Domen Prevc: Govorili so, da ne bo ničesar, na koncu smo imeli skoraj vse

Na planiški letalnici se obeta še ogorčen (dvo)boj za skupno zmago v posebnem seštevku smučarskih poletov. Pred zadnjima dvema posamičnima tekmama je v vodstvu mladi Avstrijec Stephan Embacher, ki pa mu majhna prednost 15 točk pred drugouvrščenim Domnom Prevcem ne zagotavlja mirnega spanca. Slovenski šampion je sicer že napovedal, da bo naredil vse za ubranitev naziva najboljšega letalca na svetu. Zelo izenačeno je bilo tudi v včerajšnjih kvalifikacijah, v katerih je Prevc (234,5 m) le za 2,2 točke zaostal za prvouvrščenim reprezentančnim kolegom Anžetom Laniškom (211 m), še manjša – vsega 0,6 točke – pa je bila razlika med Domnom in tretjeuvrščenim Embacherjem (230 m).

Lanišek: Zmaga le bonus Anže Lanišek je letošnji spektakel v Planici odprl tako, kakor ga je lani končal – na vrhu. Za kvalifikacijsko zmago, s katero je prevzel vodstvo v posebnem točkovanju Planica 7, je prejel ček za 5291 evrov. »Kljub prekinitvam se je vse skupaj odvilo lepše, kot smo si lahko vsi predstavljali. V kvalifikacijah sem imel v zraku zelo slabe razmere, a sem pokazal svoj pravi polet, ki sem ga zelo vesel. Zmaga je bila le bonus,« je bil 29-letni Domžalčan, sicer član SSK Mengeš, vesel nove potrditve, da zna dobro leteti.

»Uvodni dan je za nami. Vsi so govorili, da ne bo ničesar, na koncu smo imeli skoraj vse: spremenljiv veter ter moker in lepljiv sneg, ki ga smuči nimajo najraje. Zaradi tega je po doskokih zaviralo, kar pa je bilo za pričakovati ... Kljub temu smo opravili po dva poleta,« je novinarje nagovoril zvezdnik kranjskega Triglava in se zahvalil marljivim planiškim delavcem, da so s svojim trudom od 3. ure ponoči omogočili izvedbo včerajšnjega sporeda.

Popraviti mora še nekaj stvari

S svojim letenjem še ni bil najbolj zadovoljen. »Do prve tekme (danes ob 15. uri) moram popraviti še kar nekaj stvari – od vrha zaletišča pa vse do do dna je še veliko manevrskega prostora,« je pojasnil, kje vse ima še rezerve. Z bitko za mali kristalni globus se noče obremenjevati. »Medtem sem se pri sebi že naučil, da najbolje delujem takrat, ko sem popolnoma osredotočen nase in ko uživam v svojih nastopih. Seveda to ne pomeni, da ne bom dal vsega od sebe in poskušal osvojiti vsega, kar lahko, a v tej sezoni sem osvojil že toliko, da bo vse, kar bo še prišlo, le še smetana na torti,« je poudaril »Domenator«.

Rezultati kvalifikacij v Planici (HS-240): 1. Lanišek 242,5 (211), 2. D. Prevc (oba Slo) 240,3 (234.5), 3. Embacher (Avs) 239,7 (230), 4. Nikaido (Jap) 230,8 (223), 5. Hauswirth (Švi) 228,2 (223.5), 20. Zajc 205,8 (208.5), 28. Oblak 191,7 (207), 29. Mogel 190,7 (206.5), 49. Masle 162,8 (181), 55. Jančar 131,4 (160.5), 58. Jelar (vsi Slo) 102,9 (139).

Ob tem je pribil, da ga malo moti, ker nekateri prehitevajo dogodke in so z mislimi že pri nedeljskih podelitvah priznanj za sanjsko sezono. »Dejstvo je, da moramo slediti vrstnemu redu, če želimo še osvojiti, kar smo si zadali. Ko me je, recimo, Tomi (Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri SZS) vprašal, ali bi lahko prinesel v Planico vse osvojene lovorike, sem mu odvrnil, da jih bom, samo naj on potem skrbi zanje do nedelje, saj jaz do takrat nočem razmišljati o tem. Osredotočiti se želim namreč predvsem na tehniko in izvedbo poletov,« je ponovil svetovni prvak v poletih, na katerega je Embacher naredil velik vtis. »Z odskočne mize odnese s seboj veliko hitrosti, poleg tega je tudi zelo stanoviten. Ne glede na to, da je moj tekmec, mi je všeč, kako skače. Moram reči, da ga rad gledam, spremljam in tudi malo zbadam,« je Prevc sklenil v smehu.

V Planici se je včeraj zbralo 10.780 gledalcev, prednjačili so otroci. FOTO: Leon Vidic