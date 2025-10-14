Dolenjci so Primožu Rogliču prvi verjeli, tam je obujal spomine na kolesarske začetke (FOTO)

»Uf, ja ... Na prvi razgovor sem prišel kar s kolesom. Imel sem srečo, da sta me Bogdan Fink (direktor KK Adria Mobil; op. a.) in Mojca Novak (nekdanja predsednica KK Adria Mobil; op. a.) sprejela in mi bila pripravljena dati mesto v ekipi. Pa rekli so mi, da bom dobil kolo. Zanj mi ni bilo treba nič plačati, pa še nekaj ti bomo dali, so mi rekli. Predvsem pa sem dobil priložnost. Nikoli si nisem predstavljal, da je to mogoče. Pri 23 letih sem začel kolesariti. Še danes sem hvaležen za vse,« je kolesarski as Primož Roglič na Dolenjskem obujal spomine na svoje kolesarske začetke. Prav v novomeškem KK Adria Mobil so verjeli v Zasavca, potem ko je opustil smučarske skoke.

Pri 23 letih sem začel kolesariti. Še danes sem hvaležen za vse.

Še en Dolenjec je imel pomembno vlogo pri tem – to je bil dr. Radoje Milić, specialist s področja medicine športa. Skupaj s sodelavcem Samom Rauterjem sta opravila prve meritve pri Rogliču. Rezultati so bili taki, da je dr. Milić takoj poklical Bogdana Finka in Milana Eržena (še eden, ki je od začetka verjel v Primoža). Malo za šalo, malo zares jima je dr. Milić dejal, da če ne podpišeta pogodbe z Rogličem, bosta to storila on in Rauter. Ostalo je zgodovina. Tudi zato ne preseneča, da se je v nedeljo Roglič vrnil h koreninam svoje neverjetne kolesarske zgodbe. Na Dolenjskem je ob koncu kolesarske sezone pripravil Zlati krog s Primožem Rogličem, dobrodelno kolesarsko prireditev, na kateri se ljubitelji kolesarstva šampionu pridružijo na trasi in s tem zbirajo sredstva za Fundacijo Primoža Rogliča.

Pri Olimpijskem centru Novo mesto, kjer je pokriti velodrom, so se prvi kolesarji začeli zbirati že kmalu po 10. uri. Od vsepovsod so prišli, nekateri tudi s kolesi. »Primož je preprost človek, vrhunski športnik. S svojimi padci in vsakokratnimi vzponi navdih za vse nas. To je življenje,« smo pred startom slišali iz ust enega od 400, ki so prišli, da bi preživeli lep dan v družbi Primoža in še pomagali.

45 tisoč EVROV so zbrali za mlade športne upe.

Ekipa KK Adria Mobil je vse pripravila in organizirala, kot bi šlo za dirko najvišjega ranga. Ob 11. uri je dal šef Bogdan Fink znak, kolesarjenje se je lahko začelo. Startali so v Češči vasi, nadaljevali proti Straži, Vavti vasi, Lešnici, Otočcu, do Šentjerneja in nazaj proti Sevnemu, na Trško Goro in se nekaj pred poltretjo vrnili v Novo mesto.

»Vesel sem, ker je Primož prišel v Novo mesto. Spomnim se ga od leta 2013, bil sem navzoč ob vseh njegovih zmagah. Danes sem mu dal zbirko slik, ki sem jih posnel v času njegove kariere. Vesel je bil,« nam je zaupal 75-letni Jože Ravbar, lastnik Kolesarskega hotela Ravbar. S slovensko zastavo na vseh kolesarskih dirkah ponosno podpira naše kolesarje. Vesel je, da je spoznal tudi Primoževe starše. »Krasni so, skupaj smo navijali,« nam je še zaupal Jože v majici s Primoževo podobo.

Uspešna dražba

Po zahtevnem vzponu so na Trški Gori karavano pozdravili člani Društva vinogradnikov Trška Gora, srčen je bil tudi sprejem v Šentjerneju, kjer so se izkazali Občina Šentjernej in lokalna društva. Po prihodu v cilj je bila na vrsti dražba v podporo mladim športnikom, ki jih Rogla podpira s svojo fundacije.

Primož je pred fotografijo na velodromu obujal spomine na čase na Dolenjskem. FOTO: Drago Perko

Dražili so tudi fotografijo z letošnje dirke Tour de France, pa dres – Primož se je pošalil, da je to eden redkih njegovih dresov, ki ni strgan –, v katerem je dirkal, za med so šli prestižna ura, ki jo je dobil na dirki po Španiji, pa startni številki s Toura in Gira d'Italia, čelada, ki mu je varovala glavo na dirki po Franciji, ter kultni dres iz leta 2015, ko je zapustil KK Adria Mobil in se preselil na tuje. Dres iz leta 2015 je ostal doma – za 5000 evrov ga je kupil KK Adria Mobil, da bo motiv in smerokaz mladim rodovom. Primož je tudi sam aktivno sodeloval na dražbi in za tisočaka kupil knjigo svoje žene​Grande Casino, in sicer izvod, ki ga ja avtorica osebna opremila z opombami.

Z dražbo in prijavninami so tako zbrali kar 45.000 evrov, kolikor jih bo Rogličeva fundacija namenila v dober namen: financiranje in spodbujanje razvoja kolesarstva pri osnovnošolcih, pomoč otrokom iz socialno šibkejših okolij (npr. nakup športne opreme) in organizacijo športnih in izobraževalnih dogodkov za otroke in mladostnike. »Vedno je izjemno, ko vidiš, koliko ljudi se zbere in konec koncev tudi koliko sredstev zberemo. To je vedno naša skupna zmaga,« je bil nad odzivom navdušen in hvaležen Primož Roglič, olimpijski prvak iz Tokia 2021 in zmagovalec štirih Vuelt ter Gira.

Kolesarjenje krepi prijateljstva. FOTO: Drago Perko

Pred vožnjo s kolesom se je pogovarjal s Petrom Polesom. FOTO: Drago Perko

Za Primožem po Dolenjski! FOTO: Drago Perko

Štiristo se jih je zbralo. FOTO: Drago Perko

Za ženino knjigo je dal tisočaka! FOTO: Drago Perko

Veliko pozornosti je požela fotografija s pariških ulic. FOTO: Drago Perko

Dres je ostal doma, v imenu KK Adria Mobil ga je dražil uspešni podjetnik Robert Medle. FOTO: Drago Perko

Okoli Primoža je bila gneča. FOTO: Drago Perko