  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRODELNOST

Dolenjci so Primožu Rogliču prvi verjeli, tam je obujal spomine na kolesarske začetke (FOTO)

Z dražbo in prijavninami so zbrali kar 45.000 evrov, kolikor jih bo Rogličeva fundacija namenila v dober namen.
Okoli Primoža je bila gneča. FOTO: Drago Perko

Okoli Primoža je bila gneča. FOTO: Drago Perko

Primož je pred fotografijo na velodromu obujal spomine na čase na Dolenjskem. FOTO: Drago Perko

Primož je pred fotografijo na velodromu obujal spomine na čase na Dolenjskem. FOTO: Drago Perko

Kolesarjenje krepi prijateljstva. FOTO: Drago Perko

Kolesarjenje krepi prijateljstva. FOTO: Drago Perko

Jože Ravbar je velik Primožev navijač. FOTO: Drago Perko

Jože Ravbar je velik Primožev navijač. FOTO: Drago Perko

Pred vožnjo s kolesom se je pogovarjal s Petrom Polesom. FOTO: Drago Perko

Pred vožnjo s kolesom se je pogovarjal s Petrom Polesom. FOTO: Drago Perko

Za Primožem po Dolenjski! FOTO: Drago Perko

Za Primožem po Dolenjski! FOTO: Drago Perko

Štiristo se jih je zbralo. FOTO: Drago Perko

Štiristo se jih je zbralo. FOTO: Drago Perko

Za ženino knjigo je dal tisočaka! FOTO: Drago Perko

Za ženino knjigo je dal tisočaka! FOTO: Drago Perko

Veliko pozornosti je požela fotografija s pariških ulic. FOTO: Drago Perko

Veliko pozornosti je požela fotografija s pariških ulic. FOTO: Drago Perko

Dres je ostal doma, v imenu KK Adria Mobil ga je dražil uspešni podjetnik Robert Medle. FOTO: Drago Perko

Dres je ostal doma, v imenu KK Adria Mobil ga je dražil uspešni podjetnik Robert Medle. FOTO: Drago Perko

V Šentjerneju je doživel res topel sprejem in prav posebno darilo občine in članic Društva podeželskih žena Šentjernej, ki pritiče njegovemu priimku – ogromen rogljiček. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V Šentjerneju je doživel res topel sprejem in prav posebno darilo občine in članic Društva podeželskih žena Šentjernej, ki pritiče njegovemu priimku – ogromen rogljiček. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Okoli Primoža je bila gneča. FOTO: Drago Perko
Primož je pred fotografijo na velodromu obujal spomine na čase na Dolenjskem. FOTO: Drago Perko
Kolesarjenje krepi prijateljstva. FOTO: Drago Perko
Jože Ravbar je velik Primožev navijač. FOTO: Drago Perko
Pred vožnjo s kolesom se je pogovarjal s Petrom Polesom. FOTO: Drago Perko
Za Primožem po Dolenjski! FOTO: Drago Perko
Štiristo se jih je zbralo. FOTO: Drago Perko
Za ženino knjigo je dal tisočaka! FOTO: Drago Perko
Veliko pozornosti je požela fotografija s pariških ulic. FOTO: Drago Perko
Dres je ostal doma, v imenu KK Adria Mobil ga je dražil uspešni podjetnik Robert Medle. FOTO: Drago Perko
V Šentjerneju je doživel res topel sprejem in prav posebno darilo občine in članic Društva podeželskih žena Šentjernej, ki pritiče njegovemu priimku – ogromen rogljiček. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Drago Perko
 14. 10. 2025 | 14:45
5:05
A+A-

»Uf, ja ... Na prvi razgovor sem prišel kar s kolesom. Imel sem srečo, da sta me Bogdan Fink (direktor KK Adria Mobil; op. a.) in Mojca Novak (nekdanja predsednica KK Adria Mobil; op. a.) sprejela in mi bila pripravljena dati mesto v ekipi. Pa rekli so mi, da bom dobil kolo. Zanj mi ni bilo treba nič plačati, pa še nekaj ti bomo dali, so mi rekli. Predvsem pa sem dobil priložnost. Nikoli si nisem predstavljal, da je to mogoče. Pri 23 letih sem začel kolesariti. Še danes sem hvaležen za vse,« je kolesarski as Primož Roglič na Dolenjskem obujal spomine na svoje kolesarske začetke. Prav v novomeškem KK Adria Mobil so verjeli v Zasavca, potem ko je opustil smučarske skoke.

Pri 23 letih sem začel kolesariti. Še danes sem hvaležen za vse.

Še en Dolenjec je imel pomembno vlogo pri tem – to je bil dr. Radoje Milić, specialist s področja medicine športa. Skupaj s sodelavcem Samom Rauterjem sta opravila prve meritve pri Rogliču. Rezultati so bili taki, da je dr. Milić takoj poklical Bogdana Finka in Milana Eržena (še eden, ki je od začetka verjel v Primoža). Malo za šalo, malo zares jima je dr. Milić dejal, da če ne podpišeta pogodbe z Rogličem, bosta to storila on in Rauter. Ostalo je zgodovina. Tudi zato ne preseneča, da se je v nedeljo Roglič vrnil h koreninam svoje neverjetne kolesarske zgodbe. Na Dolenjskem je ob koncu kolesarske sezone pripravil Zlati krog s Primožem Rogličem, dobrodelno kolesarsko prireditev, na kateri se ljubitelji kolesarstva šampionu pridružijo na trasi in s tem zbirajo sredstva za Fundacijo Primoža Rogliča.

Pri Olimpijskem centru Novo mesto, kjer je pokriti velodrom, so se prvi kolesarji začeli zbirati že kmalu po 10. uri. Od vsepovsod so prišli, nekateri tudi s kolesi. »Primož je preprost človek, vrhunski športnik. S svojimi padci in vsakokratnimi vzponi navdih za vse nas. To je življenje,« smo pred startom slišali iz ust enega od 400, ki so prišli, da bi preživeli lep dan v družbi Primoža in še pomagali.

45 tisoč EVROV so zbrali za mlade športne upe.

Ekipa KK Adria Mobil je vse pripravila in organizirala, kot bi šlo za dirko najvišjega ranga. Ob 11. uri je dal šef Bogdan Fink znak, kolesarjenje se je lahko začelo. Startali so v Češči vasi, nadaljevali proti Straži, Vavti vasi, Lešnici, Otočcu, do Šentjerneja in nazaj proti Sevnemu, na Trško Goro in se nekaj pred poltretjo vrnili v Novo mesto.

»Vesel sem, ker je Primož prišel v Novo mesto. Spomnim se ga od leta 2013, bil sem navzoč ob vseh njegovih zmagah. Danes sem mu dal zbirko slik, ki sem jih posnel v času njegove kariere. Vesel je bil,« nam je zaupal 75-letni Jože Ravbar, lastnik Kolesarskega hotela Ravbar. S slovensko zastavo na vseh kolesarskih dirkah ponosno podpira naše kolesarje. Vesel je, da je spoznal tudi Primoževe starše. »Krasni so, skupaj smo navijali,« nam je še zaupal Jože v majici s Primoževo podobo.

Uspešna dražba

Po zahtevnem vzponu so na Trški Gori karavano pozdravili člani Društva vinogradnikov Trška Gora, srčen je bil tudi sprejem v Šentjerneju, kjer so se izkazali Občina Šentjernej in lokalna društva. Po prihodu v cilj je bila na vrsti dražba v podporo mladim športnikom, ki jih Rogla podpira s svojo fundacije.

Primož je pred fotografijo na velodromu obujal spomine na čase na Dolenjskem. FOTO: Drago Perko
Primož je pred fotografijo na velodromu obujal spomine na čase na Dolenjskem. FOTO: Drago Perko
Dražili so tudi fotografijo z letošnje dirke Tour de France, pa dres – Primož se je pošalil, da je to eden redkih njegovih dresov, ki ni strgan –, v katerem je dirkal, za med so šli prestižna ura, ki jo je dobil na dirki po Španiji, pa startni številki s Toura in Gira d'Italia, čelada, ki mu je varovala glavo na dirki po Franciji, ter kultni dres iz leta 2015, ko je zapustil KK Adria Mobil in se preselil na tuje. Dres iz leta 2015 je ostal doma – za 5000 evrov ga je kupil KK Adria Mobil, da bo motiv in smerokaz mladim rodovom. Primož je tudi sam aktivno sodeloval na dražbi in za tisočaka kupil knjigo svoje žene​ Lore Roglič Klinc Grande Casino, in sicer izvod, ki ga ja avtorica osebna opremila z opombami.

Z dražbo in prijavninami so tako zbrali kar 45.000 evrov, kolikor jih bo Rogličeva fundacija namenila v dober namen: financiranje in spodbujanje razvoja kolesarstva pri osnovnošolcih, pomoč otrokom iz socialno šibkejših okolij (npr. nakup športne opreme) in organizacijo športnih in izobraževalnih dogodkov za otroke in mladostnike. »Vedno je izjemno, ko vidiš, koliko ljudi se zbere in konec koncev tudi koliko sredstev zberemo. To je vedno naša skupna zmaga,« je bil nad odzivom navdušen in hvaležen Primož Roglič, olimpijski prvak iz Tokia 2021 in zmagovalec štirih Vuelt ter Gira.

Kolesarjenje krepi prijateljstva. FOTO: Drago Perko
Kolesarjenje krepi prijateljstva. FOTO: Drago Perko

Pred vožnjo s kolesom se je pogovarjal s Petrom Polesom. FOTO: Drago Perko
Pred vožnjo s kolesom se je pogovarjal s Petrom Polesom. FOTO: Drago Perko

Za Primožem po Dolenjski! FOTO: Drago Perko
Za Primožem po Dolenjski! FOTO: Drago Perko

Štiristo se jih je zbralo. FOTO: Drago Perko
Štiristo se jih je zbralo. FOTO: Drago Perko

Za ženino knjigo je dal tisočaka! FOTO: Drago Perko
Za ženino knjigo je dal tisočaka! FOTO: Drago Perko

Veliko pozornosti je požela fotografija s pariških ulic. FOTO: Drago Perko
Veliko pozornosti je požela fotografija s pariških ulic. FOTO: Drago Perko

Dres je ostal doma, v imenu KK Adria Mobil ga je dražil uspešni podjetnik Robert Medle. FOTO: Drago Perko
Dres je ostal doma, v imenu KK Adria Mobil ga je dražil uspešni podjetnik Robert Medle. FOTO: Drago Perko

Okoli Primoža je bila gneča. FOTO: Drago Perko
Okoli Primoža je bila gneča. FOTO: Drago Perko

V Šentjerneju je doživel res topel sprejem in prav posebno darilo občine in članic Društva podeželskih žena Šentjernej, ki pritiče njegovemu priimku – ogromen rogljiček. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
V Šentjerneju je doživel res topel sprejem in prav posebno darilo občine in članic Društva podeželskih žena Šentjernej, ki pritiče njegovemu priimku – ogromen rogljiček. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Več iz teme

Primož RogličkolesarstvosrečanjedobrodelnostDolenjska
ZADNJE NOVICE
15:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Lastniki po vlomu oškodovani za okoli 40 tisočakov

Zgodilo se je na območju Maribora.
14. 10. 2025 | 15:05
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VITAMIN

Vpliva na možgane in živčevje: sedem znakov, da telesu primanjkuje pomembne snovi

Folna kislina, oziroma vitamin B9, je eden od vitaminov, ki ga našemu telesu najpogosteje primanjkuje.
14. 10. 2025 | 15:00
14:45
Šport  |  Odmevi
DOBRODELNOST

Dolenjci so Primožu Rogliču prvi verjeli, tam je obujal spomine na kolesarske začetke (FOTO)

Z dražbo in prijavninami so zbrali kar 45.000 evrov, kolikor jih bo Rogličeva fundacija namenila v dober namen.
Drago Perko14. 10. 2025 | 14:45
14:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
RAZKRINKANA

Škandal po poplavah, ki so prizadele Slovenijo: občinarka in podjetnik sta podtaknila lažni račun

375 tisočakov za dela, ki jih ni bilo.
14. 10. 2025 | 14:30
14:25
Bulvar  |  Suzy
ZMAGOVALEC MASTERCHEFA

Luka Pangos: Bila je ljubezen na prvi pogled (Suzy)

S Sarah sta si želela imeti čisto svojega psa
14. 10. 2025 | 14:25
14:25
Lifestyle  |  Astro
PRETEKLOST VPLIVA NA SEDANJOST

Družinski vzorci se prenašajo od prednikov na nas

Občutite velik prepad med tem, kar ste in kar so drugi.
14. 10. 2025 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki