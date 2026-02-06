Danes začetek ZOI Cortina – Milano 2026: kakšna bo slovenska bera?

Začelo se je zadnje odštevanje do začetka 25. zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026. Otvoritvena slovesnost se bo začela nocoj ob 20. uri na znamenitem stadionu San Siro. Čast prižiga olimpijskega ognja naj bi (neuradno) doletela nekdanja italijanska olimpijska prvaka, Alberta Tombo in Deborah Compagnoni. Do 22. t. m., ko bo zaključna slovesnost v Veroni, bodo na tekmovališčih v Milanu, Cortini D'Ampezzo, Bormiu, Livignu, Anterselvi, Predazzu in Teseru podelili 116 kompletov kolajn v 16 panogah. Od leta 1924, ko so bile prve zimske igre v Chamonixu, je najbolj uspešna država Norveška, ki je zbrala 405 kolajn, od tega 148 zlatih, sledijo ZDA (330, 114) in Nemčija (286, 112). Norvežani so osvojili največ odličij tudi pred štirimi leti v Pekingu, kjer so jih Slovenci dobili sedem. Samo v Sočiju 2014 so eno več. Nazadnje v Italiji, v Torinu 2006, so ostali praznih rok. Skupaj so Slovenci od osamosvojitve osvojili 24 kolajn na ZOI, štiri zlate, osem srebrnih in dvanajst bronastih. Najbolj uspešna zimska športnica je Tina Maze s po dvema zlatima in srebrnima kolajnama.

24 kolajn je na zimskih igrah osvojila Slovenija.

Koliko kolajn si lahko obetamo od ekipe pod okriljem OKS? Kot kaže, bodo tokrat naši paradni konji smučarski skakalci in skakalke. Svetovna rekorda, ki sta ju Domen Prevc in Nika Prevc ob koncu prejšnje sezone postavila v Planici in Vikersundu, sta bila napoved sijajnega uvoda v olimpijsko leto. Najmlajša skakalna sorojenca v dinastiji Prevc iz Selške doline sta v tej sezoni razred zase. Domen je dosegel 11 posamičnih zmag v svetovnem pokalu in ima več kot 600 točk prednosti pred Rjojujem Kobajašijem, osvojil je tudi zlatega orla na novoletni turneji. Nika je na najvišji stopnički stala že 13-krat in ji prav tako nič ne more vzeti velikega kristalnega globusa. Za oba bo to prvi olimpijski nastop! Ob njiju bo Slovenija imela še nekaj želez v ognju, kandidati za kolajne bodo skakalni kolegi Anže Lanišek, Timi Zajc in Nika Vodan (prej Križnar). V Predazzu se res obeta slovenska veselica. Na vseh šestih tekmah bo Slovenija med favoriti. Skakalci sami bi lahko teoretično celo izboljšali slovenski rekord osmih kolajn iz Sočija, toda olimpijske igre imajo svoje zakonitosti in mnogokrat postrežejo s presenečenji.

Kaj pa ostali?

Pri drugih panogah ni očitnega kandidata za kolajno. Žensko alpsko reprezentanco so zdesetkale poškodbe (Andreja Slokar, Neja Dvornik), toda Žan Kranjec, Ilka Štuhec in Miha Hrobat sodijo v širši krog kandidatov za najvišja mesta. Biatlonec Jakov Fak se bo vrnil po poškodbi in je znan po tem, da najboljše pokaže na največjih tekmah. Morda se bodo Anamariji Lampič posebni strelski treningi obrestovali, na smučeh je dovolj hitra za zmago. Tim Mastnak, Žan Košir, Rok Marguč in Gloria Kotnik pa bodo želeli niz osvajanja kolajn med deskarji na snegu podaljšati na štiri igre.