zadetkov pa ni bilo. Po sedmih tekmah brez gola je zdaj zadel štirikrat zapored, skupno pa ima od sredine oktobra devet golov v osmih reprezentančnih nastopih. Od izenačenja reprezentančnega rekorda legendarnega Rashidija Yekinija (37 golov) ga ločita le še dva zadetka. V klubski sezoni mu gre prav tako odlično: za Galatasaray je dosegel 12 golov na 16 tekmah, šest tudi v ligi prvakov. »Zdaj igram z veliko samozavesti tudi zaradi pomoči soigralcev. Toda ne gre za gole ali podaje – pomembno je le, da s to ekipo nekaj osvojimo,« poudarja 27-letni nekdanji afriški nogometaš leta. Jernej Suhadolnik