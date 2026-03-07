Diskvalificiran, ker je bil 100 gramov prelahek, a danes nova priložnost za Domna Prevca

Smučarski skakalec Domen Prevc je v petek sedem tekem pred koncem sezone svetovnega pokala v Lahtiju predčasno osvojil svoj prvi veliki kristalni globus. Sprva je kazalo tudi na rekordno sedmo zaporedno zmago, vendar je žirija 26-letnika diskvalificirala zaradi dolžine smuči. Bile so namreč centimeter predolge glede na težo. Danes ima Prevc tako novo priložnost za svojo 14. zmago v sezoni. Kljub diskvalifikaciji je prvi skakalec te zime v le 363 dneh osvojil vse velike lovorike v smučarskih skokih. Je namreč svetovni prvak v smučarskih skokih in poletih, prejšnji mesec je osvojil olimpijski naslov na veliki skakalnici, januarja zlatega orla, danes pa je dodal še veliki globus.

Doslej je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja to uspelo le še legendarnemu Fincu Mattiju Nykänenu. »To ni bil dan, o katerem sem sanjal. Na žalost sem bil prelahek, kar pomeni, da so bile smuči, ki sem jih uporabljal, predolge,« je veliki uspeh in diskvalifikacijo v izjavi za mednarodno zvezo pospremil Prevc, ki pa ga vseeno veseli, da je premagal urok skakalnice v Lahtiju. »Da, bil sem približno 0,1 kg prelahek za mojo dolžino smuči. A vseeno mi je uspelo premagati urok Lahtija in veselim se že naslednjih dveh dni,« je še javil prek družbenih omrežij.