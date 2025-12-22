Domen lovi Petra, Nika pa Japonko

SMUČARSKI SKOKI

Nika Prevc v Engelbergu druga in prva. Naslednja postaja novoletna turneja.

Kdo v tej sezoni v karavani smučarskih skakalcev sploh še lahko z neba »sklati« Domna Prevca? Še en imeniten skakalni konec tedna v švicarskem Engelbergu je potrdil premoč 26-letnega Slovenca iz najbolj znane in zmagovalne družine, ki ima v Niki Prevc »terminatorja« še v ženski konkurenci. Po drugem mestu na sobotni tekmi je na nedeljski prepričljivo premagala vse tekmice. Domen je bil decembra tako prepričljiv, da mu lahko le nesreča prepreči vstop v družbo zmagovalcev svetovnega pokala, v kateri sta že Primož Peterka kot prvi Slovenec s skupno zmago in brat Peter Prevc. Peterka je prvemu ...