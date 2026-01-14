  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NIGERIJA BI ŠOKIRALA MAROKO

Današnji večer prinaša dve spektakularni polfinalni tekmi

Afriško nogometno prvenstvo je vstopilo v sklepno obdobje.
Ostrostrelca Victor Osimhen in Ademola Lookman sta glavni orožji Nigerije. FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
Ostrostrelca Victor Osimhen in Ademola Lookman sta glavni orožji Nigerije. FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
Jernej Suhadolnik
 14. 1. 2026 | 10:38
4:09
A+A-

Afriško nogometno prvenstvo je vstopilo v sklepno obdobje, v boju za prestižno lovoriko so ostale štiri najboljše reprezentance. V igri je več nogometašev, ki jih poznamo tudi v Evropi, zato bo drevišnji polfinale gotovo pritegnil interes navijačev na stari celini, tudi v Sloveniji. Polfinalna para sta Senegal – Egipt (18) in Maroko – Nigerija (21). Končnico bodo zaznamovale prave izbrane vrste, navsezadnje tudi po tržni vrednosti igralskega kadra sodijo med najdražjih osem: 1. Maroko 435, 2. Senegal 406, 4. Nigerija 281, 8. Egipt 136 milijonov evrov. Pod drobnogledom je Nigerija, z 240 milijoni prebivalcev najbolj obljudena država na črni celini. Favorit št. 1 so gostitelji Maročani, toda v ospredju bo Victor Osimhen, odlični napadalec Nigerije, ki je opozoril nase v majici Napolija, zdaj trese mreže za Galatasaray.

»Kot človek in kot igralec sem zelo napredoval.«

Victor Osimhen

Če bi morali v eni potezi povzeti neuspešno nigerijsko kvalifikacijsko pot na svetovno prvenstvo, bi bil to prav neverjetno zgrešeni strel Victorja Osimhena proti Gabonu. Napadalec, sicer znan po klinični natančnosti, je novembra v Rabatu ob koncu rednega dela igre zgrešil nebranjena vrata. Res je nato z dvema goloma v podaljšku popravil vtis in Nigeriji priboril zmago, toda nekaj dni pozneje so nigerijski orli obstali po enajstmetrovkah proti DR Kongu. Zato bo Nigerija že na drugem zaporednem svetovnem prvenstvu le gledalec, čeprav bo Afrika imela rekordno zastopstvo – celo deset reprezentanc, če bo DR Kongo marca uspešen v medcelinskem obračunu. Sreda prinaša priložnost za vsaj delno zadoščenje: v maroškem glavnem mestu bo Nigerija igrala polfinale afriškega prvenstva proti gostiteljem in glavnim favoritom turnirja.

Naloga bo vse prej kot lahka

Edini pravi način, da se izbriše grenak priokus po kvalifikacijskem polomu, je naslov afriškega prvaka. Nigerija, ki je finale leta 2024 izgubila proti Slonokoščeni obali, lovi četrto celinsko lovoriko po zmagah v letih 1980, 1994 in 2013. Naloga je vse prej kot lahka: premagati bo treba Maroko, polfinalista svetovnega prvenstva 2022, pred skoraj 70.000 domačimi navijači v Rabatu, nato pa bi v finalu čakala še Senegal ali Egipt z Mohamedom Salahom. Toda Nigerijci so bili v Maroku doslej najbolj prepričljiva ekipa. Na petih tekmah so dosegli kar 14 golov – največ na turnirju. Osimhen je prispeval štiri gole, med njimi uvodnega ob sobotni četrtfinalni zmagi z 2:0 proti Alžiriji v Marakešu, ko je podal tudi za odločilni gol Akorja Adamsa. Napadalec, ki je pred dvema letoma blestel v igri, a zadel le enkrat, je tokrat v pravem strelsko-psihološkem zagonu.

PrvenstvoMaroko
PrvenstvoMaroko

»Kot človek in kot igralec sem zelo napredoval,« je po četrtfinalu povedal Osimhen, ki je z Adamsom in Ademolo Lookmanom pokazal izjemno uigranost. »V prostem času se vedno vračam k svojim napakam in razmišljam, kako jih popraviti.« Na prejšnjem afriškem prvenstvu je blestel predvsem v garanju za moštvo v težkih razmerah vročine in vlage, zadetkov pa ni bilo. Po sedmih tekmah brez gola je zdaj zadel štirikrat zapored, skupno pa ima od sredine oktobra devet golov v osmih reprezentančnih nastopih. Od izenačenja reprezentančnega rekorda legendarnega Rashidija Yekinija (37 golov) ga ločita le še dva zadetka. V klubski sezoni mu gre prav tako odlično: za Galatasaray je dosegel 12 golov na 16 tekmah, šest tudi v ligi prvakov. »Zdaj igram z veliko samozavesti tudi zaradi pomoči soigralcev. Toda ne gre za gole ali podaje – pomembno je le, da s to ekipo nekaj osvojimo,« poudarja 27-letni nekdanji afriški nogometaš leta. Jernej Suhadolnik

Več iz teme

nogometAfrikaafriško prvenstvoNigerijaMarokotekma
ZADNJE NOVICE
11:45
Lifestyle  |  Astro
ZAKAJ LAŽEMO

Ne hrepenimo po popolnosti, ampak po varnosti

Morda lažemo tudi zato, ker želimo ostati dober človek, vsaj v lastnih očeh.
14. 1. 2026 | 11:45
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako pravilno kisamo repo: natančen postopek za hrustljav in obstojen rezultat

Kisanje repe se zdi enostaven postopek, a če se ne držimo recepta, gre hitro kaj narobe; lahko je premehka ali žilava, preveč ali premalo kisla.
Alenka Kociper14. 1. 2026 | 11:30
11:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

V podjetju strašna nesreča, 74-letnik umrl na kraju

V podjetju v Gornjem Doliču blizu Mislinje je viličarist pri vzvratni vožnji trčil v 74-letnega moškega.
14. 1. 2026 | 11:28
11:18
Novice  |  Svet
ARTEMIS II

Znan je datum, ko bomo po več kot pol stoletja spet poleteli proti Luni

V misiji Artemis II bodo sodelovali trije Nasini astronavti in njihov kanadski kolega.
14. 1. 2026 | 11:18
11:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BREZ KISIKA NI ŽIVLJENJA

Štirje zanesenjaki zaslužni, da je Celje zdaj dom najboljše investicija v zdravje

Odprli so prostore medicinskega centra OxySphere Medical. Na voljo so terapije v največji hiperbarični komori tačas v Sloveniji.
Mojca Marot14. 1. 2026 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Že 5 minut več gibanja na dan lahko podaljša življenje, potrjujejo nove raziskave

Raziskave poudarjajo, da za pozitivne učinke na zdravje niso nujne velike in zahtevne spremembe življenjskega sloga.
Miroslav Cvjetičanin14. 1. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki