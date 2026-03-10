Domen Prevc je napovedal podvig Fincev

Skakalne tekme v Lahtiju so imele minuli konec tedna več junakov. Ob prerojenem avstrijskem Korošcu slovenskih korenin Danielu Tschofenigu, ki se je po velikih težavah, s katerimi se je spopadal še med nedavnimi olimpijskimi igrami v Predazzu, trikrat zavihtel na zmagovalni oder, od tega dvakrat na najvišjo stopnico, je v soju žarometov znova sijal tudi Domen Prevc.

Potem ko si je šampion kranjskega Triglava kljub diskvalifikaciji, ki mu je odvzela zmago, že v petek zagotovil veliki kristalni globus, se je še dvakrat udeležil slovesne razglasitve najboljših za 2. mesti na sobotni posamični tekmi in nedeljski preizkušnji dvojic skupaj z Anžetom Laniškom, na kateri sta morala priznati premoč zgolj avstrijski navezi Tschofenig–Jan Hörl. A še bolj je predvčerajšnjim odmevalo 3. mesto Anttija Aalta in Nika Kytösaha, ki sta presenetila s prvimi (moškimi) finskimi stopničkami v svetovnem pokalu po letu 2014.

Zanimivo, da je njun podvig na neki način napovedal že Prevc. Slovenski as se je v četrtek po naključju znašel v savni skupaj z nekdanjim Kytösahovim učiteljem. V sproščenem pogovoru je omenil, da bi lahko Kytösaho skupaj z Aaltom na superekipni tekmi posegel celo po stopničkah.

Izkazala sta se ob pravem času

Napoved se je izkazala za presenetljivo natančno. Finska reprezentanta sta na tekmi res osvojila tretje mesto in poskrbela za veliko navdušenje domačih ljubiteljev skokov. »Očitno sem to malo 'uročil',« se je v smehu spomnil Prevc. »V savni sem bil z nekaj finskimi fanti. Rekel sem jim, da Antti in Niko na treningih skačeta zelo dobro in da bo njun čas še prišel. No, napočil je ob pravem trenutku.«

Kot je poudaril, je Lahti vsekakor posebno prizorišče za Fince. »Lepo je bilo videti, da jima je prav tu uspelo skočiti na zmagovalni oder,« je za enega od finskih medijev še dejal Prevc. Kytösaho je pozneje potrdil njegovo zgodbo o srečanju v savni.

»Domen in moj nekdanji učitelj sta se dejansko po naključju znašla v savni ob istem času. Prevc mu je rekel: 'Počakajte, da bodo fantje skoke s treningov prenesli še na tekmo. Potem vrhunski dosežek ne bo izostal.',« je razkril 26-letni skakalec iz Lahtija, ki je z najdaljšim skokom tekme, dolgim kar 131 metrov, prispeval pomemben delež k 3. mestu Fincev. Ki vliva upanje na boljše čase nekdanje skakalne velesile, v kateri sicer zaradi kršenja pravil v zvezi z alkoholom ne bodo podaljšali sodelovanja s slovenskim trenerjem Igorjem Medvedom.