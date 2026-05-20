DOMA JE NAJLEPŠE

Domen Prevc po zgodovinski sezoni našel mir v Namibiji: »Lahko smo hvaležni za to, kar imamo« (FOTO)

Po naporni sezoni si je v Afriki napolnil baterije, zdaj pa se osredotoča na priprave in novo opremo.
V Afriki je našel mir. FOTO: D. P./instagram
Po sezoni se je odpravil v Namibijo. FOTO: D. P./instagram
Lotil se je uteži. FOTO: Voranc Vogel
Priprave so v polnem teku. FOTO: Voranc Vogel
Miha Šimnovec
 20. 5. 2026 | 13:31
Po zgodovinski olimpijski zimi, v kateri je na skakalnicah in letalnicah osvojil skorajda vse, kar se je osvojiti dalo, si je Domen Prevc privoščil nekoliko drugačen oddih. Daleč od skakalnic, meritev in lovljenja metrov je v Namibiji našel predvsem mir. Potem ko si je po dolgi in naporni sezoni pod afriškim soncem spet napolnil baterije, mu misli že vse bolj uhajajo proti novi sezoni.

»Imam še veliko medijskih in sponzorskih obveznosti, ki bi jih najraje opravil še v tem mesecu, da bom potem spočit, ko bomo začeli testirati opremo,« je razkril najmlajši od bratov Prevc, ki bo prve skoke v letošnji pomladi opravil šele v drugem junijskem tednu. Do takrat bo poudarek predvsem na telesni pripravi, fini motoriki in piljenju malenkosti, ki v tem športu nemalokrat odločajo o tem, ali končaš na vrhu ali izven deseterice. Kljub vsem uspehom, ki jih je že dosegel, na slehernem koraku ponavlja, da ima še rezerve. »Na stadionu lahko izboljšam svoj atletski del, zato sem pri vsaki vaji pozoren na malenkosti« je pojasnil 26-letni šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih. Posebno poglavje priprav predstavlja razvoj opreme, zaradi katere ostaja v tesnem stiku s Petrom Slatnarjem in svojim bratom Petrom Prevcem.

Čeprav so odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) znova uvedli določene spremembe, te po njegovem ne bodo bistveno spremenile skokov. »Pri kroju gre le za minimalne popravke, zaradi česar bodo tekmovalni dresi precej podobni tistim iz prejšnje sezone,« je dejal svetovni rekorder, ki pozdravlja tudi poenostavljeno merjenje opreme. Zavoljo jasnejših pravil se nadeja, da bo precej manj nejasnosti in posledično slabe volje. Velik udarec za slovenski tabor pa pomeni odsotnost Roberta Kranjca, vodilnega »krojača« v slovenski reprezentanci, ki okreva po hudem padcu s kolesom. Prevc poudarja, da bo njegove izkušnje zelo težko nadomestiti. »Zagotovo bo potreboval določeno podporo, da se vrne nazaj v takšni podobi, kot ga poznamo. Vsekakor ga bo težko zamenjati, saj je res dobro poznal vse skupaj. Kdor ga bo nasledil, bo imel težko nalogo.«

Za poletje ima jasne načrte

Četudi še ni lačen skokov, ga je obisk novega vetrovnika v Žirovnici znova približal skakalnim občutkom. Slovenski reprezentanti so v njem prvič preizkusili tudi nove rokavice. »To je bil za nas bombonček. Po obisku me je že malo zamikalo, da bi se povzpel na 140-metrsko skakalnico,« je priznal Domenator, za katerega sodobni objekt ponuja še boljše pogoje za letenje kakor vetrovnik v Stockholmu, ki so ga zgradili že med drugo svetovno vojno. Za poletje ima jasne načrte: če bodo treningi in prilagajanje novi opremi potekali po željah, bo nastopil že na uvodnih tekmah velike nagrade v Courchevelu (9. in 10. avgusta). »Kar zadeva treninge, ni pomembno le, da zavzeto vadiš na začetku, pomembno je, da imaš glavo na pravem mestu tudi ves avgust, september in oktober,« je poudaril zvezdnik kranjskega Triglava.

Potem ko je konec marca postal ambasador slovenskega turizma, gospodarstva in kulturne dediščine, je prevzel še vlogo ambasadorja gospodarske promocije države, že od lani pa sodeluje tudi s Kobilarno Lipica. Pri tem vztraja, da sodelovanj ne sklepa zaradi formalnosti ali denarja, temveč zato, ker jih iskreno čuti kot del svoje zgodbe. »Rad potujem po Sloveniji, ki jo prav občudujem. Rad sem s konji in občudujem vse obrtnike, ki se trudijo po svojih močeh ter postavljajo našo državo na evropski in svetovni zemljevid. Ko pogledam sebe, vidim veliko skupnih točk,« je zaupal Prevc.

Videl nosoroga in leoparda

Nedavni oddih v Namibiji mu je dal še dodatno potrditev, kako posebno je življenje doma pod Alpami. Afriška divjina ga je navdušila z mogočnimi prizori in nepredstavljivimi razdaljami, še posebej pa ga je prevzela neposrednost stika z naravo. Letos je od blizu videl še nosoroga in leoparda ter tako na seznamu živali, ki jih je lahko opazoval v divjini, naredil dve novi kljukici. »Ob tem sem se naučil, da je kamero in telefon bolje pustiti pri miru ter naravo občudovati zgolj z daljnogledom in preprosto uživati v trenutku. Izkušnje so tiste, ki štejejo.«

Ob dolgih vožnjah v Namibiji je prišel tudi do širšega življenjskega spoznanja. »Lahko smo hvaležni za to, kar imamo. Da prideš do tega spoznanja, da je naša domovina pravi mali biser, moraš pogosto oditi v tujino, da vidiš, kako je drugod,« je sklenil olimpijski prvak z velike skakalnice v Predazzu.

