Domen Prevc: Nikoli ne veš, kdaj te za vogalom čaka presenečenje

Z novoletno turnejo se je pred dobrima dvema tednoma za najboljše smučarske skakalce iztekel prvi tekmovalni vrhunec, zdaj je pred njim že naslednji. Od jutri do nedelje bo namreč v Oberstdorfu na sporedu 29. svetovno prvenstvo v poletih, na katerem bo Domen Prevc – glede na njegovo odlično formo in izvrstne letalske sposobnosti – glavni kandidat za osvojitev zlate lovorike.

V Oberstdorfu šest Slovencev Na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, ki ga bo od jutri do nedelje gostil Oberstdorf, bo na četrtkovem uradnem treningu (14.30) nastopilo šest Slovencev. Ob Timiju Zajcu, branilcu bronaste kolajne s prejšnjega SP na Kulmu 2024, nosilcu rumene majice in svetovnem rekorderju Domnu Prevcu ter Anžetu Lanišku se bodo poskušali z letalnico Heinija Klopferja hitro spoprijateljiti tudi Žiga Jančar, Žak Mogel in Rok Oblak. Katera četverica bo nato branila naše barve v jutrišnjih kvalifikacijah (17.00), bo vodstvo reprezentance določilo glede na polete na treningu. Posamična tekma se bo z uvodnima dvema serijama v konkurenci začela v petek ob 16. uri ter nadaljevala v soboto (16.30) s tretjo in četrto serijo. V nedeljo (16.15) bo na sporedu še ekipna preizkušnja.

Na velikanki Heinija Klopferja je najmlajši od bratov Prevc februarja 2017 pri rosnih 17 letih prestal ognjeni krst v poletih in že takoj navdušil s 5. in 7. mestom. Leta 2022 je na njej poletel do rekorda naprave (242,5 m), ki velja še danes, na svoje prve tamkajšnje stopničke pa je moral (po)čakati vse do lani, ko je zablestel s 3. in 1. mestom. »Letalnica zna biti zelo všečna, vsekakor pa je posebna. Na zaletišču moraš biti potrpežljiv, sploh v radiusu, krivulja leta pa je zanimiva oziroma drugačna kot drugod. Če narediš kakšno napako, te zna hitro kaznovati,« je razložil vodilni v skupni razvrstitvi za svetovni pokal in podoživel svoj rekordni polet izpred štirih let. »Takrat se mi je nastop odlično posrečil. Spominjam se, da mi je zgoraj veter pihal v hrbet, spodaj pa v prsa. V takšnih razmerah je mogoče leteti daleč.«

242,5 metra znaša rekord letalnice v Oberstdorfu, ki si ga od leta 2022 lasti Domen Prevc.

Proti Oberstdorfu se bo odpeljal izdatno okrepljen s samozavestjo, potem ko je minuli konec tedna v Saporu z dvema zmagama dobil novo potrditev vrhunske pripravljenosti. »Na Japonskem so se mi res dobro pokrili dejavniki in zložili v mozaik. V soboto sem prikazal zelo dober drugi skok, v nedeljo pa mi prav finalni, čeprav sem se počutil odlično, ni uspel najbolje. Morda mi je zaradi tega ostalo malo grenkega priokusa, mogoče je bil to zame tudi opomnik, da moram ostati osredotočen, potrpežljiv in da ne smem biti preveč samozavesten,« se je razgovoril 26-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih in priznal, da čuti pritisk. V isti sapi je pripomnil, da je zaradi zlatega orla, ki si ga je priskakal s skupno zmago na novoletni turnej, vse skupaj zanj na nek način vendarle postalo lažje.

Nika Prevc tik pod odrom V Zau so včeraj pod streho spravili prvo od dveh tekem smučarskih skakalk za svetovni pokal, na kateri je zmaga po zaslugi Nozomi Marujama (101 m in 92,5 m) ostala doma. Najboljša Slovenka Nika Prevc (87,5 m in 102 m) se je morala v spremenljivih razmerah sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom. Po uvodni seriji je bila še dvanajsta, v finalu pa je z največjo daljavo dneva preskočila osem tekmic. Od tretjeuvrščene Nemke Seline Freitag (88 m in 97,5 m) jo je na koncu ločilo vsega 0,2 točke, za drugouvrščeno Avstrijko Liso Eder (94,5 m in 93,5 m) pa je zaostala za poldrugo točko. Od Slovenk so se v finale prebile tudi Nika Vodan (82 m in 84,5 m/15.), Katra Komar (91,5 m in 88 m/17.) in Maja Kovačič (80,5 m in 82,5 m/27.), medtem ko je bila Taja Terbovšek (57 m/47.) prekratka. V Zau bo danes (8.10) še ena tekma.

»Vsak dan se učim, spoznavam samega sebe in nadgrajujem. Ne smeš si dovoliti, da bi te uspehi prevzeli in da bi zaradi njih mislil, da znaš vse, saj nikoli ne veš, kdaj te za vogalom čaka presenečenje, ki te hitro spravi na realna tla. Zato je treba ostati pozoren, paziti in še naprej delati po najboljših močeh,« je dal jasno vedeti, da noče ničesar prepustiti naključju.

V Oberstdorf bodo odpotovali Žak Mogel, Žiga Jančar, Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc in Rok Oblak (na fotografiji z leve). Obolelega selektorja Roberta Hrgoto je na novinarski konferenci nadomeščal njegov pomočnik Miran Zupančič (desno). FOTO: Blaž Samec