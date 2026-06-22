Beograd ponorel za Dončićem: fotografiranje, avtogrami in navdušenje mladih (VIDEO)

Luka Dončić je prispel v Beograd in povzročil ogromno zanimanje, predvsem med mlajšo populacijo. Ob prihodu v srbsko prestolnico je lahko videl, kako priljubljen je v Srbiji. Najboljši slovenski košarkar vseh časov je prišel v okviru promocijske kampanje, že na letališču pa so ga obkrožili številni oboževalci, ki so si želeli fotografij in avtogramov.

Predvsem najmlajši ljubitelji košarke so si želeli spomin z enim najboljših košarkarjev današnjega časa. Svetovno priljubljeni zvezdnik je pokazal veliko potrpežljivosti do otrok v Beogradu, ki ga vidijo kot svojega vzornika.

Dončić in Srbija

Luka Dončić je v Srbiji igral že večkrat, tako z reprezentanco Slovenije kot tudi z ekipo Real Madrid Baloncesto v Evroligi proti Crveni zvezdi. Prav v Beogradu je leta 2018 v Areni osvojil naslov prvaka Evrolige na zaključnem turnirju Final Four.

S Srbijo ga povezujejo tudi družinske korenine. Njegov oče, Saša Dončić, je Srb, rojen v Sloveniji, kjer je bil prav tako profesionalni košarkar. Družina Dončić po družinski liniji izvira tudi s prostora Kosova in Metohije. Dončić je v otroštvu obiskoval kraje svojih prednikov, na tem območju pa ima še vedno sorodnike.

Dončić navdušil Beograd

Zvezdnik lige NBA je obiskal Galerijo Belgrade, kjer se je srečal z najmlajšimi ljubitelji košarke. Kasneje se je odpravil tudi na Kalemegdan, kjer je potekal turnir v košarki 3 na 3.

Dončić je bil povsod v središču pozornosti, številni obiskovalci pa so prišli predvsem zaradi priložnosti, da ga vidijo v živo, se z njim fotografirajo ali pridobijo njegov avtogram. Njegov obisk je tako postal eden najbolj opaznih športnih dogodkov dneva v Beogradu, poročajo srbski mediji.