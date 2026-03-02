Domen izboljšal rekord brata Petra, že konec tedna si lahko zagotovi veliki kristalni globus

SMUČARSKI SKOKI

Prevc poletel do dveh zmag na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu. Že v Lahtiju si lahko konec tedna zagotovi veliki kristalni globus.

Na spektaklu v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu je Domen Prevc z dvema zmagama le še potrdil, da je najboljši letalec na smučeh. Toda zlasti za sobotno slavje se je moral nadvse potruditi. Precej bolj, kot so mnogi pričakovali. Potem ko je bil po uvodni seriji s poletom, dolgim 213,5 metra, še drugi za Stephanom Embacherjem (223 m), je v finalu z najboljšim nastopom tekme (228,5 m) postavil stvari na svoje mesto in se zavihtel na vrh. Mladi Avstrijec, ki je 12. januarja praznoval 20. rojstni dan, mu je odgovoril s pristankom blizu zelene črte za prevzem vodstva (219,5 m), v seštevku točk pa ...