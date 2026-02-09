Domenator: Uspešno in brez škandalov

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2026

V Predazzu drevi moška olimpijska tekma na srednji skakalnici. V ožjem krogu favoritov tudi Slovenca Domen Prevc in Anže Lanišek.

Če bi še pred kakšnim letom uvrstili Domna Prevca v najožji krog kandidatov za kolajne na srednji skakalnici, nas verjetno poznavalci tega športa ne bi vzeli resno. Toda s sijajno formo, s katero navdušuje že vso sezono, bodo morali tekmeci na 25. zimskih olimpijskih igrah v Italiji z njim še kako resno računati tudi na današnji tekmi (19.00) na manjši napravi v Predazzu. Kadar gre skakalcu dobro od nog, načeloma ni pomembno, kakšna je skakalnica. Potem lahko po najvišji uvrstitvi poseže na sleherni, pa naj bo 100- ali 140-metrska. Še več; ko je vrhunsko pripravljen in samozavesten, lahko ...