Dončić ne bo nastopil v Phoenixu: Gre za ponavljajoče se težave. Iščemo načine, da ga zaščitimo

Ljubljančan v vrstah slovite kalifornijske zasedbe si je pred dvema dnevoma na mestnem obračunu proti Los Angeles Clippers po trku s Srbom Bogdanom Bogdanovićem poškodoval levo mečno mišico. V drugi polovici tekme sploh ni stopil na igrišče, njegova ekipa pa je nato doživela osmi poraz v sezoni.

Strateg jezernikov JJ Redick je v zvezi s tem dejal, da gre za ponavljajoče težave ter da ekipa išče načine, da med igro čim bolje zaščiti 203 cm visokega Slovenca. Kljub temu pa pri Dončiću ne gre za poškodbo, ki bi terjala daljše okrevanje, njegov trenutni zdravniški status se presoja iz dneva v dan. Ljubljančan bo izpustil naslednji dvoboj v Phoenixu, bržkone pa bo nastopil že na naslednjem domačem obračunu proti Houstonu, ki bo na božični dan.

Pri Los Angelesu sta poškodovana tudi Austin Reaves in Rui Hachimura. Prvi je zaradi poškodbe leve mečne mišice izpustil zadnje tri tekme, drugi pa je zavoljo poškodbe desne dimeljske mišice manjkal na zadnjem mestnem dvoboju. Nekaj možnosti je, da bo Reaves igral že proti Phoenixu, košarkar iz dežele vzhajajočega sonca pa bo zagotovo izpustil dvoboj Arizoni. V kalifornijsko ekipo se vrača center Deandre Ayton, na zadnjih dveh tekmah je manjkal zaradi poškodbe komolca.