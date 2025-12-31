Domen za zgodovino, selektor o Timiju Zajcu: »Zanj mi je res hudo«

V Oberstdorfu so pod streho spravili uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, po kateri sta se v središču pozornosti znašla dva Slovenca. Ob zmagovalcu Domnu Prevcu, ki je dal tekmecem že takoj vedeti, da bodo morali za zlatega orla najprej premagati njega, je bilo veliko govora tudi o Timiju Zajcu, ki so ga po slovesni podelitvi cvetja diskvalificirali in mu tako odvzeli drugo mesto. »Za Timija mi je res hudo. Po dolgem času so se mu na tekmi spet pokrili vsi dejavniki in dosegel je vrhunski rezultat, s katerim bi bil v igri za zlatega orla. Na žalost so ga nato diskvalificirali zaradi malenkost predolge noge. To bomo težko sprejeli, vendar pa nam ne preostane drugega,« je zmajeval z glavo slovenski selektor Robert Hrgota in pripomnil, da so Timijev tekmovalni dres večkrat premerili, vendar le za malo (za pičle tri milimetre) ni bil znotraj predpisanih okvirjev. Mimogrede: podobna usoda je v nedavnih kvalifikacijah Engelberga doletela tudi Finca Anttija Aalta, ki so ga diskvalificirali, ker je imel za štiri milimetre prekratko hlačnico na svojem kombinezonu.

2. mesto je bilo do ponedeljka najvišja slovenska uvrstitev v Oberstdorfu, ki jo je v sezoni 1961/62 dosegel Božo Jemc.

Zajc se je na odločitev pristojnih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) odzval v svojem (ciničnem) slogu. »Kako lepa tekma ... Gremo zdaj raztegnit dres, morda bo v redu za Garmisch-Partenkirchen,« je na svojem profilu družbenega omrežja Instagram zapisal 25-letni skakalec iz Hramš v občini Žalec, ki je tako že na uvodni preizkušnji izpadel iz boja za visoko skupno uvrstitev na 74. novoletni turneji Kljub temu je Timijeva diskvalifikacija v skakalnih krogih naletela na presenetljivo široko podporo. Avstrijec Stefan Horngacher je poudaril, da morajo pravila veljati za vse enako. »Videli smo, da ni nihče zaščiten. Če nekaj ni v redu, potem pač ni v redu. Sledijo posledice, zato moramo imeti svoje stvari vedno brezhibno pripravljene,« je poudaril glavni trener nemške reprezentance, s katerim se je strinjal tudi njegov varovanec Philipp Raimund (tekmo je končal na 5. mestu), rekoč, da podpira dosledno izvajanje pravil.

Timi Zajc se je že veselil drugega mesta, ki mu ga je nato odvzela diskvalifikacija. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Podporo odločitvi je izrazil tudi nekdanji svetovni prvak Markus Eisenbichler. Po njegovih besedah diskvalifikacija pošilja jasno sporočilo. »Ker je do tega prišlo na turneji, je to seveda še posebej boleče. Toda hkrati je to znak, da je tekmovanje pošteno in da odgovorni ničesar ne prepuščajo naključju. To je opozorilo najboljšim – zdaj vsi vedo, da je nadzor zelo strog,« je razmišljal 34-letni Nemec, ki po marčevskem koncu športne poti občasno deluje kot strokovni komentator pri televizijski postaji Eurosport. Bistveno ostrejši je bil njegov slovitejši rojak Sven Hannawald, ki se je med drugim v zgodovino tega športa vpisal kot prvi zmagovalec vseh štirih tekem na novoletni turneji. »Nočem zmagovalcev, ki goljufajo,« je dejal med prenosom na nemški nacionalni televiziji ARD in brez ovinkarjenja pribil: »V tem primeru – nasvidenje!«

Prevc ujel Peterko

Zajčev reprezentančni kolega Domen Prevc, ki je kot prvi Slovenec premagal urok velike skakalnice pod Senčno goro in slavil zmago, je bil – razumljivo – nekoliko bolj zadržan. Kot je razložil, prav vsi tekmujejo na meji dovoljenega. »Zaradi tega gre lahko hitro kaj po zlu. Upam, da Timija to ne bo preveč potrlo,« je z Zajcem sočustvoval najmlajši od bratov Prevc, ki se je s šesto zmago v sezoni in skupno 15. v svetovnem pokalu, s katero se je na drugem mestu večne slovenske lestvice izenačil z legendarnim Primožem Peterko, utrdil na vrhu skupne razvrstitve.

17,5 točke naskoka že ima vodilni Domen Prevc v seštevku novoletne turneje pred drugouvrščenim Danielom Tschofenigom.

Kot vodilni ima zdaj že 259 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Japoncem Rjojujem Kobajašijem, lepo prednost pa ima že tudi v seštevku novoletne turneje, v kateri ima pred jutrišnjim spektaklom v Garmisch-Partenkirchnu (14.00) zajetne 17,5 točke zaloge pred drugouvrščenim branilcem zlatega orla, Avstrijcem Danielom Tschofenigom. Anže Lanišek na 11. mestu za Prevcem zaostaja za 32,1 točke, Roka Oblaka, ki se je razveselil svojih prvih štirih točk za svetovni pokal na tem znamenitem tekmovanju, pa na 27. mestu od vodilnega Domenatorja loči že 72,6 točke.