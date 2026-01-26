  • Delo d.o.o.
NEZASLIŠAN ŠKANDAL, VIDEOPOSNETEK SKRIVAJO

Domen Prevc žrtev nemške mega sabotaže? Kaj je skrivnostni človek z dežnikom počel ob Domnovih smučeh?!

Vse več glasov je, da se je včeraj na ekipni tekmi skakalcev v nemškem Oberstdorfu dogajalo nekaj gnilega.
Domen Prevc obupano po tem, ko mu je nemški kontrolor opreme Hubert Mathis prepovedal nastop, kljub temu, da je dobil nadomestne smučke. FOTO: Posnetek Zaslona
E. N.
 26. 1. 2026 | 09:55
 26. 1. 2026 | 10:16
3:15
A+A-

Včerajšnje dogajanje na ekipni tekmi skakalcev v Oberstdorfu postaja vse bolj podobno kriminalki. Gorazd Pogorelčnik, vodja smučarskih skokov, je jasen: obstajata dve verziji dogodka. Ena verzija je tista uradna, ki jo v eno trobijo nemški mediji in krovna zveza FIS: da je naš skakalni šampion Domen Prevc naslonil smuči na šotor, ker pač ni bilo nikjer nikogar, ki bi poprijel za njegove smuči. Gre za mesto, kjer poteka kontrola, a so zaradi obilnega sneženja in mokrega snega nato smuči zdrsnile, padle ter se same odpeljale navzdol.

Obstaja pa druga verzija dogodka: eden od predstakalcev, šlo naj bi za poljskega predskakalca Wiktorja Fickowskega, je videl nekega prostovoljca na vrhu zaletišča, ki se je obrnil z dežnikom ter podrl in potisnil Domnove smuči, ki so potem odletele proti dnu zaletišča. Smuči k sreči niso poškodovale nikogar. Kdo naj bi bil skrivnostni prostovoljec na vrhu zaletišča, kaj je opletal z dežnikom in ali je nalašč ali po nesreči "pomagal" Domnovim smučkam priti v dolino, ta trenutek ni jasno.

Zakaj skrivajo posnetke nadzornih kamer

Slovenska reprezentanca je sicer hitela, da bi Prevcu na vrh dostavila nov par smuči, vendar po mnenju žirije ni bila pravočasna. Po oddanem protestu Slovencev je sledilo glasovanje žirije: rezultat je bilo tri proti ena in žirija Domnu ni pustila novega nastopa. Tukaj je pozitivno vlogo odigral tehnični delegat Aljoša Dolhar, ki je glasoval absolutno za to, da Domen ponovi skok. A glasovanje je bilo tako kot je bilo.

Že danes sledi nov protest. »Ne bomo se ustavili, jutri bomo na krovno zvezo Fis poslali resen protest, ker po našem mnenju to, kar se je dogajalo na vrhu, ni v prid športu. Za zdaj nismo dobili posnetka, kaj se je dogajalo. Menim, da bi morale biti okoli kontrolnega šotora kamere, da bi si žirija lahko ogledala, kaj se je sploh dogajalo,« pravi Pogorelčnik.

Nemec se posmehuje Domnu: To je podobno kot bi pozabil startno številko!«

»Česa takega nismo doživeli že desetletja. Bila je njegova krivda, da so se smuči same odpeljale po hribu, ampak seveda tega športniku ne bi želeli," je po tekmi za nemško televizijo izjavil direktor opreme pri Fisu Andreas Bauer. Obenem je Bauer poudaril, da Prevc ni storil nobene kršitve pravil. Bauer še dodal, da je bil Prevc diskvalificiran, ker ni pravočasno opravil pregleda opreme. "To je podobno, kot da bi spodaj pozabil startno številko, zaradi katere potem ne moreš pravočasno skočiti," je pojasnil Bauer.

Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih je vedno spektakel, čeprav ga je tokrat zasenčila diskvalifikacija Prevca na moštveni tekmi. Ta je preprečila, da bi se slovenski kvartet - ob Prevcu so nastopili še Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak - lahko boril za kolajne. Slovenci so bili sicer dvakratni zaporedni branilci skupne zmage (2022, 2024).

 

NEZASLIŠAN ŠKANDAL, VIDEOPOSNETEK SKRIVAJO

Domen Prevc žrtev nemške mega sabotaže? Kaj je skrivnostni človek z dežnikom počel ob Domnovih smučeh?!

