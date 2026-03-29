SKAKALNI ŠAMPION

Domen Prevc povedal, kje je bila točka preloma: »Po tistem se je sezona odvila in znal sem krotiti pritisk«

Po zadnji tekmi je bil zadovoljen s prikazanimi poleti v nabito polni dolini pod Poncami. Ob prejemu velikega globusa se mu je v glavi odvila celotna sezona.
Letos Domnu Prevcu ni bilo para. FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, M. J.
 29. 3. 2026 | 16:45
5:17
Domen Prevc je z drugim mestom na finalni tekmi sezone svetovnega pokala v Planici zaokrožil vrhunsko olimpijsko sezono. Po zadnji tekmi je bil zadovoljen s prikazanimi poleti v nabito polni dolini pod Poncami. Ob prejemu velikega globusa se mu je v glavi odvila celotna sezona, za najlepši trenutek pa je ob izjemnih dosežkih izbral zlatega orla. Slovenski skakalni šampion se je na sobotni ekipni tekmi lovil in bil precej nemiren v zraku, danes je znova našel prave občutke. Z drugim mestom na zadnji tekmi sezone je poleg malega globusa za seštevek poletov osvojil tudi seštevek v tekmovanju Planica 7.

»Zadovoljen sem s tem, kar sem prikazal v Planici. Sploh današnji dan je bil presežek samega sebe po včerajšnjem kolovratenju z mize. Predvsem sem vesel, da sem naredil napredek. Danes sem na prizorišče prišel z mislijo, da samo na obeh nogah pridem do dna. Nisem preveč pričakoval od sebe in ravno ta spontanost je delovala,« je dejal Prevc. »Po včerajšnjem zaključku sem bil v dvomu, ali bom danes preživel ali bo spet tak dan kot včeraj. Ampak že po prvem skoku sem se umiril in iz tega nadaljeval,« je še pojasnil slovenski as.

Pri velikem kristalnem globusu je šlo zares

To zimo si je prislužil vzdevek DomEnator. Osvojil je novoletno turnejo, dve zlati medalji na olimpijskih igrah, naslov svetovnega prvaka v poletih ter poleg malega predčasno tudi veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Ob dvigu velikega kristala, se mu je v glavi odvrtel film celotne sezone: »Ko sem prejel malega, sem imel v glavi, da se še 'hecamo', pri velikem pa je šlo zares. Na hitro se mi je odvila cela sezona. Res sem hvaležen, da so se stvari razpletle, kot so se. Predvsem želim to hvaležnost izkazati naprej, da bom še naprej tako delal in se na tak način zahvalil štabu. Celo sezono so bili z mano, me podpirali in vame verjeli. Želim imeti še nekaj takšnih sezon in se jim tako zahvaliti.«

Za Domnom Prevcem je fantastična sezona. FOTO: Jure Makovec Afp
Za Domnom Prevcem je fantastična sezona. FOTO: Jure Makovec Afp

Globus mu je predal starejši brat Peter, ki je po uspešni skakalni karieri, v kateri je med drugimi vrhunci tudi sam osvojil veliki kristalni globus, postal predsednik OK Planica: »Je nekaj posebnega. Veš, da je predsednik OK, a ko gredo stvari zares in ti Peter to preda v roke, je še nekaj 'ekstra'.« Za najlepši trenutek sezone, polne vrhuncev, je izbral novoletno turnejo in zlatega orla. »Kako se tam odvijajo stvari, koliko je pritiska. Da vse to izpelješ in se ti stvari 'poklopijo', je res izjemno. Poleg tega je bila to prva lovorika v sezoni. Ko sem tam naredil kljukico, je bilo vse drugo le še smetana na torti.« »Takrat se mi je breme odvalilo z ramen in sezona je bila precej lažja,« je dodal. Prav na turneji in predvsem v Bischofshofnu je bilo po njegovem mnenju najtežje ohraniti mirnost in zbranost.

V 363 dneh potrdil redek grand slam uspehov

Najboljši skakalec v zgodovini smučarskih skokov, kot so ga ob boku Mattiju Nykänenu označili pri krovni mednarodni zvezi, je v le 363 dneh potrdil redek grand slam uspehov. In še presegel Finca, ki je za ta dosežek potreboval tri leta. Že v lanski sezoni je v Trondheimu postal svetovni prvak in v Planici dosegel nov svetovni rekord z 254,5 metra. »Treba držati fokus. V trenutku, ko misliš, da si osvojil vse znanje in da bika držiš za rogove, se moraš zavedati, da tega bika lahko hitro izgubiš. Samega sebe moraš brzdati, zavedati se moraš, kaj te je pripeljalo do sem in ne smeš izgubiti kompasa. Predvsem pa, da 1. maja prideš nazaj na zbor z mislijo in misijo, da boš drugo leto še boljši,« je povedal. Tudi na OI se je soočal s pritiskom: »Še vedno je bil pritisk, a sem imel v glavi, da imam orla, vse ostalo je le bonus. Po tistem se je sezona odvila in znal sem krotiti pritisk. Ko se enkrat v življenju soočiš s težkimi razmerami, je vsaka naslednja preizkušnja lažja.«

Kljub vsem dosežkom pri sebi še vedno vidi pomanjkljivosti. »Pomembno se mi zdi, da ostajaš iskren sam do sebe, veš, kdaj si storil napako in kdaj se lahko izboljšaš. Če misliš, da si vse naredil prav, si najboljši in osvojil ves svet, te stvari hitro prizadenejo. Dobro je, da se znaš izboljšati. Nekaj stvari, kot so ravnotežje in občutek za eksplozivnost, je gotovo moč izboljšati. Več kot bo poleti dobrih skokov, lažja bo zimska sezona.« Odmor po sezoni si bo privoščil šele po ekshibicijski tekmi v Zakopanah ter nekaj medijskih in sponzorskih obveznostih. »Žal ne bo časa, da bi šel v ponedeljek v hribe, bo pa tako v četrtek, ko se bom odklopil, se pogovoril sam s sabo in užival.«

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
