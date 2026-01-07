Domenator Prevc ujel zlatega orla, brat Peter: »V zraku je po mojem najboljši skakalec v zgodovini«

Družina Prevc je bogatejša za novo prestižno lovoriko. Natanko deset let po Petrovem podvigu na novoletni turneji si je zlatega orla priletel tudi njegov najmlajši brat Domen in tako postal šele tretji slovenski smučarski skakalec, ki mu je uspel takšen podvig. Pred njima je to znamenito tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji v svojo korist odločil le še Primož Peterka (v sezoni 1996/97). Ko je Peter Prevc konec decembra 2015 začel svoj pohod oziroma let proti zlatemu orlu, je Domen pri rosnih 16 letih prestajal svoj ognjeni krst na novoletni turneji. Kakor je bil že tedaj neustrašen na skakalnicah, je bil odrezav ob njih. »Ne bodite preveč pametni, ker ne veste prav veliko,« je v Innsbrucku 2016 zabrusil starejšemu novinarskemu kolegu, ki je – mimogrede – s svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju poročal že iz Lahtija 1989. Ko torej Domna (letnik 1999) sploh še ni bilo na tem svetu.

3. Slovenec z zlatim orlom je postal Domen Prevc.

Tudi sicer si moral biti v prvih sezonah v pogovorih z njim pripravljen na vse. Kot sogovornik nikoli nisi vedel, s kakšnim odgovorom te bo presenetil. Pa to velja tudi za trenerje, ki so bedeli nad njim. Podobno nepredvidljiv je bil tudi na skakalnicah, na katerih prav tako nikoli nisi vedel, kaj bo »ušpičil«. Njegovi nastopi so bili pogosto spektakularni. V zraku je znal svojo glavo potisniti globoko med smuči in poleteti daleč proti dnu doskočišča, nemalokrat pa je pri svojem odskoku že pretiraval in nato pristal daleč od najboljših. Kot, denimo, na nordijskem SP leta 2017 v Lahtiju, na katerem ga je takratni glavni trener Goran Janus že po prvem ponesrečenem skoku na uradnem treningu pred tekmo na veliki napravi poslal domov.

Peter o Domnu »Ima izjemen izkoristek svojih mišic z odskočne mize, po kateri ne izgublja časa. Smuči postavlja plosko, ne levo, ne desno, v zraku pa je po mojem najboljši skakalec v zgodovini. Takšnih občutkov med letom verjetno ne doživlja nihče. Kar sem slišal poročila iz vetrovnika, ga še ni bilo takšnega, kot je on. Iz vetrovnika je prišel s kopico novih zamisli, pridobljeno znanje pa je odlično naložil in unovčil,« je o svojem najmlajšem bratu včeraj v Bischofshofnu povedal Peter Prevc.

To je bila le ena od dragocenih lekcij, ki jih je moral najmlajši od bratov Prevc prestati med zahtevnim zorenjem v šampiona, v katerega je osebnostno dozorel v zadnjem obdobju. Tako v odnosu do novinarjev kot tudi v športnem smislu. Če so se v preteklosti trenerji ob začetku pomladanskih priprav kdaj zmrdovali zaradi njegove telesne pripravljenosti, so bili že predlani prijetno presenečeni, ko so ga videli na prvem zboru pred začetkom sezone. In tudi po koncu prejšnje zime, ki jo je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka na veliki skakalnici v Trondheimu kronal s poletom do svetovnega rekorda v Planici (254,5 m), ničesar ni želel prepustiti naključju.

Kot prvi Slovenec zmagal v Oberstdorfu

Potem ko je Domen veliko delal na sebi in kajpak tudi opremi, je vrhunsko pripravljen pričakal olimpijsko zimo, po nizu vrhunskih uvrstitev in prvih mest skočil v rumeno majico ter kot glavni favorit pripotoval na uvodno postajo 74. novoletne turneje v Oberstdorf, kjer je kot prvi Slovenec v dolgi zgodovini tega tekmovanja okusil slast zmage v svetovnem pokalu. Zatem je svojo prevlado potrdil še na najbolj gledani skakalni preizkušnji na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu, v Innsbrucku pa je moral za pičle 0,5 točke priznati premoč zgolj Japoncu Renu Nikaidu in naredil naslednji korak proti zlatemu orlu, saj je še povečal vodstvo v seštevku nemško-avstrijske turneje.

Nika Prevc dopolnila uspeh Nika Prevc je dobila še drugo tekmo v Beljaku. Slovenska šampionka (92 m in 89,5 m/248,7 točke) je v močnem sneženju v finalu potrdila najboljše izhodišče po prvi seriji in za 0,6 točke ugnala domačo zvezdnico Liso Eder (92 m in 91 m). Njen uspeh je s sedmim mestom dopolnila Nika Vodan (91,5 m in 94 m). Z novo zmago, sedmo v olimpijski zimi, skupno pa že 29. v svetovnem pokalu, je dvakratna svetovna prvakinja še povečala prednost v skupni razvrstitvi pred Japonko Nozomi Marujama (tokrat 8.) na natanko sto točk. »Če sem iskrena, sem bila tokrat še vedno malo živčna. Moram se naučiti še bolj zaupati vase,« je izjavila 20-letna članica kranjskega Triglava, ki je navijačem poslala najboljše vabilo za tekmi konec tedna na Ljubnem. V finalu sta od naših nastopili še Katra Komar (82 m in 89,5 m), ki je bila 25., in Taja Terbovšek (87,5 m in 80 m), ki je v finalu s 15. zdrsnila na 28. mesto.

Vse od Oberstdorfa je bil – kot je tudi ponavljal na slehernem koraku – popolnoma osredotočen na svoje naloge, ki jih je opravljal z odliko. Na poti do lovorike, ki ima za mnoge nekdanje šampione enako vrednost kot naslov olimpijskega prvaka, ga prav nič ni moglo ustaviti. Iz tira ga niso vrgle niti vsakodnevne »grožnje« tekmecev, zlasti avstrijskih z Janom Hörlom in Stephanom Embacherjem na čelu, na kakšen način ga bodo poskušali jeziti in premagati, niti ponavljajoča se in utrujajoča novinarska vprašanja, na katera je v mešani coni odgovarjal še dolgo po kvalifikacijah in tekmah, medtem ko so bili njegovi najhujši konkurenti že na poti v hotel. Tudi po včerajšnji tekmi je Domenator še pozno v večer sijal v soju žarometov.

Kot za stavo je Domen Prevc nizal vrhunske skoke in uvrstitve. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters