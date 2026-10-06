Direktor dirke po Sloveniji: »Težave so vedno prisotne, a vi jih ne smete opaziti«

INTERVJU

Bogdan Fink, tehnični direktor kolesarskega EP, in njegova ekipa si zaslužijo čisto desetico. Kronometrske preizkušnje bodo potekale le v krogu okoli Šenčurja.

Bogdana Finka kolesarska Slovenija pozna kot nekdanjega tekmovalca, direktorja novomeškega kluba, predvsem pa kot direktorja dirke po Sloveniji, ki jo je v zadnjem desetletju popeljal v neslutene višave. Bogate izkušnje je prenesel tudi na evropsko prvenstvo, na katerem so mu zaupali vlogo tehničnega direktorja. To pomeni, da je odgovoren za malodane vse, ker se dogaja na trasi in ob njej. Njegova ekipa si za dosedanji del EP, katerega vrhunec je bila nedeljska članska cestna dirka, zasluži čisto desetico. Cestni del EP je za vami, glede na to, da ni bilo večjih zapletov, ste svoje delo ...